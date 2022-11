Klüh Service Management GmbH

Top-Platzierung in Branchenranking

Klüh Catering in puncto Kundenservice als Qualitätsführer bestätigt

Wann immer Catering-Unternehmen in Deutschland auf den Prüfstand gestellt werden, liegt Klüh Catering vorn. Jetzt haben das Markforschungsinstitut ServiceValue und die Tageszeitung Die Welt Contract Caterer unter dem Aspekt Kundenservice bewertet - das Familienunternehmen Klüh belegt bei dem bundesweiten Vergleich einen hervorragenden zweiten Platz. Erst im Mai dieses Jahres hatte das führende Fachmagazin gvpraxis die Cateringsparte des Multiservice-Anbieters Klüh zur Nummer 1 der Contract Caterer gekürt - und zwar zum neunten Mal in Folge.

Mit konsequentem Qualitätskurs konnte Klüh Catering bereits im September des letzten Jahres den 1. Platz beim Deutschen Kunden-Award 2021/22 der Deutschen Gesellschaft für Verbraucherstudien mbH im Bereich "Kundenzufriedenheit" in Betriebsrestaurants erobern. Kurz zuvor hatte die dfv-Mediengruppe Klüh Catering mit dem als Branchen-Oskar geltenden "Frankfurter Preis - Großer Preis der deutschen Gemeinschaftsgastronomie" ausgezeichnet.

Thorsten Greth, Geschäftsführer Klüh Catering: "Ich freue mich, dass unser hoher Qualitätsanspruch anerkannt und gewürdigt wird. Mit stetiger Optimierung, hoher Kreativität und engagiertem Einsatz unseres ganzen Teams setzen wir diesen Kurs fort."

Für den aktuellen Wettbewerb hatte das Münchener Institut ServiceValue bundesweit über 1,9 Millionen Kundenurteile ermittelt und analysiert. Sie dienen als Basis für die Auswertung des Rankings. Es gilt: Je höher der Wert, desto zufriedener die Kunden. Bei dem aktuellen ServiceValue Ranking positionierte sich Klüh Catering mit 65,2 Punkten vor Mitbewerbern wie Aramark, Dussmann und Sodexo und lag nur 2 Punkte unter dem aktuellen Testsieger apetito.

Über Klüh:

Mit über 30 Jahren Erfahrung bietet der Branchen-Champion nicht nur Catering für Mitarbeitende, sondern auch für Patient*innen, Senior*innen, Reisende, Schul- und Kindergartenkinder und ist im Bereich Care Catering die unangefochtene Nummer 1 der Contract-Caterer in Deutschland (Studie gvpraxis 05/2022).

Klüh Catering gehört zur Klüh Service Management GmbH, einem international agierenden Multiservice-Anbieter aus Düsseldorf, der in diesem Jahr sein 111. Firmenjubiläum feiert. Im Jahr 1911 gegründet, verfügt das Unternehmen über jahrzehntelange Erfahrung im Bereich infrastruktureller Dienstleistungen. In den Fachbereichen Cleaning, Catering, Clinic Service, Security, Personal Service, Airport Service und Integrated Services werden sowohl Einzeldienstleistungen als auch Multiservice-Konzepte angeboten. Das Unternehmen setzt mit mehr als 52.000 Mitarbeitenden in acht Ländern rund 814 Mio. Euro (2021) um. Weitere Informationen unter www.klueh.de.

