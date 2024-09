Stage Entertainment GmbH

Star-Cast bei Disneys TARZAN®: Alexander Klaws als Tarzan in Stuttgart an ausgewählten Terminen

Stuttgart (ots)

Musicalliebhaber:innen und Fans von Alexander Klaws dürfen sich freuen: Der beliebte Popstar schlüpft erneut in die Rolle des Dschungelhelden Tarzan und schwingt sich an ausgewählten Terminen von Januar bis April 2025 durch das Stage Palladium Theater in Stuttgart.

Insgesamt 15 Mal soll die DSDS-Legende Alexander Klaws an ausgewählten Wochenenden zwischen Januar und April 2025 im Stuttgarter Stage Palladium Theater in Disneys Musical TARZAN® auf der Bühne stehen. Es wird damit sein drittes Engagement als Tarzan und das sechste innerhalb einer Stage Entertainment Produktion. Erstmals verkörperte Klaws den Titelhelden 2010 bei Disneys TARZAN® im Stage Theater Neue Flora in Hamburg, 2016 folgte dieselbe Rolle im Stage Metronom Theater in Oberhausen. Phil Collins, der die Musik für TARZAN® schrieb und Alex Klaws damals live erlebte, sagte über ihn: "Er hat eine großartige Pop-Stimme, die es für die Songs braucht. Und er besitzt einen unbändigen Willen, diese Rolle zu spielen."

Dass Klaws nun erneut - und erstmals in Stuttgart - als Tarzan auf der Bühne stehen wird, macht den gebürtigen Münsterländer sehr stolz: "TARZAN® fühlt sich an wie nach Hause kommen. 2010 durfte ich das erste Mal in diese außergewöhnliche Rolle schlüpfen, nachdem mein musikalisches Idol aus Kindheitstagen, Phil Collins, mich für diese Rolle gecastet hatte. Heute - 14 Jahre später - darf ich erneut als Tarzan durch den Dschungel fliegen und es ist besonders emotional für mich, dass mich jetzt erstmals meine Kinder als Tarzan sehen können. Denn ich habe meine Frau Nadja Scheiwiller damals als Jane in Hamburg kennengelernt und meine Kinder hätte es ohne Tarzan nicht gegeben. Ich freue mich sehr, dem Stuttgarter Publikum meine Version des Dschungelhelden darzubieten und diese grandiose Show gemeinsam mit meinen Musicalkolleginnen und -kollegen auf die Bühne zu bringen."

Alexander Klaws wird an den folgenden Samstagen und Sonntagen* als Tarzan im Stage Palladium Theater zu sehen sein:

Samstag, 25.01.2025 um 19:30 Uhr

Sonntag, 26.01.2025 um 14:00 Uhr

Samstag, 22.02.2025 um 19:30 Uhr

Sonntag, 23.02.2025 um 14:00 Uhr

Samstag, 01.03.2025 um 19:30 Uhr

Sonntag, 02.03.2025 um 14:00 Uhr

Samstag, 08.03.2025 um 19:30 Uhr

Sonntag, 09.03.2025 um 14:00 Uhr

Samstag, 22.03.2025 um 19:30 Uhr

Sonntag, 23.03.2025 um 14:00 Uhr

Samstag, 12.04.2025 um 19:30 Uhr

Sonntag, 13.04.2025 um 14:00 Uhr

Samstag, 19.04.2025 um 19:30 Uhr

Samstag, 26.04.2025 um 19:30 Uhr

Sonntag, 27.04.2025 um 14:00 Uhr

*Kurzfristige Änderungen in der Besetzung sind vorbehalten, Stage Entertainment kann nicht für einen Auftritt von Alexander Klaws garantieren. Rückerstattung, Stornierung oder ein Umtausch der Tickets bei Änderungen sind ausgeschlossen. Alle Angaben ohne Gewähr.

