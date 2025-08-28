Sky Deutschland

"Diese Ochsenknechts": Offizieller Trailer zu den neuen Episoden

Start: 16. September nur auf Sky und WOW

Unterföhring (ots)

Zwischen Schlagzeilen, Hofleben, Hochzeitsplanung, Gefängnis und emotionalen Familienmomenten: Staffel 4 Part II der Reality-Dokumentation startet mit fünf neuen Episoden

Mit dabei: Natascha, Jimi Blue, Wilson und Cheyenne Ochsenknecht, Nino Sifkovits sowie Oma Bärbel Wierichs

Alle vier Staffeln der Sky Original Show " Diese Ochsenknechts" sowie der Spin-Off-Show " Unser Hof mit Cheyenne und Nino" sind auf Sky und mit dem Streaming-Service WOW abrufbar

Unterföhring, 28. August 2025 - Nur noch wenige Wochen, dann heißt es wieder: Herzlich Willkommen zurück bei "Diese Ochsenknechts", mit Nachschub von Deutschlands beliebtester Promifamilie. Sky Deutschland gibt heute erste Einblicke in den zweiten Teil der vierten Staffel, mit dem offiziellen Trailer. Die fünf neuen Episoden starten am 16. September exklusiv auf Sky und WOW.

Die neuen Episoden knüpfen direkt an die bisherigen Ereignisse an und begleiten die prominente Familie durch ihr bisher bewegtes 2025 - mit allen schlagzeilenreichen Höhen und Tiefen.

Weitere Informationen zu den neuen Epsioden finden Sie auch auf Sky.de

Die Dreharbeiten haben im März gestartet und laufen bis September 2025. "Diese Ochsenknechts" - Staffel 4, Part II ist ab 16. September exklusiv auf Sky und WOW sowie linear auf Sky One immer dienstags um 20.15 Uhr zu sehen. Alle bisherigen Staffeln stehen weiterhin auf Abruf zur Verfügung.

