Emissionen reduzieren: Nestlé Deutschland setzt auf Strom aus regenerativer Energie - Mission Klimamilch (Teil 5)

Den Energie- und CO2e-Verbrauch Schritt für Schritt senken: Bereits jetzt stammen 63 Prozent des Gesamtstrombezugs für alle Nestlé-Standorte in Deutschland aus erneuerbarer Energie. Ziel ist, 100% Strom aus erneuerbarer Energie in den Werken bis 2025 zu erreichen. Strombezug aus regenerativer Energie spielt auch für die Klima-Milchfarm in Nordhessen, die gemeinsam mit weiteren Partner:innen 2021 startete, eine wichtige Rolle. Mithilfe von beispielsweise Photovoltaikanlagen und einer geplanten Biogasanlage soll der Milchviehbetrieb in einer dreijährigen Projektphase auf rechnerisch möglichst Netto-Null-Emissionen gebracht werden.

Nestlé Deutschland stellt Werke auf Strom aus erneuerbaren Energien um

Für Nestlé hat das Thema Energie auf ihrem Weg zur Grünen Null großes Gewicht. In den Werken initiiert das Unternehmen zahlreiche Projekte, um den Energie- und CO2e-Verbrauch deutlich zu senken. Beispielsweise investiert das Schokoladenwerk in Hamburg derzeit in eine Wärmepumpe, um die Reise zu Netto-Null zu beschleunigen. Auch am Standort Biessenhofen sind Abwärmenutzungsprojekte in der Umsetzung, um Stück für Stück den CO2e-Fußabdruck zu senken. "Weitere Transformationskonzepte entstehen gerade in den Nestlé Werken in Singen, Neuss und Lüdinghausen. Die ersten Projekte zur Reduzierung von Dampfverbräuchen und somit des CO2e-Ausstoßes werden dort bereits umgesetzt", sagt Jörg Schmitt, Market Environmental Sustainability Manager bei Nestlé Deutschland.

Nestlé setzt in Zukunft auf Strom aus Wind- und Solarparks. Das Ziel: Alle Unternehmensstandorte weltweit sollen bis 2025 zu 100 Prozent Strom aus regenerativer Energie beziehen. "Die Nestlé Werke in Nonnweiler, Hamburg, Neuss und Biessenhofen beziehen bereits zu 100 Prozent Strom aus deutschen Windparks", erklärt Jörg Schmitt. Bereits jetzt stammen 63 Prozent des Gesamtstrombezugs für alle Nestlé Standorte in Deutschland aus erneuerbarer Energie.

