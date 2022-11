Baugewerbe: Präsident Reinhard Quast wiedergewählt

Berlin (ots) - - Knapp 60 Handwerksgesellen und -gesellinnen traten in acht Gewerken an Mit einer festlichen Abschlussveranstaltung ging am Montagabend in Berlin die 71. Deutsche Meisterschaft der Bauberufe nach drei Wettkampftagen zu Ende. In sechs Wettbewerbsdisziplinen wurden die besten Handwerksgesellen und ...

mehr