Sky Deutschland

Update für die Sky Q IPTV Box: UHD-Wiedergabe in Premium-Apps ab sofort möglich

Unterföhring (ots)

Weiterentwicklung ermöglicht Sky Q IPTV Kunden das Streamen von ausgewählten UHD-Inhalten

App-Inhalte von Netflix, Prime Video, Disney Plus etc. künftig in bester Bildqualität verfügbar

Sky Q übers Internet mittels Sky Q IPTV Box: Erstklassiges Sky Entertainment und Free-TV Sender in brillanter HD-Qualität ohne Aufpreis, dazu kostenfreie Mediatheken und Apps

Unterföhring, 24.03.2022 - Beste Bildqualität, erstklassiges Sky Entertainment und Free-TV Sender in brillanter HD-Qualität: Sky liefert ein unschlagbares Produktupdate für die Sky Q IPTV Box. Kunden in Deutschland, die das hochwertige Entertainment-Angebot von Sky mittels Internetverbindung streamen, können ab sofort ausgewählte Inhalte in bester UHD-Bildqualität genießen. Die Weiterentwicklung ermöglicht das Streamen von UHD-Inhalten zunächst in Premium-Apps auf der Sky Q IPTV Plattform. Dazu gehören aktuell die Angebote von Netflix, Prime Video, Disney+ und RTL+. Zudem können die Sky Kunden ausgewählte Inhalte jetzt auch in hochwertiger "Dolby Digital 5.1" Audioqualität genießen.

Im letzten August hatte Sky Deutschland seine mehrfach prämierte Sky Q Plattform neben Kabel und Satellit auch über eine Breitband-Internetverbindung verfügbar gemacht. Die Produktinnovation "Sky Q über das Internet" mit der neuen Receiver-Generation, der Sky Q IPTV Box, vereint die besten Eigenschaften, die sich die Zuschauer:innen auf der Sky Q Plattform wünschen - Fernsehen, Streaming und Apps. Dazu gehört eine großartige Sendervielfalt mit mehr als 80 Sendern, darunter die beliebtesten Free-TV Sender und das gesamte Sky- und Partnersenderangebot. Immer inklusive und ohne Zusatzkosten sind die beliebtesten Free-TV Sender wie RTL, VOX, ProSieben oder SAT.1 in brillanter HD-Qualität. Zudem profitieren die Kunden von einem kostenfreien Zugang zu den beliebten Mediatheken (ARD, ZDF, RTL+ etc.) sowie Premium-Apps, die ebenfalls hinzugebucht und auf Sky Q genutzt werden können.

Die Sky Q IPTV Box avanciert zum großen Verkaufserfolg und das Internet ist seit dem Start der beliebteste Empfangsweg bei den Neukunden. Beim Verkaufsstart hatte sich Sky bewusst auf die wichtigsten Funktionalitäten bei der Sky Q IPTV Box fokussiert, um mit einem schlanken Produkt insbesondere die Zielgruppe der Internetstreamer optimal anzusprechen. Die Integration der UHD-Funktionalität ist ein logischer Schritt in der Produktentwicklung und kommt so einem Kundenwunsch entgegen.

Über Sky Q

Sky Q vereint die besten Eigenschaften, die sich die Zuschauer:innen von einer All-in-One Plattform wünschen - Fernsehen, Streaming und Apps. Mit nur einer Fernbedienung für alles bietet Sky Q eine große Sendervielfalt von Sky-, Partner- und Free-TV-Sendern. Zudem erhalten die Sky Q Kund:innen Zugriff auf die beliebtesten Mediatheken wie ARD, ZDF und RTL+ sowie eine große Auswahl an kostenlosen und Premium-Apps wie Spotify, Prime Video, RTL+ und DAZN. Die Programm-Vielfalt ist eingebettet in eine wegweisende Benutzeroberfläche, die einen einfachen und schnellen Zugang zu vielen Funktionen bietet wie Restart oder Autoplay. Die smarte Sky Q Sprachsteuerung macht die Suche nach dem Wunschprogramm einfach und intuitiv. Sky Q ist sowohl über Kabel, Satellit oder über das Internet verfügbar. Mit der Streamingbox Sky Q Mini, der Sky Q App und Sky Go ist das Sky Programm jederzeit in weiteren Räumen und mobil verfügbar. Sky Q Kund:innen können zusätzlich zu ihrem Receiver bis zu fünf Streaming-Geräte registrieren und pro Monat fünf Gerätewechsel vornehmen. Mehr Infos zu Sky Q gibt es hier.

Über Sky Deutschland

Sky Deutschland ist einer der führenden Entertainment-Anbieter in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Das Programmangebot besteht aus bestem Live-Sport, exklusiven Serien, neuesten Filmen, vielfältigen Kinderprogrammen, spannenden Dokumentationen und unterhaltsamen Shows - viele davon Sky Originals. Neben dem frei empfangbaren Sender Sky Sport News HD können Zuschauer das Programm zuhause und unterwegs über Sky Q und Sky Ticket sehen. Die Entertainment-Plattform Sky Q bietet alles aus einer Hand: Sky und Free-TV-Sender, tausende Filme und Serien auf Abruf, Mediatheken und viele weitere Apps. Mit Sky Ticket streamen Kunden Serien, Filme und Live-Sport räumlich und zeitlich flexibel sowie auf monatlich kündbarer Basis. Sky Deutschland mit Hauptsitz in Unterföhring bei München ist Teil der Comcast Group und gehört zu Europas führendem Medien- und Unterhaltungskonzern Sky.

Original-Content von: Sky Deutschland, übermittelt durch news aktuell