Sky Deutschland

Die stärkste Liga der Welt mit dem stärksten Spiel der Welt! THW Kiel gegen SG Flensburg-Handewitt am Sonntag live auf Sky /

Unterföhring (ots)

Live am Sonntag ab 13.00 Uhr aus Kieler Ostseehalle mit Sky Experte Stefan Kretzschmar und Karsten Petrzika sowie Moderator Jens Westen

Diese und alle weiteren acht Partien des 3. Spieltags in der Liqui Moly Handball-Bundesliga live und, wahlweise auch in der neuen Sky Konferenz am Donnerstag und Sonntag

Die Handball-Bundesliga live erleben mit Sky Q oder dem flexiblen Streaming-Service Sky Ticket

Unterföhring, 14. September 2021 - Die Saison in der Liqui Moly Handball-Bundesliga ist noch jung und bereits am dritten Spieltag kommt es zum absoluten Showdown in der Kieler Ostseehalle mit den beiden besten deutschen Mannschaften: THW Kiel gegen SC Flensburg-Handewitt. In der vergangenen Saison lieferten sich die beiden Teams ein heißes Meisterschaftsrennen, das in der letzten Saisonminute entschieden wurde. Und auch in der neuen Spielrunde gelten beide Mannschaften als die absoluten Topfavoriten auf den Titel. Während die Kieler mit dem Supercup-Sieg und zwei Liga-Erfolgen gut in die neue Saison gestartet sind, mussten die Flensburger unerwartet gegen Erlangen den ersten Saisonpunkt abgeben.

Sky überträgt die Spitzenpartie live ab 13.00 Uhr am Sonntag auf Sky Sport 1. Das Spiel kommentieren Sky Experte Stefan Kretzschmar und Karsten Petrzika. Die Moderation übernimmt Jens Westen.

Neben dieser Begegnung dürfen sich die Handballfreunde auf acht weitere spannende Spiele in dieser Woche freuen. Am Donnerstag trifft MT Melsungen auf Füchse Berlin und SC Magdeburg auf HSG Wetzlar. Lemgo spielt gegen Leipzig und im Stuttgart-Derby trifft TVB Stuttgart auf Göppingen. Moderator Gregor Teicher meldet sich mit dem Vorlauf aus Melsungen. Die Konferenz kommentieren Markus Götz und Sky Experte Pascal Hens.

Am Samstag spielt Erlangen gegen Minden. Nach der Top-Partie in Kiel kommt es Sonntagnachmittag unter anderen zur Partie HSV Hamburg gegen Rhein-Neckar Löwen und Hannover-Burgdorf gegen Bergischer HC. Sky Experte Martin Schwalb und Markus Götz kommentieren die Konferenz. Dennis Baier meldet sich zum Vorlauf aus Hamburg.

Mit Sky Q live dabei sein

Die Live-Übertragungen der Handball-Bundesliga sind mit Sky Q für Kunden mit einem Sky Sport Paket empfangbar, wahlweise im klassischen TV oder mit Sky Go auch mobil und unterwegs. Mit Sky Q sind Kunden flexibler denn je und haben die Möglichkeit, bereits nach der ersten Vertragslaufzeit auf ein Monatsabonnement zu wechseln. Sky Q mit Sky Go, HD-Qualität und das Entertainment-Paket, in dem auch Sky Sport News enthalten ist, sind als Standard inklusive.

Die Handball-Bundesliga mit Sky Ticket

Mit Sky Ticket können Fans die Live-Übertragungen von Sky ganz flexibel erleben (skyticket.de). Der Streaming-Service bietet die großartige Vielfalt von Sky Sport in attraktiven Angeboten an. Passend zum Saisonstart können Fans sich z.B. das Jahresticket sichern und sorgenfrei 12 Monate den gesamten Live-Sport von Sky auf bis zu zwei Geräten gleichzeitig genießen. Ganz einfach online buchen und sofort losstreamen. Das Monatsticket ist jederzeit kündbar und perfekt für die Fans, die gerne maximal flexibel bleiben wollen. Mit dem Jahresticket, das 12 Monate den besten Preis für das volle Sport-Angebot garantiert, wird es deutlich günstiger.

Der 3. Spieltag in der Liqui Moly Handball-Bundesliga live auf Sky Sport:

Donnerstag:

18.45 Uhr: Die Konferenz auf live auf Sky Sport 1

19.00 Uhr: SC Magdeburg - HSG Wetzlar live auf Sky Sport 2

19.00 Uhr: MT Melsungen - Füchse Berlin live auf Sky Sport 3

19.00 Uhr: TBV Lemgo-Lippe - SC DHfK Leipzig live auf Sky Sport 4

19.00 Uhr: TVB Stuttgart - FRISCHAUF! Göppingen live auf Sky Sport 5

Samstag:

20.15 Uhr: HC Erlangen - GWD Minden live auf Sky Sport 2

Sonntag:

13.00 Uhr: "Topspiel am Sonntag" THW Kiel - SG Flensburg-Handewitt live auf Sky Sport 2

15.25 Uhr: Die Konferenz auf live auf Sky Sport 2

15.55 Uhr: HSV Hamburg - Rhein-Neckar Löwen live auf Sky Sport 3

15.55 Uhr: TSV Hannover-Burgdorf - Bergischer HC live auf Sky Sport 4

15.55 Uhr: TuS N. Lübbecke - HBW Balingen-Weilstetten live auf Sky Sport 5

