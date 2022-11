Sky Deutschland

Fahren Lewis Hamilton und Mercedes noch den ersten Saisonsieg ein? Der Große Preis von Brasilien live auf Sky und WOW

Unterföhring (ots)

Sky überträgt das komplette Rennwochenende aus Sao Paolo vom ersten freien Training bis zur finalen Pressekonferenz nach der Siegerehrung live auf Sky Sport F1

Sprint am Samstagabend ab 19.45 Uhr auf Sky Sport F1

Für Sky Sport F1 am Wochenende im Einsatz: Sky Experte Timo Glock und Kommentator Sascha Roos, Moderator Peter Hardenacke und Reporterin Sandra Baumgartner

Das Rennen auch in UHD HDR und zusätzlich auf Sky Sport Top Event

Für ein individuelles Rennerlebnis: Zahlreiche innovative Funktionen für Sky Q Kunden wie On-Board-Kameras, "Data Channel", "Driver Tracker", "Was hab' ich verpasst?"-Funktion

Umfassende tägliche Berichterstattung zur Formel 1® auf Sky Sport News und digital auf skysport.de sowie auf Facebook, Instagram und Twitter

In-Race Videos zu den spektakulärsten Rennmomenten auf skysport.de und in der Sky Sport App

Eine neue Ausgabe des Podcasts " Backstage Boxengasse" seit gestern verfügbar

Bis Ende 2027: Sky sichert sich die langfristigen Übertragungsrechte der Formel 1 in Deutschland, Österreich und der Schweiz

Den Großen Preis von Brasilien live erleben mit Sky Q oder WOW

Alle Informationen zur Formel 1® auf Sky unter sky.de/f1

Unterföhring, 9. November 2022 - Das vorletzte Rennen der Formel 1 Saison 2022 steht an und findet auf dem traditionsreichen Autodromo Jose Carlos statt. Die abwechslungsreiche Strecke führt entgegen der üblichen Fahrtrichtung, besitzt viele Bodenwellen und stellt die Fahrer vor große Herausforderungen.

Allein vergangenes Jahr hat es in Sao Paolo 116 Überholmanöver gegeben. Viele gingen auf das Konto von Mercedes Pilot Lewis Hamilton, der sich gerne an 2021 in Brasilien zurückerinnert, startete er dort schließlich auf dem letzten Platz und fuhr noch auf Rang eins. Dies sollte Mercedes und Hamilton Mut machen, die in der bisherigen Saison noch keinen einzigen Sieg einfahren konnten. Für Hamilton wäre es die erste Rennsaison ohne Grand-Prix-Sieg nach 14 Jahren.

Sky ist am Wochenende hautnah dabei und überträgt den Großen Preis von Brasilien live. Vom 1. Freien Training bis zur letzten Pressekonferenz können die Motorsportfreunde alles auf dem Non-Stop Motorsportsender Sky Sport F1 verfolgen.

Starkes Team für Sky Sport F1 im Einsatz

Sascha Roos kommentiert das komplette Formel 1 Wochenende auf Sky live und wird hierbei von Sky Experte Timo Glock unterstützt. Moderiert wird die gesamte Übertragung von Peter Hardenacke, während Reporterin Sandra Baumgartner an der Rennstrecke auf Stimmenfang geht. Analyse-Experte Leo Lackner wird während der Live-Übertragungen anhand von Echtzeit-Daten wieder das Renngeschehen einordnen.

Die Formel 1® auf Sky Q: Alles an einem Ort und viel mehr UHD

Die Zuschauer können sich on Demand auf Sky Q und Sky Go immer das Beste der Formel 1 und des Motorsports ansehen, wann es ihnen passt. Mit zahlreichen innovativen Funktionen wie 20 On-Board-Kameras aller Fahrer, dem "Data Channel" und dem "Driver Tracker" sowie der smarten "Was hab' ich verpasst?"-Funktion können die Zuschauer weiterhin ihr Rennerlebnis individuell gestalten. Zudem können die Sky Kunden Highlight-Videos aller Sessions und die besten Klassiker-Rennen jederzeit mit Sky Q abrufen.

