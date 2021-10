ARD Presse

Film- und Unterhaltungs-Highlights zur ARD-Themenwoche "Stadt.Land.Wandel - Wo ist die Zukunft zu Hause?"

Köln (ots)

Gleichwertige Lebensverhältnisse in Dörfern, Städten und Regionen sind das Thema der 16. ARD-Themenwoche "Stadt.Land.Wandel - Wo ist die Zukunft zu Hause?". Von 7. bis 13. November beschäftigen sich die ARD-Mediathek und alle Programme von ARD, Das Erste und den Landesrundfunkanstalten mit der Frage, wie die Transformation in eine zukunftsfähige Gesellschaft gelingen kann. Mit Spielfilmen und Unterhaltungsformaten richtet die ARD den Spot auf die vielfältigen Herausforderungen im Alltag.

Raus aus der Komfortzone am Bodensee und einen Neuanfang in der Hauptstadt wagen: Darum geht es für Freddy und Juliana, alias Oliver Wnuk und Meike Droste in "Das Leben ist kein Kindergarten - Umzugschaos" in der "Endlich Freitag"-Reihe zur diesjährigen ARD-Themenwoche. Beim FilmMittwoch im Ersten "12 Tage Sommer" unternehmen Vater Marcel (Mehdi Nebbou) und Sohn Felix (Yoran Leicher) zusammen mit einer Eselin einen unvergesslichen Trip in die Natur und erfahren dabei die existenziellen Herausforderungen zweier Städter in den Bergen.

"Gestern noch wollten alle in die Stadt, heute wollen alle aufs Land - weil man in der Stadt nur noch zu Fuß vorwärtskommt, während draußen jeder Heuhaufen Glasfaseranschluss hat," meint Dieter Nuhr und passt den Titel seiner Sendung mit "Nuhr im Wandel" dem der ARD-Themenwoche an.

Und für eine andere unterhaltsame Note steuert das SWR Fernsehen im eigenen Programm "Stadt + Land = Liebe" bei: ein Datingformat, in dem Collien Ulmen-Fernandes fünf coole Handwerker auf der Suche nach ihrer großen Liebe begleitet.

Ausgewählte Film- und Unterhaltungs-Highlights zur ARD-Themenwoche in der Übersicht:

"12 Tage Sommer"

FilmMittwoch im Ersten, 10. November 2021, 20.15 Uhr, ARD Mediathek 6. November 2021 bis 6. Februar 2022

Zwölf Tage mit einer Eselin zu Fuß von München auf Deutschlands höchsten Berg, die Zugspitze: Diesen Trip werden Vater Marcel (Mehdi Nebbou) und Sohn Felix (Yoran Leicher) sicher nicht vergessen. Was als Erziehungsmaßnahme für den pubertierenden Sohn gedacht ist, wird zur dramatisch-komischen Belastungsprobe für beide. Denn nicht nur Felix hadert mit sich und der Beziehung zu seinem meist abwesenden Vater, auch Marcel steht vor einem neuen Lebensabschnitt. Während Eselin Maria bei der Wanderung stoisch das Tempo vorgibt, sind die beiden Dickköpfe auf sich selbst zurückgeworfen.

Im Juli 2021 wurde "12 Tage Sommer" unter der Regie von Dirk Kummer ("Zuckersand", "Herren") nach einem Buch von Jacob Fuhry in München, Garmisch-Partenkirchen und auf der Zugspitze gedreht. Mit Mehdi Nebbou, Yoran Leicher, Amira Demirkiran, Monika Baumgartner, Michael Kranz, Franziska Schlattner u. a. Eine Produktion von Hager Moss Film (Anja Föringer) im Auftrag des BR (Redaktion Claudia Simionescu und Amke Ferlemann). https://ots.de/2vfdQA

Fotos ausschließlich über: br-foto.de, bildmanagement@br.de, Tel. 089/5900-33133.

Der Film steht in den Vorführräumen von BR und Presseservice Das Erste zur Sichtung zur Verfügung.

