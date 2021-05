ARD Presse

Flexibel und auf allen Kanälen: ARD ist bereit für die UEFA EURO 2020

Köln (ots)

Mit einem Jahr Corona-bedingter Verspätung wird vom 11. Juni bis zum 11. Juli 2021 in verschiedenen europäischen Städten die UEFA EURO 2020 ausgetragen. Unter der Federführung des WDR begleitet die ARD die Fußball-Europameisterschaft in Fernsehen und Hörfunk und im Digitalen. Über die Sport-Berichterstattung hinaus wird es umfangreiche journalistische Informationen und Hintergründe zu den besonderen Rahmenbedingungen dieses Turniers geben. Auf diese hat sich das ARD-Team schon bei den Vorbereitungen eingestellt, um flexibel, schnell und effizient auf die Pandemie-bedingten Unwägbarkeiten reagieren zu können.

Steffen Simon, ARD-Teamchef bei der EURO 2020: "Die Planung der Übertragungen im Ersten, den ARD Hörfunkwellen und den Digitalangeboten der Sportschau ist für unser Team die spannendste Aufgabe, der wir uns bisher stellen durften. Normalerweise kennt man die Rahmenbedingungen einer Sportgroßveranstaltung spätestens ein halbes Jahr vorher genau. Jetzt müssen wir uns Pandemie-bedingt immer wieder neuen Organisationsdetails stellen. Um maximal flexibel zu sein, haben wir zum Beispiel unsere Reiseaktivitäten stark reduziert."

In Köln laufen die Fäden zusammen

Das Erste wird 21 der insgesamt 51 Spiele der UEFA EURO 2020 live übertragen. Mittendrin sind dann auch Moderatorin Jessy Wellmer und SPORTSCHAU-Experte Bastian Schweinsteiger, die bei ausgewählten Spielen vor Ort aus dem Stadion berichten. Wenn dies nicht möglich ist, melden sich die beiden aus dem SPORTSCHAU-Studio in Köln, dem Herzstück der Berichterstattung im Ersten. Hier laufen alle Fäden zusammen, die dort vorhandenen Ressourcen werden genutzt.

Als Gastgeber im SPORTSCHAU-Studio führt Alexander Bommes die Zuschauer*innen durch die ARD-Spieltage. Für einen vielfältigen Blick auf die Europameisterschaft sorgen im Studio die ARD-Expert*innen: Kevin-Prince Boateng (AC Monza) wird seine internationale Expertise in die Diskussion einbringen. Ebenfalls dabei: Almuth Schult (Torhüterin beim VfL Wolfsburg), die mehrfache Deutsche Meisterin und Europameisterin von 2013. Und: der aktuelle Trainer der deutschen U-21-Nationalmannschaft, Stefan Kuntz, der als Spieler 1996 selbst schon einmal den EM-Titel gewinnen konnte. Ergänzt wird das Team um Lutz Wagner (DFB-Regelexperte), der seine Expertise rund um das Regelwerk des Turniers mit dem Publikum teilen und umstrittene Entscheidungen analysieren wird.

Als TV-Kommentatoren sind Gerd Gottlob, Tom Bartels und Florian Naß am Mikrofon zu hören. Der ehemalige Bundesliga-Profi und dreifache australische Meister Thomas Broich wird als Co-Kommentator sein Fachwissen einbringen.

SPORTSCHAU CLUB mit Neuzugang Esther Sedlaczek

Krönender Abschluss der ARD-Sendetage ist der SPORTSCHAU CLUB - mit der neuen SPORTSCHAU-Moderatorin Esther Sedlaczek und Co-Moderator Micky Beisenherz. Gemeinsam mit ihren Gästen werfen sie einen immer wieder überraschenden, oft humorvollen, zuweilen auch kritischen Blick auf das Geschehen in den Stadien und abseits der Plätze.

Nah an der Mannschaft

Aus dem DFB-Quartier im bayerischen Herzogenaurach meldet sich Reporter Lennert Brinkhoff (SWR) mit Neuigkeiten von der deutschen Nationalmannschaft und exklusiven Gesprächen.

ARD-Morgenmagazin: Live vom Mittelpunkt der EU

Das ARD-Morgenmagazin macht sich auf den Weg nach Veitshöchheim im unterfränkischen Landkreis Würzburg. Das ist der Ort, an dem - nach dem Brexit - der geografische Mittelpunkt der Europäischen Union liegt. Das ARD-MoMa wird in seinen beiden Sendewochen während der EURO täglich bis zu 90 Minuten direkt aus der Ortsmitte senden. Die Zuschauer*innen erfahren nicht nur alles Wesentliche über die anstehenden Spiele und die Partien des Vortags, sondern bekommen auch bunte Geschichten rund um die EURO zu sehen.

ARD-Hörfunk: Alle Spiele live

Eine Premiere gibt es im ARD-Hörfunk: Zum ersten Mal wird mit Julia Metzner (SWR) eine Frau das Finale einer Fußball-Europameisterschaft der Männer kommentieren. Sie ist eine von insgesamt acht Reporter*innen, die für die Hörfunkwellen der ARD im Einsatz sind. Von allen 51 Spielen wird es eine Live-Berichterstattung im Hörfunk geben, hinzu kommen alle Spiele der deutschen Mannschaft, das Eröffnungsspiel sowie alle Spiele der K. O.-Runde ab dem Viertelfinale bis zum Endspiel, die komplett als Vollreportage übertragen werden.

Neu ist zudem ein täglicher EURO-Podcast, der die Fans jeden Morgen ab 6 Uhr auf den neuesten Stand rund um die EM-Spiele und die teilnehmenden Mannschaften bringen wird.

Die EURO online und in den sozialen Netzwerken

Auch online wird die ARD umfangreich berichten: unter anderem mit Livestreams von den Spielen und den DFB-Pressekonferenzen, Livetickern zu allen Spielen mit Videoinhalten, Vor- und Spielberichten, Audiovoll-Reportagen, Newstickern und neu entwickelten Formaten, die noch einmal einen anderen Blick auf diese Europameisterschaft versprechen. Auf sportschau.de findet sich alles, was Fußballfans wissen müssen, um in Sachen EM rund um die Uhr auf dem neuesten Stand zu sein.

Auf Youtube und in den sozialen Netzwerken Facebook, Instagram und Twitter werden eigene Inhalte produziert, etwa eine tägliche Webshow.

ARD und ZDF arbeiten - wie schon in der Vergangenheit - auch bei der EURO 2020 Hand in Hand: zum Beispiel im Internationalen Sendezentrum (IBC) in Amsterdam, wo Techniker*innen beider Sender sicherstellen, dass das Weltsignal zuverlässig am Nationalen Sendezentrum (NBC) in Mainz und im Sendezentrum Köln (BCC) ankommt, dem Herz der ARD-EURO-Berichterstattung. Gleiches gilt für das Quartier der deutschen Nationalmannschaft in Herzogenaurach.

Weitere Infos zur Berichterstattung der ARD von der UEFA EURO 2020 finden Sie in der WDR-Presselounge:

http://www.wdr.de/k/ARD-EURO

Infos zur EM-Berichterstattung der Kolleg*innen vom ZDF können Sie hier abrufen:

https://presseportal.zdf.de/pm/die-uefa-euro-2020-im-zdf/

