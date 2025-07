action medeor e.V.

action medeor: 100.000 Euro für Gaza

Tönisvorst (ots)

Angesichts der dramatischen humanitären Lage im Gazastreifen stellt das Gesundheitshilfswerk action medeor 100.000 Euro für Hilfsmaßnahmen zur Verfügung. "Die Mittel sind ein klares Zeichen unseres humanitären Engagements und unserer Verantwortung gegenüber den Menschen in Gaza, deren Lebensbedingungen sich in den letzten Monaten massiv verschärft haben", begründet Vorstandssprecher Sid Peruvemba die Maßnahme.

Aus den jetzt bereitgestellten Mitteln will die "Notapotheke der Welt", wie action medeor auch genannt wird, kurzfristig 20.000 Euro für die Bereitstellung von Medikamenten verwenden. Sie sollen aus dem Arzneimittellager in Tönisvorst in Richtung Gaza gebracht werden, parallel dazu prüft man aber auch lokale Beschaffungsmöglichkeiten. "Auch wenn der Zugang zu Gaza derzeit stark eingeschränkt ist, halten wir es für geboten, Hilfsgüter vorzubereiten und vorzuhalten. Es darf nicht an materieller Hilfe scheitern, wenn der Zugang erst einmal möglich wird", macht Peruvemba deutlich.

Darüber hinaus beteiligt sich action medeor finanziell an einer laufenden Hilfslieferung über Jordanien, die von einer lokalen Partnerorganisation organisiert wird. Der Schwerpunkt dieser Maßnahme liegt auf der Verteilung von Lebensmitteln. "Daneben prüfen wir derzeit eine mögliche Zusammenarbeit mit Organisationen auf der ägyptischen Seite des Gazastreifens", kündigt Peruvemba an.

Mittelfristig plant action medeor, neben medizinischer Hilfe vor allem Projekte in den Bereichen der Wasser- und Sanitärversorgung in Gaza zu unterstützen. "Die Realisierung aller Maßnahmen hängt von der Lage vor Ort, dem Zugang zu den betroffenen Gebieten und den Umsetzungsmöglichkeiten unserer Partner ab", erläutert Peruvemba. "Aber wir wollen unseren Teil dazu beitragen, dass die dramatische humanitäre Lage für die Menschen in Gaza verbessert werden kann."

