Trailer von "Inside Greenpeace - Was braucht es, um die Welt zu retten?"- Die Sky Original Doku-Serie ab 17. September auf Sky und WOW

Die High-End-Dokuserie begleitet Aktivisten und Kampagnenmacher weltweit hautnah und exklusiv als Beobachter

Zum ersten Mal überhaupt gewährt die Umweltorganisation Zugriff auf ihr vollständiges Archiv

Eine Produktion von M.E. Works und Constantin Dokumentation im Auftrag von Sky Deutschland für Sky Studios

Ab 17. September auf Sky und dem Streamingdienst WOW

Unterföhring, 9. August 2023 - Ab sofort stehen der Trailer und das Key Visual zu "Inside Greenpeace - Was braucht es, um die Welt zu retten?" bereit. Die Doku-Serie blickt hinter die Kulissen von Greenpeace, einer der bekanntesten NGOs der Welt. Fast jeder verbindet ikonische Bilder mit der Umweltschutzorganisation, deren Mission es seit 1971 ist, die Zerstörung unseres Planeten aufzuhalten. Egal ob "Brent Spar", die "Rainbow Warrior", waghalsige Manöver gegen Walfangflotten oder spektakuläre Einsätze mit Heißluftballons - Greenpeace wurde mit gewaltfreien, oft gewagten, nicht immer legalen aber meist medienwirksamen Aktionen weltweit bekannt. Ab 17. September gibt Sky mit der fünfteiligen Sky Original Doku-Serie "Inside Greenpeace - Was braucht es, um die Welt zu retten?" dank exklusiver Zugänge zu Kampagnen, Aktionen und Archiven einen einzigartigen Einblick in die Arbeit und das Innenleben von Greenpeace.

Über "Inside Greenpeace - Was braucht es, um die Welt zu retten?":

Die fünfteilige High-End-Dokuserie "Inside Greenpeace - Was braucht es, um die Welt zu retten?" begleitet sieben AktivistInnen und KampagnenmacherInnen in siebzehn Ländern ein Jahr lang als Beobachter. Als Zuschauer ist man hautnah bei der Planung und Umsetzung von aufwändig und unter größter Geheimhaltung entstandenen Kampagnen und Aktionen dabei, wie etwa bei der Blockade des Rotterdamer Hafens - dem wichtigsten Erdöl-Umschlagplatz Europas -, der Aufdeckung illegaler Abholzungen im brasilianischen Amazonas-Regenwald oder dem gefährlichen Einsatz im Juli 2022 am Atomkraftwerk von Tschernobyl, bei dem Aktivisten die durch die russischen Militäraktionen verursachten Auswirkungen auf Mensch und Umwelt dokumentieren. Neben diesem für Außenstehende bislang einzigartigen Zugang hat Greenpeace für die Serie erstmals auch die Archive geöffnet und Zugriff auf 18.000 Bänder gewährt, die über 50 Jahre ihres Bestehens umfassen. Dies ermöglicht weitere exklusive Einblicke, die ganz neue Bilder u.a. von der Besetzung der "Brent Spar", der Versenkung der "Rainbow Warrior" oder der Kampagne der "Arctic 30" liefern.

"Inside Greenpeace" beschäftigt sich aber nicht nur mit dem leidenschaftlichen Kampf der Umweltschützer für ihre Sache, sondern zeigt auch die weniger bekannte Seite der Organisation: juristische Kampagnen, wissenschaftliche Auswertungen umweltrelevanter Daten und politische Arbeit auf nationaler und internationaler Ebene. Und nicht zuletzt setzt sich die Serie auch kritisch mit der Frage auseinander, ob die Mittel von Greenpeace heute noch die richtigen sind, um ihre Ziele und die Menschen zu erreichen. Dabei werden auch missglückte Aktionen und Fehler nicht ausgespart.

Produziert wurde die fünfteilige Sky Original Serie von M.E. Works und Constantin Dokumentation im Auftrag von Sky Studios. Regie führten Florian Nöthe, Max Rainer, David Herman, Valentin Thurn und Verena Sieben. Die Produzenten sind Matthias Ebel und Jochen M. Köstler, Executive Producer sind Florian Nöthe, Jan Klophaus und Valentin Thurn sowie seitens Sky Deutschland Christian Asanger und Nico Gammella.

"Inside Greenpeace" ist ab 17. September auf Sky und dem Streamingdienst WOW abrufbar und auf Sky Nature zu sehen. Die Serie ist Teil der Sky Zero Klimainitiative zur Reduktion der CO2 Emissionen.

Über Sky Zero:

Unser Planet ist darauf angewiesen, dass sich der Kohlenstoffkreislauf im Gleichgewicht befindet. Sky Zero ist die Klimainitiative der Sky Gruppe mit dem klaren Ziel, unsere Kohlenstoff-Emissionen über die gesamte Wertschöpfungskette bis 2030 auf netto-null zu reduzieren. Das bedeutet, dass wir die Kohlenstoff-Emissionen, die durch unser Unternehmen, unsere Zulieferer und die Nutzung unserer technischen Produkte bei unseren Kunden entstehen, bis 2030 um 50% verringern und all die Emissionen entlang unserer Wertschöpfungskette, die wir noch nicht reduzieren können, über Klimaschutzprojekte kompensieren.

Über Sky Deutschland:

Sky Deutschland ist einer der führenden Entertainment-Anbieter in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Das Programmangebot besteht aus bestem Live-Sport, exklusiven Serien, neuesten Filmen, vielfältigen Kinderprogrammen, spannenden Dokumentationen und unterhaltsamen Shows - viele davon Sky Originals. Die Zuschauer können das Programm zuhause und unterwegs über Sky Q und WOW sehen. Die Entertainment-Plattform Sky Q bietet alles aus einer Hand: Sky und Free-TV-Sender, tausende Filme und Serien auf Abruf, Mediatheken und viele weitere Apps. Mit WOW streamen Kunden Serien, Filme und Live-Sport räumlich und zeitlich flexibel sowie auf monatlich kündbarer Basis. Sky Deutschland mit Hauptsitz in Unterföhring bei München ist Teil der Comcast Group und gehört zu Europas führendem Medien- und Unterhaltungskonzern Sky.

