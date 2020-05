Der Zweitliga-Hit VfB Stuttgart gegen Hamburger SV am Donnerstag live und exklusiv auf Sky

Sky Deutschland

Unterföhring, 26. Mai 2020 - Zum Abschluss des 28. Spieltags kommt es am Donnerstagabend zum Zweitliga-Kracher VfB Stuttgart gegen Hamburger SV. Es ist das lang erwartete Duell zwischen zwei Urgesteinen des deutschen Fußballs. Wenn der fünfte und vierte der ewigen Bundesliga-Tabelle aufeinandertreffen, geht es dieses Mal für die Beiden um wichtige Punkte für den Wiederaufstieg in die Bundesliga.

Nachdem Arminia Bielefeld am vergangenen Spieltag auch beim HSV punkten und den Vorsprung auf sieben Punkte halten konnte, ist zwischen Stuttgart und Hamburg der Kampf um den zweiten Tabellenplatz in vollem Gange. Beide Teams blieben an den beiden Spieltagen nach der Corona-Pause sieglos und stehen sie vor dem direkten Duell unter Druck, zumal Heidenheim auf Platz vier mit nur einem Punkt Rückstand bereits in Schlagdistanz ist. Das Hinspiel konnten die Hamburger mit einem 6:2 im Volkspark klar für sich entscheiden.

Sky überträgt den Zweitliga-Hit am Donnerstagabend live und exklusiv auf Sky Sport Bundesliga 1 HD ab 20.00 Uhr. Ex-Nationalspieler Dennis Aogo, der sowohl für den VfB Stuttgart als auch für den HSV aktiv war, ist zu Gast im Studio. Das Spiel kommentiert Toni Tomic. Sky Reporter Alexander Bonengel führt die Interviews vor Ort.

Ausnahmsweise gibt es bei dem Spitzenspiel auch die neue frei wählbare Audio-Option. Dort können Sky Kunden, die die Bundesliga über den Sky Q oder den Sky+ Receiver verfolgen, neben der Grundeinstellung "Original" auch eine alternative Tonspur anwählen, auf der neben dem Live-Kommentator auch zum Spielgeschehen passende Publikumsatmosphäre eingespielt wird.

Sky überträgt alle weiteren Spiele des 28. Spieltags der 2. Bundesliga am Dienstag und Mittwoch live und exklusiv, wahlweise in der Einzelspieloption oder in der Konferenz. Dazu gehört unter anderen auch die Partien Regensburg gegen Nürnberg am Dienstag und St. Pauli gegen Heidenheim am Mittwoch. Die Live-Übertragungen beginnen an beiden Tagen jeweils um 18 Uhr.

Attraktive Angebote zum Bundesliga-Comeback

Damit noch mehr Fans der Zugang zum Bundesliga-Liveerlebnis so einfach wie möglich gemacht wird, bietet Sky viele attraktive Angebote. Hierzu gehört ab sofort für Sky Q Kunden die Bundesliga live und in HD für 24,99 Euro pro Monat, sowie für den flexiblen Streaming Service Sky Ticket das End of Season Ticket mit zwei Monaten Supersport für einmalig 39,99 Euro.

