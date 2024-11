Aral AG

Neue Kraftstoffformel im 100. Jubiläumsjahr von Aral: Aral führt neue Formel für seinen Hochleistungskraftstoff Aral Ultimate Diesel ein

Im Jahr seines 100. Markenjubiläums stellt Aral eine neue Formel für seinen Hochleistungskraftstoff Aral Ultimate Diesel vor. Diese Innovation ist Teil der langen Aral Geschichte, die für die Entwicklung hochwertiger Kraftstoffe steht, beginnend 1924 mit der Erfindung des weltweit ersten Superkraftstoffs, über u.a. die Pilotierung der Aral Futura Kraftstoffe bis hin zur aktuellen Einführung einer neuen Formel für Aral Ultimate Diesel im Jahr 2024 - alles entwickelt im Aral-eigenen Forschungszentrum in Bochum.

Die Qualitätsmerkmale des neuen Aral Ultimate Diesel erfüllen nach wie vor die hohen Leistungserwartungen der Kundinnen und Kunden von Aral, wie z. B. weiterhin bis zu 66 km mehr Reichweite pro Tankfüllung* und jetzt eine höhere Cetanzahl (CFR) von mindestens 60****. Darüber hinaus ist der Kraftstoff das ganze Jahr über in seiner außergewöhnlichen Winterqualität mit einem Cold Filter Plugging Point (CFPP) von bis zu -39 °C***** erhältlich.

Die neue Aral Ultimate Diesel-Formel entspricht der DIN EN 590 und kann in allen dafür freigegebenen Motoren und Fahrzeugen eingesetzt werden. Sie enthält die Aral Anti-Schmutz-Formel mit dem vom TÜV Rheinland zertifizierten Reinigungseffekt. Es ist geplant Aral Ultimate Diesel in der neuen Formel an mehr als 1.500 Aral Standorten einzuführen. Aral ist mit insgesamt 2.400 Standorten der größte Anbieter auf dem deutschen Tankstellenmarkt. Die neue Formel von Aral Ultimate Diesel soll das bisherige Aral Ultimate Diesel bis Ende dieses Jahres ersetzen.

Hochleistungskraftstoff mit erneuerbarer Komponente

Der neue Aral Ultimate Diesel enthält mindestens 15 Prozent einer hydrierten, erneuerbaren Komponente (HVO)** und erreicht CO2-Einsparungen von 12 Prozent im Vergleich zu rein fossilem Diesel***. Die erneuerbare Komponente, die in der neuen Aral Ultimate Diesel-Formel verwendet wird, ist mit den Paraffinen in herkömmlichem Diesel vergleichbar, sodass der neue Aral Ultimate Diesel seine hochwertigen Leistungsmerkmale beibehält. Wie alle Aral Kraftstoffe enthält er die Aral Anti-Schmutz-Formel, um Schmutz von kritischen Motorenteilen zu entfernen und den Motor sauber zu halten.

100-jährige Geschichte hochwertiger Kraftstoffe geht weiter

"Die Einführung einer neuen Formel für unseren Hochleistungskraftstoff Aral Ultimate Diesel ist ein weiteres Kapitel in unserer 100-jährigen Markengeschichte, die auf den Fundamenten Qualität und Innovation steht. Wir belegen damit erneut unseren Anspruch, erste Wahl für unsere Kundinnen und Kunden zu sein", sagt Achim Bothe, Vorstandsvorsitzender der Aral AG. "Obwohl die Zahl der Elektrofahrzeuge wächst, wird es noch viele weitere Jahre Verbrennerfahrzeuge auf deutschen Straßen geben. Wir werden die Bedürfnisse unserer Kundinnen und Kunden auch weiterhin mit verschiedenen hochwertigen Kraftstoffen, ultraschnellem Laden und einem attraktiven Convenience-Angebot mit unseren REWE To Go Shops erfüllen."

