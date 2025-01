Verband deutscher Pfandbriefbanken (vdp) e.V.

vdp-Emissionsklima: Wachsendes Immobilienkreditgeschäft trifft 2025 auf anziehende Pfandbrief-Nachfrage

Berlin (ots)

Kapitalmarktexpert:innen gehen von zunehmender Zurückhaltung bei der Emission unbesicherter Bankanleihen aus

Der Ausblick auf den Pfandbrief-Absatz in den kommenden sechs Monaten fällt positiv aus. Dies ist das Ergebnis der zum fünften Mal vom Verband deutscher Pfandbriefbanken (vdp) durchgeführten Umfrage unter Kapitalmarktexpert:innen der Mitgliedsinstitute. Sie erwarten eine verbesserte Nachfrage nach Pfandbriefen (Score +21) und gleichzeitig einen Anstieg des zu refinanzierenden Immobilienkreditgeschäfts (Score +33).

Der Gesamt-Score des vdp-Emissionsklimas, das die Stimmung im Pfandbrief- und Kapitalmarkt sowohl für die vergangenen sechs Monate, für die Gegenwart und für die kommenden sechs Monate misst, liegt wie bei der vorherigen Erhebung im Juni dieses Jahres im leicht negativen Bereich. Auch die Sub-Scores für Pfandbriefe und unbesicherte Bankanleihen tragen jeweils ein Minuszeichen.

Scores über den Ergebnissen vom Dezember 2023

Die Ergebnisse der Umfrage, die zweimal im Jahr durchgeführt wird, werden unter dem Titel "vdp-Emissionsklima" veröffentlicht. Aktuell zeigt der Stimmungsindikator - bei einer Bandbreite von -100 bis +100 Punkten - mit einem Wert von -14 Punkten ein geringfügig eingetrübtes Stimmungsbild, wobei die Scores für Pfandbriefe (-18) und unbesicherte Bankanleihen (-8) sich wieder ein wenig stärker unterscheiden als im Juni 2024. Gegenüber der Umfrage vom Frühsommer verschlechterte sich der Gesamt-Score um 2 Punkte und der Teil-Score für Pfandbriefe um 7 Punkte, während sich der Teil-Score für unbesicherte Bankanleihen um 6 Punkte verbesserte. Erfreulich ist, dass alle drei Scores aktuell besser ausfallen als im Dezember 2023.

Stimmungsverschlechterung in den vergangenen sechs Monaten

Für die vergangenen sechs Monate ist eine spürbare Stimmungsverschlechterung beim Absatz von Pfandbriefen zu verzeichnen. So vergaben die Kapitalmarktexpert:innen für die Investorennachfrage nach Pfandbriefen in den vergangenen sechs Monaten einen Score von -43 Punkten. Etwas besser - mit -35 Punkten - fällt die Beurteilung der Lage am aktuellen Rand aus. Deutlich besser hat sich das Sentiment für den Absatz von unbesicherten Bankanleihen entwickelt, das einen Score von +27 Punkten für die vergangenen sechs Monate und aktuell von +42 Punkten aufweist.

Auswertung - Score für: Dez. 2024 Juni 2024 Dez. 2023

Pfandbriefe: -18 -11 -23

Unbesicherte Bankanleihen: -8 -14 -21

Gesamt-Score: -14 -12 -22

Ein wesentlicher Treiber der weiterhin leicht im negativen Bereich liegenden Pfandbrief-Scores sind vor allem das aktuelle Asset-Swap-Niveau (Score -83), das Auskunft über die Refinanzierungskosten gibt. Für die nächsten sechs Monate wird hier nur eine leichte Entspannung erwartet, was sich in einem Score von -72 niederschlägt.

Sowohl für Pfandbriefe als auch für unbesicherte Bankanleihen könnte die Zinsentwicklung in den kommenden sechs Monaten eher eine Belastung darstellen, prognostizieren die befragten Kapitalmarktexpert:innen (Scores jeweils -70). Die Meinungen über die Höhe des Einlagezinssatzes auf Jahressicht gehen dabei durchaus auseinander. Einige Expert:innen erwarten nur Zinssenkungen um höchstens 75 Basispunkte; andere gehen sogar von Zinssenkungen von mehr als 150 Basispunkten auf Jahressicht aus.

Starker Pfandbriefabsatz im Jahr 2024

Die vdp-Mitgliedsinstitute emittierten in den ersten elf Monaten des Jahres 2024 Pfandbriefe im Volumen von 50,2 Mrd. Euro. Auf Hypothekenpfandbriefe entfielen hierbei gut 37 Mrd. Euro, auf Öffentliche Pfandbriefe 12,4 Mrd. Euro sowie auf Schiffspfandbriefe knapp 800 Mio. Euro. Damit liegt das Emissionsvolumen um 12 % unter dem sehr hohen Vorjahreswert, aber leicht über den Planungen der Mitgliedsinstitute für 2024 (knapp 50 Mrd. Euro). Erfreulich hierbei war, dass - anders als 2023 - dieses Jahr auch wieder Pfandbriefe mit längeren Laufzeiten platziert werden konnten, dies auch in Folge der stärker normalisierten Zinsstrukturkurve.

