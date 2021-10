Sky Deutschland

Die neuseeländische Comedyserie "Wellington Paranormal" ab 12. Oktober bei Sky

Bild-Infos

Download

Unterföhring (ots)

Die erste Staffel ab 12. Oktober auf Sky Comedy

Zeitgleich als komplette Staffel auf Sky Ticket und über Sky Q auf Abruf

Serien-Spin-Off des Films "5 Zimmer Küche Sarg" ("What We Do in the Shadows") von 2014

Von Taika Waititi ("Jojo Rabbit") und Jemaine Clement ("Legion", "Flight of the Conchords")

Die neuseeländische Serie "Wellington Paranormal", ein Mix aus Mockumentary, Comedy und Horror von Taika Waititi ("Jojo Rabbit") und Jemaine Clement ("Legion", "Flight of the Conchords") kommt nach Deutschland. Die sechsteilige erste Staffel ist ab 12. Oktober als komplette Staffel auf Sky Ticket sowie über Sky Q auf Abruf verfügbar und ist parallel immer dienstags um 20.15 Uhr in Doppelfolgen auf Sky Comedy zu sehen. Staffel zwei startet am 2. November, Staffel drei am 23. November und Staffel vier am 14. Dezember.

Über "Wellington Paranormal":

Wellington, Neuseeland: Die beiden Streifenpolizisten Minogue (Mike Minogue) und O'Leary (Karen O'Leary) sind ein eingespieltes Team. Als sie ein junges Mädchen mit auf die Wache bringen, das sich äußerst merkwürdig verhält, erkennt ihr Vorgesetzter Sergeant Maaka (Maaka Pohatu) den übernatürlichen Charakter des Falles, und ordnet die beiden Polizisten der neugebildeten Spezialeinheit "Wellington Paranormal" zu. Ab sofort sollen sich die beiden um die sich häufenden übernatürlichen Fälle kümmern. Unter anderem will ein Dämon namens Bazu'aal in einem Brunnen mitten im Geschäftsviertel der Stadt die Pforten zur Hölle öffnen, um mittels eines Menschenopfers den Weltuntergang einzuleiten. Aber auch Kornkreise, Spukhäuser und die natürlichen Folgen des Vollmonds machen den beiden Polizisten zu schaffen.

Jede Folge von "Wellington Paranormal" nimmt sich ein neues übersinnliches Thema zur Brust und zieht es gehörig durch den Kakao. Egal, wie klar und eindeutig ein Fall ist, Minogue und O'Leary schaffen es stets, die Dinge viel komplizierter zu machen als nötig. Und die Serie macht sich einen großen Spaß daraus, all das zu zeigen, was jenseits des Blickfeldes der beiden Polizisten passiert. Die Serie ist ein Spin-off des Films "5 Zimmer Küche Sarg" ("What We Do In The Shadows") von Taika Waititi und Jemaine Clement, Letzterer übernahm auch die Regie mehrere Episoden der ersten Staffel und war Ko-Autor neben Waititi.

Facts:

Originaltitel: "Wellington Paranormal", Comedyserie, 6 Episoden, je ca. 23 Minuten, NZ 2018. Drehbuch: Taika Waititi, Jemaine Clement, Paul Yates. Regie: Jemaine Clement, Tim van Dammen, Jackie van Beek, Dean Hewison. Executive Producer: Jemaine Clement, Taika Waititi. Producer: Paul Yates. Darsteller: Mike Minogue, Karen O'Leary, Maaka Pohatu, Thomas Sainsbury.

Ausstrahlungstermine:

Staffel eins ab 12. Oktober 2021 auf Sky Ticket und über Sky Q auf Abruf sowie ab 12. Oktober immer dienstags ab 20.15 Uhr in Doppelfolgen auf Sky Comedy.

Staffel zwei ab 2. November 2021 auf Sky Ticket und über Sky Q auf Abruf sowie ab 2. November immer dienstags ab 20.15 Uhr in Doppelfolgen auf Sky Comedy.

Staffel drei ab 23. November 2021 auf Sky Ticket und über Sky Q auf Abruf sowie ab 23. November immer dienstags ab 20.15 Uhr in Doppelfolgen auf Sky Comedy.

Staffel vier ab 14. Dezember 2021 auf Sky Ticket und über Sky Q auf Abruf sowie ab 14. Dezember immer dienstags ab 20.15 Uhr in Doppelfolgen auf Sky Comedy.

Über Sky Ticket:

Der Streaming-Dienst Sky Ticket ist jederzeit, überall und ohne lange Vertragsbindung verfügbar. Für Sky Ticket benötigen Kunden lediglich ein internetfähiges Gerät, oder den Sky Ticket TV Stick mit Zugang zu weiteren 37 Apps. Ein Receiver ist nicht nötig. Ganz gleich, ob Kunden preisgekrönte Serien, Blockbuster-Filme, Live-Sport oder einfach nur ein Extra-Fernsehprogramm für die Kinder sehen möchten, Sky Ticket bietet jederzeit die passenden Pakete für Unterhaltung, Kino und Sport. Apropos Sport: Mit Sky Ticket erleben Kunden den besten Live-Sport, darunter die Topspiele der Bundesliga, alle Spiele der 2. Bundesliga, des DFB-Pokals und der Premier League, alle Formel-1-Rennen, die LIQUY MOLY Handball Bundesliga, die National Hockey League, die Wanda Diamond League, sowie das Beste aus Tennis und Golf.Film- und Serienfans streamen mit Sky Ticket jederzeit ohne Vertragsbindung mehr als 1.000 Filme, Blockbuster-Serien von HBO, Fox und Warner TV sowie preisgekrönte Sky Originals. Für weitere Informationen besuchen Sie https://skyticket.sky.de/

Über "Sky Comedy":

Immun gegen schlechte Laune - denn Lachen ist gesund und Sky Comedy stärkt nicht nur die Abwehrkraft, sondern auch die Mundwinkel. Mit den beliebtesten Sitcom-Serien, den bekannten Comedy-Formaten von HBO, Showtime und mit vielen Sky Originals sowie als neues Zuhause des "Quatsch Comedy Club" hat schlechte Laune keine Chance. Alle Inhalte von Sky Comedy sind linear sowie jederzeit auf Abruf via Sky Q und Sky Ticket in Deutschland, in Österreich auf Sky X und der Schweiz bei Sky Show verfügbar.

Diese Mitteilung ist im Internet unter https://info.sky.de abrufbar. Weitere Informationen finden Sie zudem unter https://www.sky.de/serien sowie auf www.facebook.com/SkyDeutschland und www.instagram.com/skydeutschland.

Über Sky Deutschland:

Sky Deutschland ist einer der führenden Entertainment-Anbieter in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Das Programmangebot besteht aus bestem Live-Sport, exklusiven Serien, neuesten Filmen, vielfältigen Kinderprogrammen, spannenden Dokumentationen und unterhaltsamen Shows - viele davon Sky Originals. Zuschauer können das Programm zuhause und unterwegs über Sky Q und Sky Ticket sehen. Die Entertainment-Plattform Sky Q bietet alles aus einer Hand: Sky und Free-TV-Sender, tausende Filme und Serien auf Abruf, Mediatheken und viele weitere Apps. Mit Sky Ticket streamen Kunden Serien, Filme und Live-Sport räumlich und zeitlich flexibel sowie auf monatlich kündbarer Basis. Sky Deutschland mit Hauptsitz in Unterföhring bei München ist Teil der Comcast Group und gehört zu Europas führendem Medien- und Unterhaltungskonzern Sky

Original-Content von: Sky Deutschland, übermittelt durch news aktuell