DEVK spendet je 10.000 Euro an 200 Schulen

Nicht alle Schulkinder sind für virtuellen Unterricht ausgestattet. Auch bei Bildungsstätten mangelt es oft an digitalem Equipment. Unterstützung wünschen sich viele: An einer DEVK-Verlosung für 200 Spendenpakete über je 10.000 Euro haben über 4.800 Schulen und Fördervereine bundesweit teilgenommen. Alle erhalten das Geld noch in diesem Jahr.

Der zweite harte Lockdown in Deutschland zeigt erneut: Ohne ausreichende digitale Kenntnisse und die passende Ausstattung haben viele Kinder aktuell das Nachsehen. Besonders ältere Jugendliche sind darauf angewiesen, an virtuellem Unterricht teilnehmen zu können. Doch nicht nur die Schüler sind darauf oft nicht vorbereitet. Vielen Lehrern und Bildungseinrichtungen fehlt die nötige Ausstattung.

Um Bildungsstätten und Familien mit geringen finanziellen Möglichkeiten unter die Arme zu greifen, hat die DEVK in diesem Winter unbürokratisch angepackt. Im November konnten sich Schulen und Fördervereine für eine Spende über 10.000 Euro bewerben. Bundesweit haben über 4.800 Schulen und Vereine teilgenommen, die meisten aus Nordrhein-Westfalen (1.253). Auch aus kleineren Bundesländern wie Bremen und dem Saarland haben sich im Verhältnis zur Bevölkerungsdichte viele Schulen beworben. In Bremen waren es 21, im Saarland sogar 69.

Unter allen Bewerbern hat die DEVK Anfang Dezember 200 Gewinner ausgelost. Voraussetzung war, dass sich die Schule bzw. der Förderverein selbst um die Spende beworben und einen Zweck angegeben hat, wofür das Geld verwendet werden soll - z. B. für Hard- oder Software oder gezielte digitale Projekte und Schulungen. Mehr als 90 Prozent der Gewinner wollen das Geld für die Ausstattung mit digitalen Geräten oder PC-Programmen einsetzen. Um das schnell zu ermöglichen, überweist die DEVK die Spenden noch in diesem Jahr.

"Die Pandemie hat einmal mehr gezeigt, dass Chancengleichheit im deutschen Bildungssystem noch nicht selbstverständlich ist", sagt DEVK-Chef Gottfried Rüßmann. "Wir möchten mit dieser Spende einen Beitrag dazu leisten, dass alle Kinder - gleich welcher sozialen Herkunft - die Chance auf eine sichere und erfolgreiche Zukunft haben." Beim Engagement der DEVK stehen die jüngsten der Gesellschaft im Fokus. Deshalb will sie sich auch im kommenden Jahr für die Digitalisierung an Schulen stark machen.

