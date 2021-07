ARAG

ARAG ernennt Natasha Gale zum CEO in Australien

Düsseldorf/Sydney (ots)

Natasha Gale ist seit dem 1. Juli 2021 Chief Executive Officer der ARAG Services Australia. Das in Sydney ansässige Unternehmen ist eine Tochergesellschaft des ARAG Konzerns, der gegenwärtig in 19 Ländern aktiv ist - darunter auch die USA und Kanada. Das Düsseldorfer Unternehmen zählt bereits seit 85 Jahren zu den weltweit führenden Rechtsschutzanbietern.

Natasha Gale nahm vor einem Jahr ihre Tätigkeit als General Manager in der australischen ARAG Gesellschaft auf und war dort in den vergangenen sechs Monaten zusätzlich als Director beschäftigt. Sie verfügt über 20 Jahre Erfahrung in der Finanz- und Versicherungsbranche und ist unter anderem auch auf transformationale Veränderungsprozesse spezialisiert. Antoinette von Wendt, die das Unternehmen bislang als Chief Executive Officer führte, wird nun die Rolle des Chief Operating Officer übernehmen.

"Natasha hat in den vergangenen zwölf Monaten hervorragende Arbeit geleistet und ich freue mich sehr, dass sie das australische Team führen wird", erläutert Dr. Renko Dirksen, Vorstandssprecher der ARAG SE. "Bei unseren internationalen Einheiten verfolgen wir eine langfristige Strategie und sind davon überzeugt, dass deren Leitung Manager übernehmen, die aus den jeweiligen Ländern stammen. Nachdem Antoinette das Geschäft in Australien 2019 an den Start brachte, ist nun der ideale Zeitpunkt, einen australischen CEO zu ernennen", fügt er hinzu.

ARAG Services Australia ist als Managing General Agent (MGA) tätig und konzipiert innovative Rechtsschutzprodukte für Versicherungsmakler und andere Intermediäre. Das Produktportfolio umfasst sowohl Gewerbe- als auch Familienrechtsschutz. Risikoträger ist die HDI Global Specialty SE - Australia.

"Ich freue mich auf die Herausforderung, ein in Australien noch relativ unbekanntes Produkt zu vermarkten, das über ein enormes Wachstumspotential verfügt. Wir werden die exzellente Zusammenarbeit mit unseren Maklern und Stakeholdern vor Ort fortsetzen. Maßgeblich für unseren Erfolg sind genau diese etablierten, partnerschaftlich geprägten Beziehungen, das kontinuierliche Engagement unserer deutschen Konzernmutter hier in Australien sowie die stetige Erweiterung unseres Teams durch hochqualifizierte Mitarbeiter/innen", erklärt Natasha Gale.

