Aral belegt erneut Spitzenposition im deutschen Tankstellenmarkt

Bochum (ots) - Erfolgreiches Geschäftsjahr 2017 durch Absatzplus bei Hochleistungskraftstoffen und mehr Kunden durch neues REWE To Go-Shopkonzept

Aral blickt auf ein erfolgreiches Geschäftsjahr 2017 zurück. Mit einem Marktanteil von rund 21,5 Prozent gemessen am Kraftstoffabsatz konnte die blau-weiße Tankstellenmarke die Marktführerschaft klar behaupten. Im Shop-Geschäft hat Aral die strategische Partnerschaft mit REWE weiter ausgebaut und die Zahl der Tankstellen mit dem neuen REWE To Go-Shopkonzept zum Jahresende auf insgesamt 235 erhöht. Darüber hinaus wuchs der Umsatz im Food Service-Bereich auf 212 Mio. Euro. Der Geschäftsbereich Autowäsche im gesellschaftseigenen Netz verzeichnete 2017 erneut einen Umsatz von über 100 Mio. Euro.

Patrick Wendeler, Vorstandsvorsitzender von Aral, zeigt sich zufrieden: "Wir investieren und entwickeln unser Angebot an vielen Stellen erheblich weiter und freuen uns über die positive Resonanz unserer Kunden. Das gilt sowohl für unsere neuen Kraftstoffqualitäten, das marktführende Bonusprogramm Payback und insbesondere für die Einführung des innovativen REWE To Go-Shopkonzeptes. Damit legen wir nicht nur einen soliden Grundstein für zukünftiges Wachstum im Tankstellengeschäft sondern entwickeln darüber hinaus auch den Convenience Markt in Deutschland weiter."

Aral betreibt in Deutschland 2.443 Stationen und bietet damit unverändert das dichteste Tankstellennetz. Aufgrund der guten Konjunktur wuchs der Kraftstoffabsatz im gesamten Tankstellenmarkt um rund 0,4 Prozent auf rund 36 Mio. Tonnen. Dies führte auch bei Aral zu einem konstant hohen Absatz von gut 7,6 Mio. Tonnen. Besonders mit der Einführung der neuen Kraftstoffqualitäten mit Anti-Schmutzformel, deren Reinigungswirkung vom TÜV Rheinland 2017 in Untersuchungen bestätigt worden sind, konnte Aral bei den Tankkunden punkten. Damit erhöhte sich beispielsweise der Absatz der Hochleistungskraftstoffe Aral Ultimate 102 und Ultimate Diesel gegenüber dem Vorjahr deutlich.

Umrüstung auf Rewe To-Go-Shopkonzept erfolgreich

Das Shopgeschäft stand 2017 ganz im Zeichen der erfolgreichen Umrüstung auf das neue REWE To Go-Shopkonzept. Dieses zielt darauf ab, die Bedürfnisse der mobilen Kunden nach frischen und frisch zubereiteten, qualitativ hochwertigen sowie gesunden Snacks und Speisen zum Unterwegsverzehr zu befriedigen. Die Anzahl der Aral Stationen mit angeschlossenem Tankstellenshop unter dem Konzept REWE To Go stieg 2017 um 175 auf 235. Im Ergebnis entwickelten sich die neuen Shops außerordentlich positiv. Wendeler: "Wir verzeichnen sowohl eine höhere Kundenfrequenz als auch steigende Umsätze je Kunde - dieses übersetzt sich bei den frischen Lebensmitteln für den Unterwegsverzehr in zweistellige und bei denen für später sogar in deutlich dreistellige Prozentzuwächse."

Insgesamt erzielten die Tankstellenunternehmer an den rund 1.200 Stationen im gesellschaftseigenen Netz - trotz vorübergehender umbaubedingter Shopschließungen - einen Außenumsatz von rund 1,6 Milliarden Euro. Der Food Service-Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um ein Prozent auf 212 Millionen Euro. Dazu trug auch erneut die positive Entwicklung des Kaffeeverkaufs bei. Mit mehr als 85.000 Kaffee und Kaffeespezialitäten täglich bleibt Aral größter Coffee-to-go-Anbieter Deutschlands.

Im laufenden Jahr plant Aral die Umstellung von rund 200 weiteren Standorten auf das REWE To Go-Konzept. Aktuell liegt die Anzahl bei über 280. Bis 2021 will das Unter-nehmen insgesamt bis zu 1.000 Stationen umrüsten.

Stabiles Waschgeschäft

Auch im Segment der Fahrzeugwäschen an Tankstellen verteidigte Aral die Position als Nummer 1 im Markt. Die 1.200 gesellschaftseigenen Stationen setzten mehr als 100 Millionen Euro mit Autowäschen um. Mit insgesamt rund 15 Millionen Autowäschen ließ 2017 statistisch gesehen jeder dritte Autofahrer sein Fahrzeug einmal bei Aral waschen.