Die neue Formel von Aral Ultimate Diesel trägt dazu bei, Aral Kunden eine größere Auswahl an Mobilitätslösungen zu bieten. Neben konventionellen Kraftstoffen, die heutzutage den Großteil der Aral Aktivitäten ausmachen, erweitert das Unternehmen sein Kraftstoffportfolio um neue Kraftstoffe, die im Vergleich zu konventionellen Kraftstoffen einen höheren Anteil an erneuerbaren Komponenten enthalten. Neben der Einführung einer neuen Formel für Aral Ultimate Diesel ist das Unternehmen zudem einer der größten CNG-Anbieter in Deutschland, hauptsächlich mit Biomethan. Mit den Aral Futura-Kraftstoffen hat Aral zudem in einem Pilotprojekt an acht Standorten in Deutschland gezeigt, dass eine CO2-Einsparung von mindestens 25 % im Vergleich zu rein fossilen Kraftstoffen durch die Beimischung erneuerbarer Komponenten bereits jetzt unter Einhaltung der aktuellen Normen DIN EN 590 (Diesel) und DIN EN 228 (Benzin) technisch möglich ist******. Um Elektrofahrzeuge mit Energie zu versorgen, betreibt Aral unter der Marke Aral pulse eines der größten öffentlich zugänglichen ultraschnellen Ladenetze mit mehr als 3.000 Aral pulse Ladepunkten in Deutschland. Erst kürzlich wurde Aral pulse im Connect Ladenetztest zum zweiten Mal in Folge zum besten Schnellladeanbieter Deutschlands gekürt, als einziger Anbieter mit der Note "Sehr gut".

* Basiert auf einer Reichweite von 850 km pro Tank. Gemessen in einer Fahrzeugflotte im Vergleich zu herkömmlichem Diesel-Kraftstoff (Kraftstoff, der lediglich die DIN EN Norm erfüllt). Durchschnittliche Steigerung der Reichweite um 37 km mit Ultimate Diesel. Die tatsächliche Reichweite kann u.a. nach Fahrzeug und Fahrstil variieren.

** Aus erneuerbaren Rohstoffen hergestellt, die in der Richtline (EU) 2018/2001 (RED II) Annex IX Teil A oder B aufgeführt sind.

*** Die CO2e-Einsparung ist berechnet von der Kraftstoffproduktion bis hin zum Endverbrauch durch den Kunden ("Well-to-Wheel") entsprechend den Vorgaben der 38. BImSchV und dem Referenzwert 95,1 g CO2e/MJ für 100% fossilen Diesel. Das 'e' steht für "equivalent", also in Deutsch "äquivalent". CO2 ist nicht das einzige Treibhausgas (THG); bei der Herstellung und Verbrennung von Brennstoffen können auch andere THG wie Stickoxide (NOx) und Methan (CH4) in geringen Mengen emittiert werden. In Übereinstimmung mit den üblichen Berichterstattungspraktiken werden die Emissionen all dieser Treibhausgase summiert und in CO2-Äquivalenten (CO2-äquivalent oder CO2e) unter Bezugnahme auf ihr globales Erwärmungspotenzial ausgedrückt.

**** Herkömmliche Dieselkraftstoffe gemäß DIN EN 590 garantieren nur mindestens 51 Cetan. In Kombination mit der neuen Komponente erreicht Aral Ultimate Diesel nun eine Cetanzahl von mindestens 60 (vorher min. 58).

***** Gemessene CFPP-Werte im Bereich von -24 °C bis zu -39 °C. Der CFPP (Cold Filter Plugging Point) beschreibt die normierte Filtrierbarkeitsgrenze von Dieselkraftstoff. Die Mindestanforderung der DIN EN 590 im Winter liegt bei -20 °C.

****** Die CO2-Einsparung ist berechnet von der Kraftstoffproduktion bis hin zum Endverbrauch durch den Kunden ("Well-to-Wheel") entsprechend den Vorgaben der 38. BImSchV und den Referenzwerten 95,1 g CO2e/MJ und 93,3 g CO2e/MJ für (100%) fossilen Diesel und fossiles Benzin.

