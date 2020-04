WirBleibenZuhause: Sky feiert Weltpremiere der zweiten Staffel des Sky Originals "Das Boot" als Live-Streamingevent

Sky Deutschland

- Am 21. April um 20 Uhr digitaler Sky @stayathome Live-Event mit den "Das Boot"-Stars Vicky Krieps, Tom Wlaschiha, Rick Okon, Clemens Schick und Franz Dinda - Exklusives Live-Streaming der ersten Episode der neuen Staffel als - Free View für alle auf sky.de/dasboot - Durch den Abend führt Sky Moderator Gregor Teicher - "Das Boot" ist eine Koproduktion von Bavaria Fiction, Sky Deutschland und Sky Studios - Staffelstart der zweiten Staffel am 24. April 2020 exklusiv bei Sky

In Zeiten der Coronavirus Pandemie steht alles in Zeichen von @stayathome - #WirBleibenZuhause. Deshalb präsentiert Sky bereits kurz vor dem offiziellen Start der zweiten Staffel des Sky Originals "Das Boot" am 21. April die Weltpremiere als Live-Streamingevent für alle Zuschauer in Deutschland. Los geht es um 20 Uhr mit einem Talk mit den Darstellern Vicky Krieps, Tom Wlaschiha, Rick Okon, Clemens Schick und Franz Dinda. Ab 20.30 Uhr folgt das exklusive Preview-Screening der ersten Episode der neuen Staffel. Durch den Abend führt Sky Moderator Gregor Teicher. Der Livestream des digitalen Events steht unter sky.de/dasboot zur Verfügung.

Elke Walthelm, Executive Vice President Content Sky Deutschland: "Wenn wir in Zeiten des Coronavirus keine große Weltpremiere für die neue Staffel unserer Serie 'Das Boot' feiern können, dann laden wir eben ganz Deutschland ein, den 'Roten Teppich' zuhause auszurollen. Wir freuen uns sehr gemeinsam mit allen Fans und einigen Darstellern die erste Folge der zweiten Staffel ganz nach dem Motto #WirBleibenZuhause vor dem offiziellen Serienstart auf Sky zu erleben."

Die Ausstrahlung der acht neuen Episoden startet am 24. April um 20.15 Uhr auf Sky One HD in Doppelfolgen sowie im Stream auf Sky Ticket, Sky Go und über Sky Q auf Abruf. Am gleichen Tag steht bereits die komplette zweite Staffel auf Sky Ticket, Sky Go und über Sky Q auf Abruf bereit - ebenso Staffel eins.

Produzenten von "Das Boot" sind Moritz Polter ("Spotless", "Freud"), Oliver Vogel ("Dengler", Soko Stuttgart") und Jan S. Kaiser ("Hotel Lux", "Brecht") für Bavaria Fiction, Marcus Ammon und Frank Jastfelder für Sky Deutschland sowie Jason Simms für Sky Studios. Julia Jaensch (Bavaria Fiction) und Andreas Perzl (Sky Deutschland) fungieren als Producer. Den Weltvertrieb verantwortet NBC Universal Global Distribution.

Die Regie in Staffel zwei führen Matthias Glasner ("Blochin", "Der Freie Wille") und Rick Ostermann ("Wolfskinder"). Das Drehbuch verfassten Head-Autor Colin Teevan ("Rebellion"), Matthias Glasner, Tim Loane und Laura Grace, Directors of Photography sind David Luther, Gewinner des Deutschen Fernsehpreis und des Deutschen Kamerapreis für die erste Staffel "Das Boot", und Philipp Blaubach. Neuzugänge im Cast sind Clemens Schick ("Casino Royale"), Thomas Kretschmann ("Avengers: Age of Ultron", "Ballon"), Rochelle Neil ("Terminator: Dark Fate"), Ulrich Matthes ("Der Untergang"), Paul Bartel ("Les Petits Princes") Michael McElhatton ("Game of Thrones") und Sebastian Hülk ("Das Weiße Band"). Wiederkehrende Darsteller sind Vicky Krieps, die für ihre schauspielerische Leistung in der ersten Staffel mit dem Deutschen Fernsehpreis und einer Goldenen Nymphe ausgezeichnet wurde, Tom Wlaschiha, Rick Okon, Vincent Kartheiser, Fleur Geffrier, Thierry Frémont, Rainer Bock, Leonard Scheicher, Robert Stadlober, Franz Dinda, Stefan Konarske, Leon Blaschke und Pit Bukowski.

