Wer steigt ab, wer steigt auf und wer löst das letzte Ticket nach Europa? Alle Partien und alle Entscheidungen am 34. Spieltag der Bundesliga und 2. Bundesliga am Wochenende live und exklusiv bei Sky

- Die Original Sky Konferenz und alle Einzelspiele des letzten Bundesliga-Spieltags am Samstag ab 13.30 Uhr mit den Sky Experten Lothar Matthäus und Didi Hamann, moderiert von Esther Sedlaczek - Alles zum Spieltag in "Matchplan" zu Bremen gegen Gladbach mit Andreas Herzog und Robin Dutt am Donnerstag ab 19.00 Uhr auf Sky Sport News und "Dein Verein - die Bundesliga-Vorschau" mit Erik Meijer und Mirko Slomka am Freitagabend ab 18.30 Uhr - Die 2. Bundesliga mit der Original Sky Konferenz und allen Einzelspielen am Sonntagnachmittag ab 14.30 Uhr live und exklusiv - "Sky 90 - die Unibet Fußballdebatte" am Sonntag ab 11.30 Uhr im Free-TV auf Sky Sport News - Exklusiv für Sky Q Kunden: FC Bayern gegen FC Augsburg am Samstag in UHD und in HDR - Mit Sky Q oder dem flexiblen Streaming-Service Sky Ticket live dabei sein

Unterföhring, 20. Mai 2021 - Am letzten Spieltag der Bundesliga-Saison 2020/21 geht es für drei Vereine noch um alles: Arminia Bielefeld, der SV Werder Bremen und der 1. FC Köln kämpfen am Samstagnachmittag noch einmal 90 Minuten gegen den Abstieg. Gleichzeitig fällt die Entscheidung darüber, welche Mannschaft sich den letzten Platz in einem internationalen Wettbewerb sichern kann.

Sky überträgt am Samstag alle neun Partien und alle Entscheidungen am 34. Spieltag der Bundesliga live und exklusiv, wahlweise als Einzelspiele und in der Original Sky Konferenz.

Um 13.30 Uhr begrüßt Moderatorin Esther Sedlaczek die Sky Experten Lothar Matthäus und Didi Hamann im Studio, um die Zuschauer im "tipico Countdown" auf die Spiele des Nachmittags einzustimmen. Im Fokus steht vor allem der Dreikampf gegen den Abstieg, in dem Arminia Bielefeld in Stuttgart, Werder Bremen gegen Mönchengladbach und der 1. FC Köln gegen Schalke antreten müssen. Im Fernduell entscheidet sich, wer in die 2. Bundesliga absteigt, wer die Klasse hält und wer nächste Woche in der Relegation zittern muss. In den weiteren Spielen wird außerdem das letzte Ticket nach Europa vergeben, auf das noch Union Berlin, Borussia Mönchengladbach, der VfB Stuttgart und der SC Freiburg hoffen dürfen. Zudem könnte sich im Spiel des FC Bayern gegen den FC Augsburg Torjäger Robert Lewandowski den alleinigen Rekord für die meisten Treffer in einer Bundesliga-Saison sichern, bevor seine Mannschaft die Meisterschale überreicht bekommt.

Exklusiv für Sky Q Kunden wird die Partie zwischen dem Rekordmeister und den Schwaben auch in Ultra HD und HDR auf Sky Sport Bundesliga UHD übertragen.

Alles zum Spieltag in "Matchplan" und "Dein Verein - die Bundesliga-Vorschau"

Am Donnerstag um 19.00 Uhr begrüßt Jan Henkel die Zuschauer auf Sky Sport News zu einer neuen Ausgabe der Taktik-Challenge "Matchplan". Im Mittelpunkt steht dieses Mal die Begegnung zwischen Werder Bremen und Borussia Mönchengladbach, die Jan Henkel mit seinen Gästen fußballtaktisch unter die Lupe nehmen wird. Anlässlich dieser Partie sind es Andreas Herzog und Robin Dutt, die jeweils in die Rolle des Trainers einer der beiden gegenüberstehenden Mannschaften schlüpfen. Herzog wird dabei den Matchplan für seinen Ex-Verein, Dutt den der Gladbacher präsentieren.

Am Freitagabend ab 18.30 Uhr liefert "Dein Verein - die Bundesliga-Vorschau" einen ausführlichen Überblick über das bevorstehende letzte Bundesliga-Wochenende der Saison. Moderatorin Britta Hofmann, Sky Experte Erik Meijer und Mirko Slomka beleuchten auf Sky Sport Bundesliga 1 die anstehenden Partien.

"Sky90 - die Unibet Fußballdebatte" am Sonntag um 11.30 Uhr im Free-TV auf Sky Sport News

Am Sonntagvormittag um 11.30 Uhr meldet sich Moderator Patrick Wasserziehr mit letzten Ausgabe von "Sky90 - die Unibet Fußballdebatte" in dieser Saison, um gemeinsam mit seinen Gästen den zurückliegenden Bundesliga-Spieltag, den Saisonabschluss und weitere aktuelle Fußball-Themen zu diskutieren. Neben der Ausstrahlung auf Sky Sport News läuft die Sendung auch auf Sky Sport Bundesliga 1 und 2 sowie im frei empfangbaren Livestream auf skysport.de und in der Sky Sport App.

Die Entscheidungen in der 2. Bundesliga am Sonntag live

Ähnlich spannend wir im Oberhaus wird es am Sonntag auch in der 2. Bundesliga. Während sich der VfL Bochum, Holstein Kiel und die SpVgg Greuther Fürth noch um die zwei direkten Aufstiegsplätze streiten, kämpfen im Tabellenkeller noch drei Mannschaften gegen den direkten Abstieg und eine weitere gegen das Abrutschen auf den Relegationsplatz.

