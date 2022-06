Sky Deutschland

Exklusives Making-of zum Start des Sky Originals "Plan A - Was würdest du tun?" mit August Diehl veröffentlicht

Unterföhring (ots)

Der Sky Original Film "Plan A - Was würdest du tun?" startet morgen, 10. Juni exklusiv bei Sky und Wow

Die deutsch-israelische Koproduktion mit August Diehl und Sylvia Hoeks in den Hauptrollen ist kofinanziert von Sky Deutschland

"Plan A - Was würdest du tun?" handelt von den Racheplänen einer Gruppe von Holocaust-Überlebender im Nachkriegsdeutschland

Exklusives Making-of zu "Plan A - Was würdest du tun?": https://youtu.be/jNAYeElqovs

Dazu präsentiert Sky das Special "Filme gegen das Vergessen": Mit bedeutenden, selten gezeigten Klassikern wie Eugen Yorks "Morituri" in einer neu restaurierten Fassung, Werner Klinglers "Lebensborn" als TV-Premiere, sowie neueren Filmen wie "Der Junge im gestreiften Pyjama" und "Operation Walküre - Das Stauffenberg Attentat"

"Plan A - Was würdest du tun?" und die "Filme gegen das Vergessen" mit Sky Q und mit Streamingdienst Wow auch auf Abruf erhältlich

Unterföhring, 9. Juni 2022 - Mitreißendes Drama über eine bislang kaum bekannte Geschichte: Der Sky Original Film "Plan A - Was würdest du tun?" mit August Diehl in der Hauptrolle startet morgen, am 10. Juni als exklusive TV- und Streamingpremiere. Der Film über eine Gruppe von Holocaust-Überlebenden, die sich nach dem Krieg an den Deutschen rächen wollen, wurde kofinanziert von Sky und ist auch mit Sky Q und Streamingservice Wow auf Abruf verfügbar. Heute wurde ein exklusives Making-of zu dem Film veröffentlicht.

Michaela Tarantino, Vice President Cinema bei Sky Deutschland: "Als erster in Deutschland produzierter Sky Original Film ist 'Plan A - Was würdest du tun?' etwas ganz Besonderes für uns. Wir freuen uns sehr, dieses außergewöhnliche Drama nun erstmals im TV und Stream zeigen zu können. Dank einer Meisterleistung von August Diehl geht der aufwühlende Film bis zur letzten Minute unter die Haut. Aus Anlass dieser Premiere präsentieren wir unseren Kunden dazu ein in diesem Umfang einzigartiges Special mit besonderen Filmen, die sich kritisch mit den Grausamkeiten der NS-Zeit und des zweiten Weltkriegs auseinandersetzen."

"Filme gegen das Vergessen":

Im Rahmen des Specials "Filme gegen das Vergessen" laufen auf Sky Cinema Classics noch bis 10. Juni neben neueren Hits wie "Operation Walküre - Das Stauffenberg Attentat" (2008) und "Der Junge im gestreiften Pyjama" (2008) auch zahlreiche bedeutende Klassiker, die kritisch die Zeit des Holocausts und des zweiten Weltkriegs aufarbeiten. Eugen Yorks Meilenstein "Morituri" (1948) war einer der ersten deutschen Filme überhaupt, die sich mit dem Holocaust auseinandersetzten. Sky zeigt ihn erstmals in einer neu restaurierten Fassung. Werner Klinglers "Lebensborn" (1960) wurde noch niemals im Fernsehen gezeigt. Das Drama handelt von einem Systemkritiker, der sich in einer Nazi-Einrichtung einschleicht, in der Nachkommen der sogenannten "Herrenrasse" gezeugt werden sollen.

Vom Widerstand gegen Hitler erzählen Falk Harnacks "Der 20. Juli - Das Attentat auf Hitler" (1955) und Michael Verhoevens "Die weiße Rose" (1982), die wie viele andere Filme des Specials aus dem Archiv von CCC Film stammen, der Firma der 2019 verstorbenen Produzentenlegende Artur Brauner. Als Deutscher jüdischer Abstammung widmete sich Brauner wie kein Zweiter mit zahllosen Filmen der deutschen NS-Vergangenheit. Insgesamt 15 Filme beinhaltet das Special.

Über "Plan A - Was würdest du tun?":

"Plan A - Was würdest du tun?" basiert auf einer unfassbaren, unbekannten und zugleich wahren Geschichte, die gleichermaßen berührt und schockiert. 1945 plant eine Gruppe Holocaust-Überlebender die größte Racheaktion der Geschichte: "Tochnit Aleph/Plan A": Für jeden ermordeten Juden soll ein Deutscher sterben.

Neben August Diehl ("Ein verborgenes Leben", "Inglourious Basterds") und Sylvia Hoeks ("Blade Runner 2049") gehören auch Nikolai Kinski, Milton Welsh, Michael Brandner, Tim Wilde sowie die israelischen Schauspieler Michael Aloni und Oz Zehavi zum namhaften Schauspieler-Ensemble.

Regie führen die israelischen Brüder Yoav und Doron Paz ("Phobidilia", "Jeruzalem", "The Golem") die selbst aus einer Familie deutscher und polnischer Holocaust-Überlebender stammen und ihren Film als eine andere Art von Holocaust-Film begreifen. Yoav und Doron Paz zeichnen sich auch für das Drehbuch verantwortlich.

Der Film bekam von der FBW das Prädikat "besonders wertvoll" und wurde auf dem 37. Int. Haifa Film Festival mit dem "Artistic Achievement Award" ausgezeichnet.

Produziert wurde "Plan A - Was würdest du tun?" von Skady Lis (Getaway Pictures) und Minu Barati (Jooyaa Film). Er entstand kofinanziert von Sky und in Koproduktion mit UCM Israel (Chilik Michaeli und Avraham Pirchi), Bayerischer Rundfunk, sowie Phiphen Pictures USA, Cineplus und ARTE. Die Produktion wurde gefördert von FilmFernsehFonds Bayern, DFFF, BKM NEUSTART KULTUR, MEDIA und der Rabinovich Foundation of the Arts, Israel Lottery Council for Culture & Arts, dem Israel fund for film production und der Filmförderungsanstalt.

Facts:

Plan A - Was würdest du tun? Originaltitel: Tochnit Aleph. Regie: Yoav Paz & Doron Paz. Drehbuch: Yoav Paz & Doron Paz. Darsteller: August Diehl, Sylvia Hoeks, Michael Aloni, Nikolai Kinski, Milton Welsh, Oz Zehavi, Tim Wilde, Ishai Golan, Michael Brandner. Länge: 109 Min.

