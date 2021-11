die Bayerische

Ein Produkt - zweimal Zukunft: Pangaea Life startet neue nachhaltige Investment-Lösung

München (ots)

Transparent investieren in die nachhaltigen Mega-Trends erneuerbare Energien und nachhaltiges Wohnen. Attraktive Renditeaussichten bei besonders hoher Stabilität. Dazu eine bemerkenswerte Flexibilität. Die neue fondsgebundene Rentenversicherung "Pangaea Life Invest" bietet all das in nur einem Produkt.

Die nachhaltige Marke der Versicherungsgruppe die Bayerische bringt mit "Pangaea Life Invest" die Nachfolgerin ihrer bisherigen "Investment-Rente" auf den Markt. Kunden profitieren von diversen neuen Vorteilen:

Diversifikation mit zwei nachhaltigen Sachwerte-Fonds im Bereich erneuerbare Energien (Blue Energy) und nachhaltiges Wohnen (Blue Living)

Freie Aufteilung der Beiträge zwischen den Fonds und Neuaufteilung künftiger Beiträge (switchen)

Beste Aussichten auf eine stabile Rendite durch Investitionen in zwei Grundbedürfnisse unserer Gesellschaft: Energie und Wohnen

Fondsgebundener Auszahlplan als zusätzliche Option zu Rentenbeginn: Bei diesem wählbaren Feature bleibt der Kunde auch in der Auszahlphase allein in die hundertprozentig nachhaltigen Pangaea Life Fonds investiert (statt im Deckungsstock der Bayerischen), profitiert weiterhin von der nachhaltigen Rendite und erhält zugleich frei wählbare Auszahlungen aus dem ersparten Kapital

Darüber hinaus bietet "Pangaea Life Invest" alle Vorzüge, die das Produkt auf dem Markt schon bislang einzigartig machten: Volle Transparenz über alle nachhaltigen Sachwerte, in welche die beiden Fonds investieren. Deutlich weniger Schwankungsrisiko durch konkrete Sachwert-Investments jenseits der Börse. Flexible Auszahlungsmöglichkeiten mit einer einmaligen Kapitalauszahlung oder einer lebenslangen Rente (neben dem neuen fondsgebundenen Auszahlplan). Einfacher Einstieg ab 25 Euro monatlich oder einem Einmalbeitrag ab 15.000 Euro. Eine einfache Kombination aus laufenden Beiträgen, Einmalbeiträgen oder Zuzahlungen nach Kundenwunsch. Sowie die Flexibilität der Entnahme aus dem Fondsguthaben.

"Wir stehen an der Schwelle zu einem nachhaltigen Zeitalter", sagt Martin Gräfer, Vorstand der Versicherungsgruppe die Bayerische. "Unsere neue Investment-Lösung erlaubt es Kunden zentrale Chancen dieser Entwicklung für ihre Geldanlage oder Zukunftsvorsorge zu ergreifen und dabei selbst einen positiven Beitrag für eine ökologische und soziale Zukunft zu leisten." Daniel Regensburger, Geschäftsführer Pangaea Life, fügt hinzu: "Pangaea Life Invest ist unsere Antwort auf Inflation, Nullzinsphase und Verwahrentgelte. Das Produkt ermöglicht es Kunden ihr Geld trotz dieser Unsicherheiten diversifiziert anzulegen und zu sparen. Unsere nachhaltigen Investments sind dabei im wahrsten Sinne des Wortes anfassbar, verständlich und leicht nachvollziehbar."

Beide hinter "Pangaea Life Invest" stehenden Fonds investieren nach strengen und transparenten ökologischen, sozialen und ethischen Standards. Im Gegensatz zu anderen Fondspolicen auf Basis vorgeblich nachhaltiger ETFs oder frei handelbarer Aktien wissen Kunden bei Pangaea Life genau, in welche konkreten nachhaltigen Sachwerte die Fonds investieren. Eine digitale Investmentreise bringt Kunden die nachhaltigen Investments ins eigene Wohnzimmer. Auf Quartalskonferenzen informiert Pangaea Life kontinuierlich über Neuerungen in den Fonds. Somit können Kunden stets nachvollziehen, dass sie mit ihren Beiträgen ausschließlich zur Förderung der Energiewende (Blue Energy Fonds) sowie zum klimaneutralen und sozialpositiven Wohnen in unseren Städten beitragen (Blue Living Fonds).

Weitere Informationen zur Produkt-Innovation "Pangaea Life Invest" erhalten Sie hier: www.pangaea-life.de/produkte/private-altersvorsorge/invest

Pangaea Life

Pangaea Life wurde als nachhaltige Marke der Versicherungsgruppe die Bayerische im Jahr 2017 gegründet. Hinter der Marke stehen zwei Fonds, die in konkrete Sachwerte aus den Bereichen erneuerbare Energien (Blue Energy) und nachhaltige Wohnimmobilien (Blue Living) investieren. Der Blue Energy Fonds verfügt aktuell über ein Fondsvolumen von rund 277 Millionen Euro und bietet Kunden seit Auflage eine durchschnittliche jährliche Rendite von 7,4 Prozent nach Fondskosten (Stand: 30.09.2021). Beide Fonds investieren ausschließlich in Sachwerte, die strengen ökologischen, sozialen und ethischen Standards entsprechen und bieten Kunden somit ein Höchstmaß an Transparenz.

die Bayerische

Die Versicherungsgruppe die Bayerische wurde 1858 gegründet und besteht aus den Gesellschaften Bayerische Beamten Lebensversicherung a.G. (Konzernmutter), BL die Bayerische Lebensversicherung AG und der Kompositgesellschaft BA die Bayerische Allgemeine Versicherung AG. Die gesamten Beitragseinnahmen der Gruppe betragen über 620 Millionen Euro. Die Gruppe steigert ihr Eigenkapital kontinuierlich und liegt dabei weit über dem Branchenschnitt. Es werden Kapitalanlagen von über 4,9 Milliarden Euro verwaltet. Mehr als 12.000 persönliche Berater stehen den rund eine Millionen Kunden der Bayerischen bundesweit zur Verfügung. Die Ratingagentur Assekurata hat der Konzernmutter in einem aktuellen Bonitätsrating die Qualitätsnote A- ("sehr gut") verliehen und bescheinigt dem Unternehmen eine weit über der Branche liegende Finanzkraft. Der BA die Bayerische Allgemeine AG wurde ebenfalls im Rahmen eines Bonitätsratings ein A- verliehen. Die BL die Bayerische Lebensversicherung AG hat im Rahmen eines umfassenden Unternehmensratings ein A+ erhalten.

Original-Content von: die Bayerische, übermittelt durch news aktuell