Bereits ab 14.30 Uhr berichtet Sky am Sonntag aus der 2. Bundesliga und überträgt alle neun Begegnungen des 34. Spieltags live und exklusiv, wahlweise als Einzelspiele und in der Original Sky Konferenz. Moderator Yannick Erkenbrecher und Torsten Mattuschka führen durch den Nachmittag der Entscheidungen.

Während der VfL Bochum bereits mit einem Punkt gegen den SV Sandhausen die Rückkehr in die Bundesliga perfekt machen würde, braucht Holstein Kiel den SV Darmstadt einen Sieg, um sicher erstmals in seiner Vereinsgeschichte in die Bundesliga aufzusteigen. Sollte einer der beiden stolpern, will die derzeit drittplatzierte SpVgg Greuther Fürth mit einem Sieg gegen Fortuna Düsseldorf profitieren. Im Tabellenkeller liefern sich Eintracht Braunschweig und der VfL Osnabrück ein Fernduell um den zweiten direkten Abstiegsplatz, auf den theoretisch auch der SV Sandhausen noch abrutschen könnte. Zumindest gegen die Teilnahme an der Relegation kämpft auch noch Jahn Regensburg.

Mit Sky Q oder dem flexiblen Streaming-Service Sky Ticket live dabei sein

Die Fußball-Übertragungen sind mit Sky Q für Kunden mit einem Sky Fußball-Bundesliga Paket und/oder Sport Paket (sky.de) empfangbar, wahlweise im klassischen TV oder mit Sky Go auch mobil und unterwegs. Mit Sky Q sind Kunden flexibler denn je und haben die Möglichkeit, bereits nach der ersten Vertragslaufzeit auf ein Monatsabonnement zu wechseln. Sky Q mit Sky Go, HD-Qualität und das Entertainment-Paket sind als Standard inklusive.

Sky Ticket bietet flexible Alternativen an (skyticket.de). Fans können sich schon ab EUR9,99 pro Monat in verschiedensten Varianten über die großartige Fußball-Vielfalt von Sky freuen. Ganz einfach online buchen und sofort losstreamen. Jederzeit kündbar.

Der 34. Spieltag der Bundesliga und 2. Bundesliga bei Sky:

Donnerstag:

20.00 Uhr: "Matchplan" zu Werder Bremen - Borussia Mönchengladbach auf Sky Sport News und Sky Sport Bundesliga 1

Freitag:

18.30 Uhr: "Dein Verein - die Bundesliga Vorschau" auf Sky Sport Bundesliga 1

Samstag:

13.30 Uhr: "tipico Countdown" und die Original Sky Konferenz auf Sky Sport Bundesliga 1

15.15 Uhr: FC Bayern München - FC Augsburg auf Sky Sport Bundesliga 2 und Sky Sport Bundesliga UHD

15.15 Uhr: SV Werder Bremen - Borussia Mönchengladbach auf Sky Sport Bundesliga 3

15.15 Uhr: 1. FC Köln - FC Schalke 04 auf Sky Sport Bundesliga 4

15.15 Uhr: VfB Stuttgart - Arminia Bielefeld auf Sky Sport Bundesliga 5

15.15 Uhr: Borussia Dortmund - Bayer 04 Leverkusen auf Sky Sport Bundesliga 6

15.15 Uhr: 1. FC Union Berlin - RB Leipzig auf Sky Sport Bundesliga 7

15.15 Uhr: VfL Wolfsburg - 1. FSV Mainz 05 auf Sky Sport Bundesliga 8

15.15 Uhr: Eintracht Frankfurt - SC Freiburg auf Sky Sport Bundesliga 9

15.15 Uhr: TSG 1899 Hoffenheim - Hertha BSC auf Sky Sport Bundesliga 10

17.30 Uhr: "Alle Spiele, alle Tore - die Interwetten Highlight-Show" auf Sky Sport Bundesliga 1

Sonntag:

11.30 Uhr: "Sky90 - die Unibet Fußballdebatte" live auf Sky Sport News und Sky Sport Bundesliga 1

13.00 Uhr: "Meine Geschichte - das Leben von Manuel Gräfe" auf Sky Sport News

13.30 Uhr: Vorberichte und die Original Sky Konferenz auf Sky Sport Bundesliga 1

15.20 Uhr: VfL Bochum - SV Sandhausen auf Sky Sport Bundesliga 2

15.20 Uhr: Holstein Kiel - SV Darmstadt 98 auf Sky Sport Bundesliga 3

15.20 Uhr: SpVgg Greuther Fürth - Fortuna Düsseldorf auf Sky Sport Bundesliga 4

15.20 Uhr: Hamburger SV - Eintracht Braunschweig auf Sky Sport Bundesliga 5

15.20 Uhr: Erzgebirge Aue - VfL Osnabrück auf Sky Sport Bundesliga 6

15.20 Uhr: Jahn Regensburg - FC St. Pauli auf Sky Sport Bundesliga 7

15.20 Uhr: 1. FC Heidenheim - Karlsruher SC auf Sky Sport Bundesliga 8

15.20 Uhr: Hannover 96 - 1. FC Nürnberg auf Sky Sport Bundesliga 9

15.20 Uhr: Würzburger Kickers - SC Paderborn 07 auf Sky Sport Bundesliga 10

17.30 Uhr: "Alle Spiele, alle Tore" vom 34. Spieltag der 2. Bundesliga auf Sky Sport Bundesliga 1

