Das Unheil aus den Sümpfen: "Swamp Thing" ab morgen bei Sky

Die Comic-Adaption ab 9. Oktober auf Sky Atlantic HD

Nach einer Reihe mysteriöser Vorfälle in Marais, einem Ort nahe der Sümpfe von Louisiana, soll die Forscherin Abby Arcane die Ursachen erforschen: Die Horrorserie "Swamp Thing" ist ab 9. Oktober immer freitags ab 22.15 Uhr in Doppelfolgen auf Sky Atlantic zu sehen sowie auf Sky Ticket und über Sky Q auf Abruf verfügbar.

Über "Swamp Thing":

Eine mysteriöse Krankheit breitet sich in Marais, einer Kleinstadt in Louisiana, aus. Dr. Abby Arcane (Crystal Reed), die für das Center for Disease Control and Prevention (CDC) arbeitet und in Marais aufgewachsen ist, soll vor Ort mit Hilfssheriff Matt Cable (Henderson Wade) erforschen, was vor sich geht. Bei ihrer Ankunft im Krankenhaus trifft sie den Biologen Alec Holland (Andy Bean), der befürchtet, dass die Krankheit mit seinen Forschungsarbeiten im Sumpf zusammenhängt, die er im Auftrag des einflussreichen Geschäftsmannes Avery Sunderland (Will Patton) ausführt. Als Alec weitere Nachforschungen in den Sümpfen betreibt, verunglückt er und etwas anderes erhebt sich an seiner Stelle: Swamp Thing (Derek Mears), eine mysteriöse Kreatur aus den Tiefen der Sümpfe mit ihren mystischen und furchterregenden Geheimnissen.

Swamp Thing ist eine Figur von DC Comics und wurde von Autor Len Wein und Zeichner Bernie Wrighton erschaffen und trat erstmals im Jahr 1971 in einem der Comics in Erscheinung. 1982 schuf Wes Craven einen Horrorfilm "Das Ding aus dem Sumpf" aus dem Comic. Die Horrorserie besticht mit Southern-Gothik-Charme und jeder Menge überraschenden Wendungen sowie Charakteren, die von den übernatürlichen Mächten im Umfeld der Stadt Marais verändert werden. Neben Crystal Reed, Henderson Wade, Andy Bean, Will Patton und Derek Mears sind Virginia Madsen, Jennifer Beals und Jeryl Prescott in weiteren Rollen zu sehen.

Facts:

Originaltitel: "Swamp Thing", Horrorserie, 10 Episoden, je ca. 60 Minuten, USA 2019. Ausführende Produzenten: James Wan, Mark Verheiden, Gary Dauberma, Michael Clear, Len Wiseman. Darsteller: Crystal Reed, Henderson Wade, Andy Bean, Will Patton und Derek Mears sind Virginia Madsen, Jennifer Beals, Jeryl Prescott.

Ausstrahlungstermine:

Ab 9. Oktober immer freitags ab 22.15 Uhr in Doppelfolgen wahlweise auf Deutsch oder im Original auf Sky Atlantic HD sowie auf Sky Ticket, Sky Go und über Sky Q auf Abruf.

