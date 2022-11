Sky Deutschland

Die beiden Spitzenspiele des Achtelfinals im DFB-Pokals der Frauen sowie die anschließende Auslosung am Wochenende live und exklusiv bei Sky

Unterföhring (ots)

RB Leipzig gegen Eintracht Frankfurt und MSV Duisburg gegen den FC Bayern München am Samstag ab 11:45 bzw. 14.15 Uhr live auf Sky Sport Mix

Am Sonntag ab 16.15 Uhr überträgt Sky die Auslosung des Viertelfinals des DFB-Pokals der Frauen live auf Sky Sport News, Sky Sport Premier League und im frei empfangbaren Livestream auf skysport.de und in der Sky Sport App

Darüber hinaus überträgt Sky am Wochenende drei Spiele der Women's Super League live: FC Everton - Manchester City und Arsenal WFC - Manchester United am Samstag, FC Chelsea - Tottenham Hotspur am Sonntag

Den DFB-Pokal der Frauen und die Women's Super League live erleben mit Sky Q oder dem flexiblen Streaming-Service WOW

Unterföhring, 17. November 2022 - Nachdem sich der Vereinsfußball der Männer in die Winterpause verabschiedet hat, dürfen sich Sky Kunden am Wochenende auf Spitzenfußball der Frauen freuen. Insgesamt fünf Partien - zwei Achtelfinals des DFB-Pokals der Frauen und drei Partien der Women's Super League - wird Sky am Samstag und Sonntag live und exklusiv übertragen.

Den Auftakt machen die Frauen von RB Leipzig und Eintracht Frankfurt, die am Samstagmittag aufeinandertreffen. Während die Leipzigerinnen in der 2. Bundesliga auf Aufstiegskurs liegen, rangieren die Eintracht-Frauen derzeit auf Platz zwei in der Flyeralarm Frauen-Bundesliga. Im Anschluss empfängt Bundesliga-Aufsteiger MSV Duisburg die Frauen von Bayern München.

Sky Moderatorin Nele Schenker und Sky Expertin Marie-Louise Eta melden sich am Samstag ab 11.45 Uhr live aus Duisburg und berichten vom DFB-Pokal-Doppelpack. Kommentiert wird die Partie in Leipzig von Florian Malburg, die in Duisburg von Hannes Herrmann und Co-Kommentatorin Verena Schweers, die von 2016 bis 2020 für die Bayern aktiv war. Beide Begegnungen überträgt Sky live und exklusiv.

Wie es im DFB-Pokal der Frauen weitergeht erfahren die Zuschauer ebenfalls live nur bei Sky. Am Sonntag ab 16.15 Uhr überträgt Sky die Auslosung des Viertelfinals live auf Sky Sport News, Sky Sport Premier League und im frei empfangbaren Livestream auf skysport.de und in der Sky Sport App. Als Losfee wird dabei Marie-Louise Eta fungieren, die Ziehungsleitung übernimmt die zweifache Weltmeisterin Silke Rottenberg. Das Viertelfinale ist für den 28. Februar und 1. März 2023 angesetzt.

Drei Spiele der Women's Super League am Samstag und Sonntag live

Aus der englischen Women's Super League dürfen sich Sky Kunden am Wochenende auf noch mehr Spitzenfußball der Frauen freuen. Gleich drei Partien des 8. Spieltags in der WSL überträgt Sky live und exklusiv. Den Auftakt machen am Samstagnachmittag ab 15.50 Uhr der FC Everton und Manchester City. Direkt im Anschluss steht ab 18.20 Uhr das Spitzenspiel auf dem Programm, in dem Spitzenreiter Arsenal WFC die drittplatzierten Frauen von Manchester United empfängt. Komplettiert wird der Spieltag auf der Insel am Sonntag ab 13.30 Uhr mit der Partie des FC Chelsea gegen Tottenham Hotspur, in deren unmittelbarem Anschluss Sky die Viertelfinal-Auslosung des DFB-Pokals der Frauen live überträgt.

Mit Sky Q live dabei sein

Die Live-Übertragungen des DFB-Pokals der Frauen bis mindestens 2026 sowie der Women's Super League sind mit Sky Q für Kunden mit einem Sky Sport Paket ( sky.de) empfangbar, wahlweise im klassischen TV oder mit Sky Go auch mobil und unterwegs. Mit Sky Q sind Kunden flexibler denn je und haben die Möglichkeit, bereits nach der ersten Vertragslaufzeit auf ein Monatsabonnement zu wechseln. Sky Q mit Sky Go, HD-Qualität und das Entertainment-Paket sind als Standard inklusive.

Den DFB-Pokal der Frauen und die Women's Super League live erleben mit WOW

Mit WOW können Fans die Live-Übertragungen des DFB-Pokals der Frauen und der Women's Super League von Sky ganz flexibel erleben ( wowtv.de). Der neue Streaming-Service bietet den besten Live-Sport von Sky zu attraktiven Konditionen an. Passend zum Saisonstart können Fans sich z.B. das Jahresabonnement sichern und sorgenfrei 12 Monate den gesamten Live-Sport von Sky auf bis zu zwei Geräten gleichzeitig genießen. Das Jahresabo kostet 24,99 Euro pro Monat bei einer Laufzeit von zwölf Monaten. Ganz einfach online buchen und sofort losstreamen. Das WOW Live-Sport Monatsabo für 29,99 Euro pro Monat ist jederzeit kündbar und perfekt für die Fans, die gerne maximal flexibel bleiben wollen.

Das Achtelfinale des DFB-Pokals der Frauen und der 8. Spieltag der Women's Super League live bei Sky

Samstag:

11.45 Uhr: RB Leipzig - Eintracht Frankfurt live auf Sky Sport Mix

14.15 Uhr: MSV Duisburg - FC Bayern München live auf Sky Sport Mix und Sky Sport 1

15.50 Uhr: FC Everton - Manchester City live auf Sky Sport Premier League

18.20 Uhr: Arsenal WFC - Manchester United live auf Sky Sport Premier League

Sonntag:

13.30 Uhr: FC Chelsea - Tottenham Hotspur live auf Sky Sport Premier League

16.15 Uhr: Die Viertelfinal-Auslosung des DFB-Pokals der Frauen live auf Sky Sport News, Sky Sport Premier League und im frei empfangbaren Livestream auf skysport.de