Unbesicherte Anleihen dürften künftig wieder etwas weniger gefragt sein

Die vdp-Mitgliedsinstitute vermeldeten - wie schon im ersten Halbjahr 2024 - auch für die vergangenen sechs Monate und aktuell eine stabile bzw. starke Investorennachfrage nach unbesicherten Bankanleihen. Für die vergangenen sechs Monate wurde ein Score von +27 Punkten und für die Gegenwart sogar von +42 Punkten ermittelt. Aufgrund der mittlerweile stark gesunkenen Spreads von unbesicherten Bankanleihen fallen die Erwartungen an die Investorennachfrage in den nächsten sechs Monaten mit 0 Punkten wieder deutlich skeptischer aus.

"Die starke Nachfrage nach unbesicherten Bankanleihen im Jahr 2024 zeigt das Vertrauen der Investoren in die Kreditqualität der emittierenden Institute, die auch in Zeiten schwieriger Immobilienmärkte ihre Resilienz unter Beweis stellen",

kommentierte Sascha Kullig, Mitglied der Geschäftsleitung des vdp.

Pfandbriefmarkt dürfte auch 2025 wieder wachsen

Auch für das kommende Jahr erwarten die vdp-Mitgliedsinstitute ein weiteres Wachstum des Pfandbriefmarktes. Den geplanten Neuemissionen von 49,4 Mrd. Euro stehen Fälligkeiten in Höhe von 45,8 Mrd. Euro gegenüber. Das erwartete Volumen neuer Hypothekenpfandbriefe wird mit 40,3 Mrd. Euro angegeben, das von Öffentlichen Pfandbriefen mit 8,6 Mrd. Euro und bei neuen Schiffspfandbriefen wird mit einem Volumen von 0,5 Mrd. Euro gerechnet. Damit wird sich der Pfandbriefumlauf, der seit 2019 stetig gestiegen ist, auch 2025 erhöhen. Ende September betrug das Volumen ausstehender Pfandbriefe rund 402,5 Mrd. Euro.

"Trotz einiger Belastungsfaktoren ist für die nächsten sechs Monate mit einer soliden Nachfrage nach Pfandbriefen zu rechnen. Dabei dürfte das moderat wachsende Aktivgeschäft für entsprechenden Emissionsbedarf sorgen", so Kullig.

Die Grafiken und Tabellen zu den aktuellen und bisherigen Scores des vdp-Emissionsklimas finden Sie auf der vdp-Website unter folgendem LINK.

Über das vdp-Emissionsklima

Zur Methodik

Die Befragung umfasst jeweils Beurteilungen der zurückliegenden sechs Monate, der aktuellen Situation und der kommenden sechs Monate, wobei letztere in der Auswertung die größte Gewichtung erhalten. Hieraus werden je ein Score für Pfandbriefe und unbesicherte Bankanleihen sowie ein Gesamt-Score ermittelt. Ein Punktwert von 0 entspricht dabei einem stabilen Kapitalmarktumfeld, in dem Emissionspläne ohne Probleme umgesetzt werden können. Negative (maximal -100) und positive Scores (maximal +100) weisen auf ein unterdurchschnittlich bzw. überdurchschnittlich gutes Emissionsumfeld hin.

Das vdp-Emissionsklima informiert zweimal jährlich über die Stimmung unter den Mitgliedsinstituten des Verbands deutscher Pfandbriefbanken (vdp) hinsichtlich der Platzierung von Pfandbriefen und unbesicherten Bankanleihen. Dazu werden Kapitalmarktexpert:innen der vdp-Mitglieder zu den Einflüssen befragt, die den Absatz von Pfandbriefen und unbesicherten Bankanleihen bestimmen. Die Befragung umfasst die zurückliegenden sechs Monate, die aktuelle Situation und die kommenden sechs Monate, wobei letztere in der Auswertung die größte Gewichtung erhalten. Die einzelnen Antworten werden zu Themenfeldern zusammengefasst, die einen Überblick über die Angebots- und Nachfragekonstellation auf den Märkten für Pfandbriefe und unbesicherte Bankanleihen ergeben. Hieraus werden unter bestimmten Annahmen zur relativen Bedeutung der einzelnen Themenfelder drei Scores ermittelt, nämlich je ein Score für Pfandbriefe und unbesicherte Anleihen sowie ein Gesamt-Score. Ein Punktwert von 0 entspricht dabei einem stabilen Kapitalmarktumfeld, in dem Emissionspläne ohne Probleme umgesetzt werden können. Negative und positive Scores weisen auf ein unterdurchschnittlich bzw. überdurchschnittlich gutes Emissionsumfeld hin.

Original-Content von: Verband deutscher Pfandbriefbanken (vdp) e.V., übermittelt durch news aktuell