Über "Das Boot":

Im Dezember 1942 erhält der sehr erfahrene U-Boot-Kommandant Johannes von Reinhartz (Clemens Schick) den Auftrag, mit U-822 drei Saboteure an der US-Ostküste abzusetzen. Als seine Loyalität in Frage gestellt wird, wird U-612 unter dem Kommando von Korvettenkapitän Wrangel (Stefan Konarske) zu seiner Verfolgung entsendet.

Dem sicheren Tod auf dem Atlantik entflohen, kommt der ehemalige Kommandant der U-612, Kaleun Klaus Hoffmann (Rick Okon) in New York an. Bei Sam Greenwood (Vincent Kartheiser), der Hoffmann sein Leben verdankt, findet er Unterschlupf und lernt den zwielichtigen deutschstämmigen Anwalt Berger (Thomas Kretschmann) kennen. Kann er ihm die Rückkehr nach Deutschland ermöglichen?

Gefördert wurde "Das Boot" von dem Creative Europe - Media Programm der Europäischen Union, TRIP, dem Tschechischen Fonds für Kinematografie und der Malta Film Commission.

Ausstrahlungstermine:

Ab 24.4.2020 immer freitags um 20.15 Uhr wöchentlich in Doppelfolgen auf Sky One HD. Die komplette neue Staffel, wie auch Staffel eins, ebenfalls ab 24.4. auf Sky Ticket, Sky Go und über Sky Q auf Abruf. Über Sky Q auch in UHD verfügbar.

Über Sky Deutschland:

Sky Deutschland ist einer der führenden Entertainment-Anbieter in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Das Programmangebot besteht aus bestem Live-Sport, exklusiven Serien, neuesten Filmen, vielfältigen Kinderprogrammen, spannenden Dokumentationen und unterhaltsamen Shows - viele davon Sky Originals. Neben dem frei empfangbaren Sender Sky Sport News HD können Zuschauer das Programm zuhause und unterwegs über Sky Q und Sky Ticket sehen. Die Entertainment-Plattform Sky Q bietet alles aus einer Hand: Sky und Free-TV-Sender, tausende Filme und Serien auf Abruf, Mediatheken und viele weitere Apps. Mit Sky Ticket streamen Kunden Serien, Filme und Live-Sport räumlich und zeitlich flexibel sowie auf monatlich kündbarer Basis. Sky Deutschland mit Hauptsitz in Unterföhring bei München ist Teil der Comcast Group und gehört zu Europas führendem Unterhaltungskonzern Sky Limited. Über Bavaria Fiction: Bavaria Fiction zählt zu den erfolgreichsten Produktionsfirmen Europas. Die Tochterfirma von Bavaria Film und ZDF Enterprises wird von den Geschäftsführern Jan S. Kaiser und Manfred Haus-Pflüger sowie Chief Creative Officer Oliver Vogel geleitet.

Mit rund 17.000 Sendeminuten und Sendungen wie "Sturm der Liebe", "Die Rosenheim-Cops", "SOKO Stuttgart" und "Inga Lindström" erreicht die Bavaria Fiction jede Woche Millionen von Zuschauern allein in Deutschland. Neben täglichen und wöchentlichen Serien, Reihen wie den Tatort-Formaten und zahlreichen Fernsehfilmen steht die Bavaria Fiction für aufwändiges Eventfernsehen wie die Mehrteiler "Bella Germania" und "Brecht" sowie für internationale Serien wie beispielsweise "Freud", "Arctic Circle" und "Das Boot".

Über Sky Studios:

Sky Studios ist das europaweite Entwicklungs- und Produktions-Hub und bringt einzigartige Geschichten der besten Talente Europas ins Fernsehen und ist die kreative Heimat der preisgekrönten und beliebten Sky Originals. Zu den derzeit aktuellen Sky Originals zählen "Catherine the Great" mit Helen Mirren in der Hauptrolle, die zweite Staffel von "Britannia" und die demnächst in Deutschland startende Fortsetzung von "Save Me" mit Lennie James und Suranne Jones. 2019 war bislang ein Rekordjahr für Sky Originals dank zehn Emmy Awards für "Chernobyl" sowie einem neuen Rekord für Sky mit sieben BAFTA Awards.

