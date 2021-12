Sky Deutschland

Dokumentarfilm "Tina" über die Ausnahmekünstlerin Tina Turner ab 21. Januar exklusiv bei Sky Documentaries und Sky Ticket

Bild-Infos

Download

Unterföhring (ots)

Abendfüllende Dokumentation über den globalen Superstar mit der Ausnahmestimme

HBO Max Produktion von den Oscar-prämierten Filmemachern Dan Lindsay und TJ Martin ("Undefeated" und "Searching for Sugar Man") mit Tina Turner, Oprah Winfrey, Angela Bassett und vielen anderen

Die Musikdokumentation in Spielfilmlänge ist ab 21. Januar bei Sky Documentaries und Sky Ticket sowie auf Abruf über Sky Q empfangbar

Unterföhring, 7. Dezember 2021 - Über 200 Millionen verkaufte Tonträger weltweit, 12 Grammy Awards und der Guinness-Weltrekord für den Verkauf von mehr Konzertkarten als jeder andere Solokünstler in der Geschichte: Tina Turner ist zweifelsfrei ein globaler Superstar und setzte sich über alle Widrigkeiten hinweg. Die HBO Max Produktion von Lightbox und den Oscar-prämierten Filmemachern Dan Lindsay und TJ Martin ("Undefeated" und "Searching for Sugar Man") zeigt die Ausnahmekünstlerin erstmals ganz nah und zeichnet ein intimes Porträt der Pop-Ikone nach, abseits ihrer legendären Auftritte.

In exklusiven Interviews mit Familienmitgliedern, Freunden und Co-Stars sowie in bislang unveröffentlichten Videoaufnahmen lebt die grenzenlose Energie des Stars bei ihren legendären Auftritten wieder auf.

Die Dokumentation zeigt die bekannten Wendepunkte und Schicksalsschläge von Tina Turner, aber gewährt auch eine emotionale und spirituelle Achterbahnfahrt durch ihr privates Leben.

Zu sehen ist die 90-minütige Dokumentation ab 21. Januar exklusiv bei Sky Documentaries, Sky Ticket sowie auf Abruf über Sky Q.

USA 2021, 90 Minuten. Produziert von Daniel Lindsay und TJ Martin, u.a. mit Tina Turner, Oprah Winfrey, Angela Bassett.

Original-Content von: Sky Deutschland, übermittelt durch news aktuell