"Nuhr im Wandel"

Donnerstag, 11. November 2021, 22.50 Uhr

Die Welt ist im Wandel, weil sich vieles ändert. Was darauf beruht, dass erfahrungsgemäß nichts so bleibt, wie es ist. Während man auf dem Land beim Geräusch des Eisvogels oder dem Schweigen der Schnecke entschleunigt, begeistert im urbanen Raum das Gezwitscher von Baustellenlärm. Der freilaufende Mensch lebt außerhalb des S-Bahn-Rings. Innerhalb lebt man in Käfighaltung und kämpft dafür, dass es Huhn und Schwein besser haben. Die Lebenswirklichkeiten sind im Wandel. Doch wohin kann der Wandel uns führen? Auf diese und andere Fragen hat Dieter Nuhr vermutlich nicht die eine Antwort, aber der Weg dahin ist garantiert mit Humor gepflastert. Kabarettistisch unterhaltend geht Dieter Nuhr am Donnerstagabend in "Nuhr im Wandel" dem Thema "Stadt.Land.Wandel" auf den Grund.

"Das Leben ist kein Kindergarten - Umzugschaos"

"Endlich Freitag"-Reihe, 12. November 2021, 20.15 Uhr

Raus aus der Konstanzer Komfortzone, hinein ins raue Hauptstadtleben: Freddy (Oliver Wnuk), seine Frau Juliana (Meike Droste) und die beiden Kinder wagen einen Neuanfang in Berlin. Dort übernimmt Freddy im Tandem mit seiner Kollegin Lara (Franziska Wulf) die Leitung einer Kita und erlebt, dass sein pädagogisches Konzept in der Praxis kein Selbstläufer ist. Auch zu Hause stehen die Zeichen auf Sturm. Julianna, die als Ärztin endlich durchstarten will, ist ungewollt schwanger! Jetzt noch ein Baby passt nicht ins turbulente Familienleben - zumal Tochter Zoë (13) (Sophie Reiling) am liebsten Reißaus nehmen würde und unbedingt zurück an den Bodensee möchte. Um die Wünsche aller unter einen Hut zu bekommen, geht es zwischen Freddy, der noch einmal Papa werden will, und Julianna erneut um die Frage: Wer steckt zurück?

Eine Produktion der Amusement Park Film im Auftrag der ARD Degeto für die ARD (Produzenten: Amelie von Kienlin und Malte Grunert). Die Redaktion des Films verantworten Carolin Haasis und Stefan Kruppa (beide ARD Degeto). https://ots.de/U9POCO

Der Film steht in den Vorführräumen von BR und Presseservice Das Erste zur Sichtung zur Verfügung.

Stadt + Land = Liebe, Freitag, 12. November 2021, 21 Uhr im SWR Fernsehen, Veröffentlichung in der ARD Mediathek am 8. November 2021

Ein Datingformat, bei dem es gleich um drei Lieben geht: um die Liebe zwischen zwei Menschen, die Liebe zum Handwerk und auch zum Landleben! Collien Ulmen-Fernandes begleitet fünf coole Handwerker auf der Suche nach der großen Liebe, die sie im Beruf und ihrer Heimat bereits gefunden haben. Sie sind erfolgreiche Unternehmer und meisterhafte Fachleute: Glasmacher, Schreiner, Abschleppunternehmer, Elektrotechniker und Winzer. Es fehlt ihnen nur eins: die Frau fürs Leben! Beim Speeddating lernen 16 Single-Frauen aus der Stadt die Jungs vom Land kennen. Die Handwerker führen die Mädels zu den schönsten Plätzen ihrer Heimat. Ein kunterbunter Roadtrip durch die Werkstätten der Handwerker an ganz besondere Orte Süddeutschlands, eine Achterbahnfahrt der Gefühle und ganz viel Action - garantiert!

Eine Produktion der sagamedia Film- und Fernsehproduktion im Auftrag des SWR. Die erste Folge steht ab Montag, 18. Oktober, in den Vorführräumen von BR und Presseservice Das Erste zur Sichtung zur Verfügung.

Service für Journalistinnen und Journalisten:

Gerne vermitteln wir Interviews mit den Darsteller/-innen, Macher/-innen und Protagonist/-innen der oben erwähnten Filme.

Hier geht es zu den Vorführräumen von BR und Presseservice Das Erste.

Umfassende Informationen zur ARD-Themenwoche haben wir in unserem Presse-Dossier zusammengestellt: br.de/ard-themenwoche-presse

Im Internet informiert die Seite themenwoche.ard.de das Publikum über inhaltliche Schwerpunkte, Aktionen und Programmvorhaben.

Original-Content von: ARD Presse, übermittelt durch news aktuell