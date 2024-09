ARD Presse

Roman Twork soll KiKA von ARD und ZDF führen

Stuttgart (ots)

Der Kinderkanal (KiKA) von ARD und ZDF mit Sitz in Erfurt soll künftig von Roman Twork geleitet werden. Die Intendantinnen und Intendanten der ARD-Medienhäuser sind dem Personalvorschlag von MDR-Intendant Ralf Ludwig für die neue Programmgeschäftsführung gefolgt und haben auf ihrer Sitzung am 24./25. September 2024 zugestimmt. Auch ZDF-Intendant Dr. Norbert Himmler hat die Personalie entsprechend der ARD/ZDF-Verwaltungsvereinbarung bestätigt. Der Anstellungsvertrag steht noch unter dem Vorbehalt der Zustimmung des zuständigen MDR-Verwaltungsrats. Roman Twork soll die Leitung ab dem 1.12.2024 übernehmen, die vorgesehene Vertragslaufzeit beträgt drei Jahre.

MDR-Intendant Ralf Ludwig: "Roman Twork überzeugte im Auswahlverfahren mit seiner Kreativität, seiner Begeisterungsfähigkeit und mit seinen Ideen, das öffentlich-rechtliche Kindermedienangebot von ARD und ZDF als multimedialen Content-Anbieter zeitgemäß und zukunftssicher weiterzuentwickeln und zu gestalten. Er ist in der Medienbranche sehr gut vernetzt, vor allem auch mit 'funk', dem Jugendangebot von ARD und ZDF. Ich freue mich, dass wir einen hochqualifizierten Mitarbeiter aus dem eigenen Haus für diese Position gewinnen können."

ZDF-Intendant Dr. Norbert Himmler: "Mit seinen bisherigen beruflichen Erfahrungen ist Roman Twork bestens qualifiziert, um den KiKA von ARD und ZDF künftig zu führen. Wir kennen und schätzen seine Expertise für junge Zielgruppen, entsprechenden Content und zeitgemäße Distribution. Damit wird er die nonlineare Ausrichtung des KiKA weiter voranbringen, den Anschluss zu 'funk' optimieren und neue Arbeitsweisen etablieren."

Roman Twork wurde 1989 im thüringischen Eisenach geboren, wuchs in Ruhla auf und hat an der Universität Leipzig Sozialwissenschaften und Philosophie studiert und mit dem Bachelor of Arts abgeschlossen. Seit dem 1.1.2020 ist er beim MDR festangestellt, wo er zunächst als Redaktionsleiter "Digitale Formate und funk" (vormals "Junge Medien") in der Programmdirektion Halle tätig war. Seit April 2023 verantwortet er als Leiter der Redaktion "Content- und Distributionsstrategie" innerhalb der Hauptredaktion Kultur und Jugend ein interdisziplinäres und bereichsübergreifendes Team und vertritt in dieser Rolle auch den MDR als Beauftragter für "funk". Zudem vertritt er die Hauptredaktionsleiterin Kultur und Jugend.

Die Neubesetzung erfolgt nach dem Wechsel der bisherigen KiKA-Programmgeschäftsführerin Dr. Astrid Plenk als neue Direktorin ins MDR-Landesfunkhaus Thüringen zum 1. April 2024. Seitdem wird KiKA kommissarisch von Sven Steinhoff geführt. Michael Stumpf, ZDF-Hauptredaktionsleiter Kinder und Jugend, fungiert weiter als stellvertretender Programmgeschäftsführer. Für die Stelle gab es ein offenes mehrstufiges Auswahlverfahren.

Die Programmgeschäftsführung KiKA wird gemäß der ARD/ZDF-Verwaltungsvereinbarung auf Vorschlag des federführenden Mitteldeutschen Rundfunks von den Intendantinnen und Intendanten der ARD-Landesrundfunkanstalten und des ZDF bestimmt und ist beim MDR als federführender Anstalt fest angestellt.

Den Kinderkanal von ARD und ZDF gibt es seit 1997. KiKA bietet Kindern zwischen 3 und 13 Jahren jeden Tag von 6 bis 21 Uhr spannendes Programm. Auf kika.de, kikaninchen.de und in Apps gibt es jederzeit Videos, Spiele und Ideen zum Selbermachen - altersgerecht und ohne Werbung.

Original-Content von: ARD Presse, übermittelt durch news aktuell