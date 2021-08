ARD Presse

Startschuss für die neue Sportschau-App der ARD: Alle Bundesliga-Spiele live in voller Länge hören

Köln (ots)

Immer auf dem neuesten Stand beim Sport: Die Sportschau-App der ARD liefert den User:innen ab heute (11.8.2021) in neuem Design die wichtigsten Nachrichten und Hintergründe aus der Welt des Sports. Mit Livetickern, Live-Audio-Streams und Video-Streams verpassen Sportfans kein Tor der Bundesliga, keine Entscheidung im Rad- oder Wintersport und erhalten außerdem umfangreiche Informationen zu allen Sportgroßereignissen. Neu: Alle Spiele der 1. und 2. Bundesliga live und in voller Länge hören - als Einzelspiel und in der Konferenz.

Fußball, Tennis, Formel 1, Basketball, Handball, Eishockey, Radsport, Wintersport und vieles mehr. Die Sportschau-App bietet Sportfans nach dem Relaunch deutlich mehr Live-Streams, Live-Ticker, Live-Daten und aktuelle Ergebnisse sowie spannende Hintergrundberichte.

Zur neuen Saison sind in der App Live-Reportagen aus dem Stadion von allen Spielen der 1. und 2. Bundesliga in voller Länge zu hören. Nach den Spieltagen sind Berichte zu allen Spielen auch als Video abrufbar.

Dank Push-Benachrichtigungen bekommen Sportfans alle Breaking News, besondere Geschichten und Recherche-Highlights der Sportschau-Redaktion direkt auf ihr Smartphone. Ebenso können Live-Spielstände als Push abonniert werden. Im Newsticker erhalten Nutzer:innen der App einen schnellen Überblick über die aktuellsten Sport-Nachrichten der vergangenen Stunden. Darüber hinaus gibt es in der neuen Sportschau-App wie gewohnt alle wichtigen Informationen und Hintergründe aus der Welt des Sports.

Zudem können User:innen der App sich unter "Meine Sportschau" einen ganz persönlichen Bereich schaffen. So sind alle Informationen und Ergebnisse zu Lieblingsmannschaft, -wettbewerb oder -sportart nur noch einen Klick entfernt.

Original-Content von: ARD Presse, übermittelt durch news aktuell