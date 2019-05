ARD Presse

Statement des ARD-Vorsitzenden zum Welttag der Pressefreiheit am 3. Mai 2019

Zum morgigen Welttag der Pressefreiheit (3. Mai 2019) erklärt der ARD-Vorsitzende Ulrich Wilhelm:

"In vielen Ländern ist die Presse- und Rundfunkfreiheit auf dem Rückzug. Artikel werden zensiert, Reporterinnen und Reporter bedroht, inhaftiert, gar ermordet. Weil sie berichtet haben. Weil sie Fragen gestellt haben. Gerade am Welttag der Pressefreiheit gilt es, all jenen, die unter schwierigsten Bedingungen dennoch ihre journalistische Arbeit tun, Respekt zu bekunden und daran zu erinnern: Freie, unabhängige und pluralistische Medien sind für unsere demokratische Gesellschaft essentiell. Für diese Freiheit müssen wir immer wieder kämpfen."

