Multi-Millionen Investition: TÜV Rheinland errichtet Technologie- und Innovationszentrum in den USA

Köln/Massachussets (USA) (ots)

Baustart für neues Technologie- und Innovationszentrum / Größter Prüfstandort dieser Art im Nordosten der USA / Prüfschwerpunkte: Elektronische Produkte, E-Mobilität, medizinische Geräte, Robotik, Smart Tech / www.tuv.com/usa

Millioneninvestition: TÜV Rheinland startet den Bau eines Prüf- und Zertifizierungsstandorts für Hochtechnologieprodukte im Großraum Boston. Produkt- und Dienstleistungsschwerpunkte sind u. a.: Elektronik, E-Mobilitätsprodukte, Energiespeichersysteme, vernetzte Produkte, medizinische Geräte und Robotik. Die hochmoderne Anlage soll Ende 2023 eröffnet werden und wird die größte ihrer Art im Nordosten der USA sein.

"TÜV Rheinland weitet sein Wachstum und die Entwicklung seines Kerngeschäfts in Nordamerika aus", sagt Kimmo Fuller, Business Executive Vice President Products bei TÜV Rheinland. So sei die Nachfrage nach Produkttests und -zertifizierungen in Nordamerika in den vergangenen Jahren stetig gewachsen. "Massachusetts wird seit langem als Region der Kreativität und als Geburtsstätte neuer Technologien bezeichnet. Dieser bedeutende nächste Schritt unterstreicht das Engagement für unsere Kunden in den USA."

Der Full-Service-Hub bietet Kunden End-to-End-Lösungen über alle Phasen des Produktlebenszyklus. Weitere Kundenvorteile der All-In-One-Lösung: kürzere Markteinführungszeiten, Vor-Ort-Beratung mit Ingenieuren und Compliance-Experten sowie Zugriff auf das regulatorische und branchenübergreifende Fachwissen der Spezialisten von TÜV Rheinland.

Der neue Standort wird unter anderem auch eine umfassende Infrastruktur für elektrische Sicherheit, drahtlose Kommunikation, elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) und Umweltprüfungen beherbergen.

