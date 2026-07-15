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Bis zu 3-mal schnellere Wirkstoffaufnahme bei Sodbrennen#

Neu: Gastrobin® protect bei Sodbrennen, wenn Genuss auf den Magen schlägt

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Köln (ots)

Sommerzeit ist Reisezeit: Und gerade dann lassen wir es uns besonders gut gehen und genießen das La Dolce Vita: Ob Pizza am späten Abend, scharfes Streetfood im Urlaub oder ein Glas Wein mehr, gerade unterwegs geraten gewohnte Routinen schnell durcheinander. Das kann den Magen jedoch aus dem Gleichgewicht bringen, so dass Sodbrennen oder saures Aufstoßen zu einem typischen, oft unterschätzten Reisebegleiter werden.

Mit Gastrobin® protect gibt es jetzt eine neue Unterstützung bei Sodbrennen: mit Omeprazol in einer schnellfreisetzenden Kapsel, die den Wirkstoff direkt im Magen freisetzt, hemmt Gastobin® protect die Produktion von Magensäure.

Wenn sich der Magen meldet

Etwa jeder Fünfte in Deutschland kennt Sodbrennen aus eigener Erfahrung [1]. Dieses entsteht, wenn Magensäure in die Speiseröhre fließt und dort die Schleimhaut reizt. Typische Auslöser sind zu reichhaltige und fette Mahlzeiten, Alkohol, Nikotin oder Stress - Faktoren, die insbesondere auf Reisen mit ungewohnten Essgewohnheiten und veränderten Tagesabläufen häufiger auftreten können.

Neben einem bewussteren Lebensstil mit kleineren Portionen, leichterem Abendessen, Nikotinverzicht und weniger Alkohol kann auch die richtige Unterstützung aus der Apotheke helfen, die Beschwerden zu lindern.

Gastrobin® protect: Bis zu 3-mal schnellere Wirkstoffaufnahme# und langanhaltender Schutz

Gastrobin® protect wird in einer schnell freisetzenden Kapsel, die keinen magensaft-resistenten Überzug besitzt, eingenommen. Dadurch wird der Wirkstoff Omeprazol direkt im Magen freigesetzt und schnell im Dünndarm ins Blut aufgenommen. Der maximale Wirkstoffspiegel im Blut wird so bereits nach ca. 30 Minuten erreicht.# Gastrobin® protect lindert die Säureproduktion im Magen bis zu 24 Stunden.

#Die Dauer bis zur Wirkstoffaufnahme entspricht nicht der Dauer bis zur Wirkung.

Ihr Vorteil im Alltag

Einmal täglich eingenommen kann Gastrobin® protect dazu beitragen, Sodbrennen und saures Aufstoßen zu reduzieren. In Kombination mit leichter Ernährung, kleineren Mahlzeiten und bewussten Genussmittelpausen unterstützen Sie Ihren Magen zusätzlich im Alltag. Jetzt in Apotheken erhältlich!

Weitere Informationen finden Sie unter www.gastrobin-protect.de

Service-Tipp: So bleibt der Sommer leichter für den Magen

Ob lange Restaurantabende, Streetfood im Urlaub oder das zweite Eis am Nachmittag - im Sommer wird oft anders gegessen als zuhause. Diese kleinen Tipps können helfen, den Magen unterwegs zu entlasten:

lieber öfter kleinere Portionen genießen,

nach dem Essen noch eine kleine Runde spazieren gehen,

späte, sehr üppige Mahlzeiten eher die Ausnahme bleiben lassen,

ausreichend Wasser trinken, besonders an heißen Tagen,

Genussmittel wie Alkohol, Kaffee oder scharfes Essen bewusst genießen,

sich beim Essen Zeit nehmen und Stress möglichst reduzieren.

Bei länger anhaltenden oder häufig wiederkehrenden Beschwerden sollte ärztlicher Rat eingeholt werden.

Quellen:

[1] Madisch A et al. S2k-Leitlinie Gastroösophageale Refluxkrankheit und eosinophile Ösophagitis der Deutschen Gesellschaft für Gastroenterologie, Verdauungs- und Stoffwechselkrankheiten (DGVS) - März 2023 - AWMF-Registernummer: 021-013. Z Gastroenterol. 2023;61(7):862-933.

Über Gastrobin® protect:

Große, fettreiche Mahlzeiten, Alkohol, Nikotin oder bestimmte Medikamente können gelegentlich Refluxbeschwerden wie saures Aufstoßen oder Sodbrennen auslösen. In Gastrobin® protect wird der bewährte Protonenpumpenhemmer Omeprazol in einer schnell freisetzenden Kapsel verabreicht. Dadurch wird eine Wirkstofffreisetzung direkt im Magen und eine schnelle Aufnahme ins Blut möglich.# Omeprazol sorgt für eine langanhaltende Hemmung der Säureproduktion über bis zu 24 Stunden. Damit bietet Gastrobin® protect eine moderne und innovative OTC-Option für Patienten, die einen zuverlässigen und nachhaltigen Schutz vor Refluxsymptomen wünschen.

#Die Dauer bis zur Wirkstoffaufnahme entspricht nicht der Dauer bis zur Wirkung.

Pflichttext:

Gastrobin® protect 20 mg Hartkapseln

Anwendungsgebiete: Dieses Medikament wird bei Erwachsenen zur kurzfristigen Behandlung von Refluxsymptomen (z. B. Sodbrennen, saures Aufstoßen) eingesetzt.

Warnhinweise: Enthält Natrium.

Packungsbeilage beachten.

Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihre Ärztin, Ihren Arzt oder in Ihrer Apotheke.

Stand: Feb. 2026

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