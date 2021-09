ARD Presse

ARD-Themenwoche 2021: "Stadt.Land.Wandel"

Pressegespräch am Donnerstag, 16. September 2021, 11.00 Uhr

Köln (ots)

Anlässlich der diesjährigen ARD-Themenwoche (7. bis 13. November) lädt die ARD zu einer Pressekonferenz ein, um das Thema "Stadt.Land.Wandel - Wo ist die Zukunft zu Hause?" vorzustellen:

Donnerstag, 16. September 2021, 11.00 Uhr

Bayerischer Rundfunk, Eingang Arnulfstraße 42, 80335 München

(Veranstaltungssaal Foyer Hochhaus)

Die Teilnahme ist digital und vorbehaltlich der geltenden Corona-Bestimmungen vor Ort mit begrenzter Gästezahl möglich. Wir bitten um vorherige Anmeldung an presse@br.de, wenn Sie vor Ort oder per Live-Stream an der Pressekonferenz teilnehmen möchten.

Teilnehmer/-innen und Themen

Dr. Katja Wildermuth, BR-Intendantin

Christine Strobl, ARD-Programmdirektorin

Olaf Jacobs, Produzent der Dokumentation "Sind unsere Dörfer noch zu retten?"

Oliver Wnuk, Drehbuchautor und Hauptdarsteller, "Das Leben ist kein Kindergarten - Umzugschaos"

Besondere Aktionen/Projekte: Umfrage in Kooperation mit acatech und CeRRI / Kooperation mit den Volkshochschulen / Projekt young reporter / Aktion Schulstunde / Social Media-Aktion #typischhier

Moderation: Markus Huber, BR-Pressesprecher

Über die ARD-Themenwoche:

Gleichwertige Lebensverhältnisse in Dörfern, Städten und Regionen sind das Thema der 16. ARD-Themenwoche "Stadt.Land.Wandel - Wo ist die Zukunft zu Hause?". Von 7. bis 13. November beschäftigen sich die ARD-Mediathek und alle Programme von ARD, Das Erste und den Landesrundfunkanstalten mit der Frage, wie die Transformation in eine zukunftsfähige Gesellschaft gelingen kann.

Besondere Dokumentationen im Ersten:

Die Dokumentation "Sind unsere Dörfer noch zu retten?" zum Beispiel zeichnet die gesamtgesellschaftliche Kontroverse des Stadt-Land-Strukturwandels nach, die crossmediale Dokumentation "Zeit für Local Heroes" das facettenreiche Bild der Politik auf kommunaler Ebene. Die Weltspiegel-Reportage "Vision Wüste" nimmt das Publikum mit nach Israel und ermöglicht so einen Blick in globale Transformationsgeschehnisse und -debatten.

Besondere Spielfilme:

Im Mittwochsfilm "12 Tage Sommer" im Ersten machen sich Vater und Sohn auf zu einem unvergesslichen Trip in die Natur und erleben, was die existenziellen Herausforderungen zweier Städter in den Bergen sind. In der "Endlich Freitag"-Reihe "Das Leben ist kein Kindergarten - Umzugschaos", ebenfalls im Ersten, wird es für Freddy und seine Familie turbulent, als sie raus aus der Komfortzone am Bodensee einen Neuanfang in der Hauptstadt wagen.

