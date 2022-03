Maisberger GmbH

Dell Technologies und VMware erhöhen IT-Flexibilität der Munich Re

München (ots)

Zusammenfassung:

Multi-Cloud-Ansatz mit Dell Technologies und VMware ermöglicht verbesserte IT-Flexibilität und Einhaltung gesetzlicher Vorgaben

Die Private Cloud von Munich Re nutzt Dell VxRail-Systeme mit VMware Cloud Foundation als Basis einer hyperkonvergenten Infrastruktur

Die Microsoft Azure VMware-Lösung bietet nahtlose Hybrid-Cloud-Computing-Funktionen und eine größere Flexibilität bei Workloads

Dell Technologies und VMware arbeiten mit Munich Re, einem der weltweit führenden Rückversicherer, zusammen, um einen einheitlichen Ansatz für den globalen IT-Betrieb zu schaffen. Dieser Ansatz bietet verbesserte Leistung und mehr Flexibilität bei hohem Maß an Sicherheit, was für die datenintensiven Workloads erforderlich ist.

Dell und VMware unterstützen Munich Re dabei, Compliance-Anforderungen einfacher einzuhalten und gleichzeitig IT-Kosten zu senken. Die Azure VMware Solution, Teil von Microsoft Azure und eine moderne Private Cloud auf der Basis von Dell Technologies und VMware, schafft eine konsistente Multi-Cloud-Architektur, in der Daten und Workloads genau dort verarbeitet und bereitgestellt werden können, wo sie benötigt werden. Zudem ist die gemeinsame Nutzung über mehrere Umgebungen hinweg möglich. Die Multi-Cloud-Architektur unterstützt Munich Re dabei, ihren Kunden eine durchgängig positive User Experience zu bieten durch eine einheitliche IT-Infrastruktur, die alle globalen Rechenzentren von Munich Re in drei Knotenpunkte konsolidiert.

"Mit Dell Technologies und VMware schaffen wir ein konsistentes Cloud-Betriebsmodell, um unsere Infrastruktur zu standardisieren und die Leistung, Stabilität und Ausfallsicherheit unserer Umgebung auf intelligente Weise zu erhöhen", sagt Robin Johnson, CIO bei Munich Re. "Diese moderne Multi-Cloud-Infrastruktur wird unsere täglichen Geschäftsabläufe optimieren, indem sie die Flexibilität bietet, die geeignete Cloud für jede Applikation und jeden Use Case zu wählen."

Azure VMware Solution beschleunigt Initiativen zur Anwendungs- und Cloud-Modernisierung mit weniger Risiko und ist dabei wirtschaftlicher als herkömmliche Ansätze. Sie ermöglicht auch, bestehende VMware-Workloads nativ auf Microsoft Azure zu erweitern oder zu migrieren. Die Private Cloud von Munich Re basiert auf hyperkonvergenten Infrastruktursystemen von Dell VxRail mit VMware Cloud Foundation-Software. Darüber hinaus setzt Munich Re VMware vRealize Cloud Management und VMware NSX ein, um ein konsistentes Management über Cloud-Umgebungen hinweg zu ermöglichen und Sicherheitsrichtlinien zu implementieren, die den Workloads folgen, wohin auch immer sie verschoben werden.

"Die Versicherungsbranche erlebt derzeit eine technologische Revolution, die von der Schadensbearbeitung bis zur Kundenansprache reicht", sagt Bradd Lewis, Vice President von Dell Technologies und Global Lead for Financial Services. "Munich Re hat sich an Dell und VMware gewandt, um eine Multi-Cloud-Strategie zu entwickeln, die eine leistungsstarke und stabile IT-Infrastruktur bietet und mit einer nahtlosen, standardisierten und automatisierten Plattform flexibel auf die Anforderungen einer dynamischen Branche reagieren kann."

"In der gesamten Versicherungsbranche beobachten wir, dass unsere Kunden in Hybrid-Cloud-Strategien investieren, um effizientere und maßgeschneiderte Lösungen für ihre Endkunden bereitzustellen", sagt Jennifer Manry, Vice President, Global Industries, VMware. "Aber um wettbewerbsfähig zu bleiben, geht es nicht mehr um einen 'Cloud First'-Ansatz, sondern darum, 'Cloud Smart' zu sein. Gemeinsam mit Dell sind wir einzigartig positioniert und können Munich Re dabei unterstützen, Innovationen zu beschleunigen. Dabei hilft der intelligentere Weg zu einer Hybrid-Cloud-Umgebung, die flexibel genug ist, schnell zu skalieren und Workloads ohne Einschränkungen oder Kompromisse zwischen IT-Umgebungen zu verschieben."

Über Dell Technologies

Dell Technologies unterstützt Unternehmen und Privatpersonen dabei, ihre digitale Zukunft zu gestalten und die Art und Weise zu verändern, wie sie arbeiten, leben und spielen. Das Unternehmen bietet seinen Kunden das branchenweit umfangreichste und innovativste Technologie- und Dienstleistungsportfolio für das Datenzeitalter.

Über VMware

VMware ist ein führender Anbieter von Multi-Cloud-Services für alle Applikationen und ermöglicht seinen Kunden digitale Innovation - ohne auf Unternehmenskontrolle verzichten zu müssen. Als vertrauenswürdige und erprobte Grundlage für die Beschleunigung von Innovation, bietet das VMware-Software-Portfolio Unternehmen die Flexibilität und Freiheit, die sie für eine erfolgreiche Gestaltung der Zukunft benötigen. VMware hat seinen Hauptsitz in Palo Alto, Kalifornien, und engagiert sich mit seiner 2030-Agenda für eine bessere Zukunft. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.vmware.com/de/company.html.

Copyright © 2022 Dell Inc. oder seine Tochtergesellschaften. Alle Rechte vorbehalten. Dell Technologies und Dell sind Marken der Dell Inc. oder ihrer Tochtergesellschaften. VMware, VMware Cloud, NSX und vRealize sind eingetragene Marken oder Marken von VMware, Inc. in den Vereinigten Staaten und anderen Ländern. Andere Marken können Marken der jeweiligen Eigentümer sein. Diese Pressemitteilung kann Hyperlinks zu Nicht-VMware-Websites enthalten, die von Dritten erstellt und gepflegt werden, die allein für den Inhalt dieser Websites verantwortlich sind.

Original-Content von: Maisberger GmbH, übermittelt durch news aktuell