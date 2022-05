Sky Deutschland

Start der Diamond League: Gleich drei Meetings im Mai - live und exklusiv bei Sky

Unterföhring (ots)

Sky berichtet vom ersten Meeting der Saison aus Doha am Freitag ab 17.45 Uhr live auf Sky Sport 1 und Sky Sport 3

Zweite Meeting am Samstag, 21. Mai ab 14.45 Uhr in Birmingham auf Sky Sport 1

Dritte Meeting am Samstag, 28. Mai ab 22.00 Uhr in Eugene auf Sky Sport 2

Karsten Petrzika und Dennis Baier kommentieren

Deutschen Speerwerfer Thomas Röhler und Julian Weber sowie Kugelstoßerin Sara Gambetta in Doha dabei

Jahresrückblick Diamond League 2021 morgen um 22.55 Uhr auf Sky Sport 1

"Meine Geschichte" mit Mathias Mester am Freitag um 20:15 auf Sky Sport 1

Verfügbar mit Sky Q als Bestandteil des Sport Pakets sowie ohne lange Vertragsbindung mit dem flexiblen Streaming-Service Sky Ticket

Sky Supersport Jahresticket aktuell für 19,99 Euro pro Monat

Unterföhring, 11. Mai 2021 - Auch in dieser Saison zeigt Sky die Wanda Diamond League, in der die besten Leichtathletinnen und Leichtathleten der Welt gegeneinander antreten, live und wird alle 13 Meetings der Leichtathletik-Serie exklusiv übertragen.

Der Auftakt findet bereits am Freitag in Doha statt, ehe es eine Woche darauf ins britische Birmingham geht. Das dritte Meeting ist ebenfalls noch im Mai platziert - dann reist die Weltspitze in die USA nach Eugene.

Sky berichtet am Freitag ab 17.45 Uhr live auf Sky Sport 1, Karsten Petrzika und Dennis Baier kommentieren die Disziplinen.

Aus deutscher Sicht darf man sich auf die Speerwerfer Thomas Röhler und Julian Weber freuen sowie auf Sara Gambetta im Kugelstoßen.

Zur Einstimmung zeigt Sky morgen um 22.55 Uhr (direkt nach der Premier League Partie Tottenham Hotspur - Arsenal London) den Jahresrückblick Diamond League 2021 auf Sky Sport 1.

Außerdem geht es in "Meine Geschichte" dieses Mal um Mathias Mester. Die Sendung läuft am Freitag um 20:15 auf Sky Sport 1 im Anschluss an die Liveübertragung des ersten Meetings der Diamond League.

