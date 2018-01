Duell der Weltmeister: Matthäus gegen Illgner im Duell bei "Eine Liga für sich" ab 25. Januar exklusiv auf Sky 1

Weltfußballer Lothar Matthäus (M.) in "Eine Liga für sich" Weiterer Text über ots und www.presseportal.de/nr/33221 / Die Verwendung dieses Bildes ist für redaktionelle Zwecke honorarfrei. Veröffentlichung bitte unter Quellenangabe: "obs/Sky Deutschland" Bild-Infos Download

- Zweiter Teil der zweiten Staffel der Sport-Comedy-Show mit Moderator Frank Buschmann und den festen Teammitgliedern Panagiota Petridou und Matze Knop - Gäste der Show: Lothar Matthäus, Julius Brink, Bodo Illgner und Giovanni Zarrella - Themen der Sendung: eine kuriose Wette von Lothar Matthäus und Uli Hoeneß, Kopfbälle, musikalische Sportler und Ergebnistipps - Sechs neue Folgen ab 25. Januar, immer donnerstags um 20.15 Uhr auf Sky 1 sowie Sky On Demand, Sky Go und Sky Ticket

Pünktlich zur Rückrunde der Fußball Bundesliga ist auch Frank Buschmann mit seiner erfolgreichen Sport-Comedy-Show "Eine Liga für sich - Buschis Sechserkette" wieder zurück. In den sechs neuen Folgen der zweiten Staffel sind Panagiota Petridou und Matze Knop sowie viele neue Gäste, aber auch alten Bekannte mit dabei. In der ersten Show am Donnerstag treten Sky Experte Lothar Matthäus gemeinsam mit Giovanni Zarrella gegen Julius Brink und Fußball-Weltmeister Bodo Illgner an. Es geht um kuriose Wettquoten, Kopfbälle und musikalische Fähigkeiten von Sportlern. Im großen Finale müssen sich die beiden Weltmeister Matthäus und Illgner dann in einem speziellen Torwandschießen messen, während ihre Teams eifrig Fragen beantworten. Zu sehen ist die Folge am Donnerstag, 25. Januar um 20.15 Uhr auf Sky 1 sowie auf Sky On Demand, Sky Go und Sky Ticket.

Mehr zu "Eine Liga für sich - Buschis Sechserkette":

Moderator Frank Buschmann lässt in jeder wöchentlichen Ausgabe zwei Teams, bestehend aus jeweils drei Prominenten gegeneinander antreten. In verschiedenen Spielrunden müssen die Gäste nicht nur ihr sportliches Wissen, sondern auch bei körperlichen Herausforderungen ihr Geschick unter Beweis stellen. Pro gewonnener Runde werden Punkte vergeben. Im großen Finale der Show muss jeweils ein Team-Mitglied eine strapaziöse Aufgabe absolvieren, während die beiden anderen Team-Mitglieder Fragen beantworten. Am Ende siegt die Mannschaft mit den meisten Punkten. Die 50-minütige Show verbindet wie kein anderes Format im deutschen Fernsehen Sport, Comedy und Entertainment und das nicht nur für sportinteressierte Zuschauer. Das britische Original "A League of Their Own" mit Moderator James Corden, bekannt aus der "Late Show" und "Carpool Karaoke", läuft in Großbritannien seit 2010 überaus erfolgreich ebenfalls auf Sky 1. Die deutsche Version wird von RedSeven Entertainment produziert.