Sämtliche Rennen und ausgewählte Qualifyings gibt es auch in ultrascharfer Ultra HD HDR Bildqualität und ohne Werbeunterbrechungen während des Renngeschehens. Zudem hat Sky die Anzahl an Live-Stunden in UHD verdoppelt und überträgt ausgewählte Rennwochenenden komplett in bester UHD-Bildqualität.

Abseits der Live-Rennen: Previews, Highlights, Analysen und Interviews Non-Stop aus Sao Paolo auf Sky Sport F1 und Sky Sport News

Das Rennwochenende wird eingeläutet mit der Preview-Show "Warm-up - das Motorsport Spezial". Sandra Baumgartner wird sich am Donnerstag um 22.30 Uhr aus Sao Paolo melden, um mit Interviewgästen über die brennendsten Themen und die letzten Entwicklungen bei den Formel 1 Teams zu sprechen.

Die Analyse-Show am Montag um 13.00 Uhr auf Sky Sport News schließt das Rennwochenende ab. Dabei wird Moderator Noah Pudelko die spannendsten Ereignisse des Formel 1 Wochenendes analysieren und aufarbeiten.

Attraktive Sky Angebote für alle Motorsportfans

Sky Sport F1 ist mit einem Sky Abonnement im Rahmen des Sport-Pakets aktuell für 20,00 Euro pro Monat empfangbar, wahlweise im klassischen TV oder mit Sky Go auch unterwegs. Für weitere 5 Euro pro Monat können die Kunden auch sämtliche Rennen und die meisten Qualifyings in bester UHD HDR-Qualität genießen.

Formel 1 live erleben mit WOW

Mit WOW können Fans die Formel 1 Übertragungen von Sky ganz flexibel erleben ( wowtv.de). Der neue Streaming-Service bietet den besten Live-Sport von Sky zu attraktiven Konditionen an. So können sich Fans z.B. das Jahresabonnement sichern und sorgenfrei 12 Monate den gesamten Live-Sport von Sky auf bis zu zwei Geräten gleichzeitig genießen. Das Jahresabo kostet 24,99 Euro pro Monat bei einer Laufzeit von zwölf Monaten. Ganz einfach online buchen und sofort losstreamen. Das WOW Live-Sport Monatsabo für 29,99 Euro pro Monat ist jederzeit kündbar und perfekt für die Fans, die gerne maximal flexibel bleiben wollen.

Sendeplan für den Großen Preis von Brasilien live auf Sky Sport F1:

Donnerstag, 10.11.:

22:30 Uhr - 22:45 Uhr: "Warm Up - das Motorsport Spezial" auf Sky Sport News

23.20 Uhr - 00:00 Uhr: Formel 1 - Pressekonferenz Fahrer

Freitag, 11.11.:

16:15 Uhr - 18:00 Uhr: Formel 1 - 1. Freies Training

19:30 - 21:30 Uhr: Formel 1 - Qualifying

Samstag, 12.11.:

14:00 - 15:00 Uhr: Formel 1 - Pressekonferenz Teamchefs

16:15 - 18:00 Uhr: Formel 1 - 2. Freies Training

19:45 - 21:30 Uhr: Formel 1 - Sprint

21:30 - 22:00 Uhr: Formel 1 - Pressekonferenz Sprint

Sonntag, 13.11.:

17:30 - 18:55 Uhr: Formel 1 - Vorberichte

18:55 - 20:45 Uhr: Formel 1 - Rennen

20:45 - 21:30 Uhr: Formel 1 - Analysen & Interviews

21:30 - 22:00 Uhr: Formel 1 - Pressekonferenz

22:00 -22:30 Uhr: Formel 1 - Ted's Notebook: Brasilien

Montag, 14.11.:

13.00 - 13.30 Uhr: Analyse-Show auf Sky Sport News

Weitere Informationen sind verfügbar unter: sky.de/f1

