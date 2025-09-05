ZDB Zentralverband Dt. Baugewerbe

Nationalteam Deutsches Baugewerbe tritt bei den EuroSkills 2025 in Dänemark an

Vom 9. bis 13. September 2025 finden in Herning in EuroSkills 2025 statt, die neunten Europameisterschaften der Berufe. Das Nationalteam Deutsches Baugewerbe tritt mit sechs hochqualifizierten Bauhandwerkern an, die sich bereits auf nationaler Ebene gegen starke Konkurrenz durchgesetzt haben:

Florian Quade (22), Maurer , Deutscher Meister aus Brandenburg (Stechlin)

, Deutscher Meister aus Brandenburg (Stechlin) Luis Brauner (21), Fliesenleger , Deutscher Vizemeister aus Nordrhein-Westfalen (Ascheberg)

, Deutscher Vizemeister aus Nordrhein-Westfalen (Ascheberg) Franz Lehnert (21), Stuckateur , Deutscher Meister aus Bayern (Nürnberg), Platz 5 bei den Weltmeisterschaften 2024

, Deutscher Meister aus Bayern (Nürnberg), Linus Großhardt (21), Zimmerer aus Baden-Württemberg (Uhldingen-Mühlhofen), Platz 4 bei den Weltmeisterschaften 2024

aus Baden-Württemberg (Uhldingen-Mühlhofen), Muhammed Ali Lamain (20), Beton- und Stahlbetonbauer , Deutscher Meister aus Baden-Württemberg (Stuttgart) und Vizeweltmeister 2024

, Deutscher Meister aus Baden-Württemberg (Stuttgart) und Louis Ritschel (20), Beton- und Stahlbetonbauer, Deutscher Vizemeister aus Bayern (Neumarkt in der Oberpfalz) und gemeinsam mit Lamain Vizeweltmeister 2024

Wolfgang Schubert-Raab, Präsident Zentralverband Deutsches Baugewerbe, wird die Mannschaft vor Ort anfeuern: "Ich bin jetzt schon riesig stolz auf unsere Mannschaft! Alle haben sich nach einer hervorragenden Ausbildung in harten Wettkämpfen bereits durchgesetzt - und damit bewiesen, dass sie zu den Besten im Bauhandwerk gehören. Sie haben unzählige Stunden trainiert, sind von großartigen Trainern, Betreuern begleitet worden und jetzt heißt es: alles geben, fair kämpfen! Wir stehen geschlossen hinter dem Baugewerbe-Team und allen weiteren Teilnehmerinnen und Teilnehmern aus dem Team Germany: Ihr packt das!"

Am 13. September werden die Gewinnerinnen und Gewinner ausgezeichnet.

Nachwuchsförderung mit Signalwirkung

Das Nationalteam Deutsches Baugewerbe wird vom Zentralverband Deutsches Baugewerbe (ZDB) getragen. Mit der Teilnahme an internationalen Berufswettbewerben werden die besten Nachwuchskräfte gefördert. Schubert-Raab: "Das Nationalteam unterstützt uns nicht nur bei der Nachwuchswerbung. Der Erfolg der Nachwuchshandwerker unterstreicht auch die Ausbildungsleistung unserer Betriebe. Rund 85 Prozent aller Auszubildenden am Bau lernen in einem baugewerblichen Betrieb und finden dort hervorragende Ausbildungs- und Karrieremöglichkeiten."

EuroSkills 2025 - Skilled for a greener future

Insgesamt kämpfen rund 600 junge Fachkräfte aus 32 Ländern in 38 Disziplinen um die EM-Medaillen. Deutschland wird in 30 Disziplinen mit 35 jungen Talenten vertreten sein. Der Wettbewerb findet alle zwei Jahre im Wechsel mit den Weltmeisterschaften der Berufe statt.

Dank an die Sponsoren

Die Teilnahme an den internationalen Berufswettbewerben ist nur dank der Unterstützung starker Partner möglich. Das Nationalteam bedankt sich bei:

Adolf Würth GmbH & Co. KG, BRZ Deutschland GmbH, Collomix GmbH, Nevaris Bausoftware GmbH, STABILA Messgeräte, VHV Versicherungen sowie der Zertifizierung Bau GmbH.

