Landwirtschaftliche Rentenbank

Rentenbank: Horst Reinhardt übergibt Staffelstab des Vorstandssprechers an Nikola Steinbock

Bild-Infos

Download

Frankfurt am Main (ots)

Nikola Steinbock wird zum Jahresbeginn 2022 Sprecherin des Vorstands der Landwirtschaftlichen Rentenbank. Sie folgt auf Dr. Horst Reinhardt, der sich nach 25 Jahren in Diensten der Rentenbank, davon 15 Jahre im Vorstand und acht Jahre als Sprecher des Vorstands, zum Jahresende in den Ruhestand verabschiedet. Dies gab der Verwaltungsratsvorsitzende Joachim Rukwied im Anschluss an die heutige Verwaltungsratssitzung bekannt.

"Wir freuen uns sehr, dass mit Frau Steinbock eine hervorragend qualifizierte und gut vernetzte Bankerin Sprecherin des Vorstands wird. Wie schon in ihrer Funktion als Bereichsvorständin, die sie seit August 2020 innehat, wird sie auch in Zukunft wichtige Akzente bei der Weiterentwicklung des Fördergeschäfts und der Rolle der Rentenbank als Transformationsbank für die Agrar- und Ernährungswirtschaft setzen", so Rukwied.

Zugleich gab Rukwied die Vertragsverlängerung von Dr. Marc Kaninke als Mitglied des Vorstands der Rentenbank bis Ende Mai 2027 bekannt. "Ich freue mich auf die weitere Zusammenarbeit mit dem gesamten Vorstandsteam. Herrn Dr. Reinhardt danke ich für sein herausragendes Engagement für die Rentenbank, zu deren erfolgreicher Entwicklung er in den vergangenen mehr als zwei Jahrzehnten entscheidend beigetragen hat.", so Rukwied weiter.

Unsere vollständige Presseinformation finden Sie im Internet unter: www.rentenbank.de

Original-Content von: Landwirtschaftliche Rentenbank, übermittelt durch news aktuell