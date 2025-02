Kneipp GmbH

Zum 3. Mal: Ecovadis Platin Rating für Kneipp

Bild-Infos

Download

Würzburg (ots)

Kneipp holt auch 2025 das EcoVadis Top-Rating: Seit 2022 hat sich Kneipp bereits drei Mal durch EcoVadis, dem weltweit größten Anbieter für Nachhaltigkeitsbewertungen, evaluieren lassen. Drei Mal lautete das Urteil "Platin". Damit gehört Kneipp erneut zum besten 1 % aller bewerteten Unternehmen.

"Die Gesundheit des Menschen ist untrennbar mit einer gesunden Umwelt verbunden." Diese Überzeugung prägt das Nachhaltigkeitsengagement von Kneipp und setzt seit Jahrzehnten die Leitlinien für ein nachhaltiges Wirtschaften im Unternehmen und dessen Supply Chain. Mit dem EcoVadis Rating schafft Kneipp Transparenz für Handel und Konsument:innen; gleichzeitig ist die Bewertung ein Gradmesser für den eigenen Fortschritt.

EcoVadis evaluiert die Nachhaltigkeitsleistung von Unternehmen anhand von 21 Kriterien in den Bereichen Umwelt, Arbeits- und Menschenrechte, Ethik und nachhaltige Beschaffung. Die Hürden für Top-Ratings werden dabei mit jedem Jahr höher gesetzt.

Kneipp konnte sich 2025 erneut steigern und erreicht nun 86 von 100 Punkten. Damit wird das Kneipp Nachhaltigkeitsengagement erstmals in allen vier Themenbereichen mit dem bestmöglichen Leistungslevel als hervorragend bewertet.

Alexander C. Schmidt, CEO der Kneipp-Gruppe, sagt dazu: "Gesellschaftliches und unternehmerisches Engagement für Nachhaltigkeit schützt unsere gemeinsamen Lebensgrundlagen. Wir sehen es als unsere Pflicht, unseren Beitrag zu leisten. Steigende Kosten in diversen Bereichen sind allerdings kein optimales Fundament für freiwilliges Nachhaltigkeitsengagement seitens der Wirtschaft in ihrer gesamten Breite und Schlagkraft. Einheitliche und verbindliche Rahmenbedingungen, in möglichst unbürokratischer Ausgestaltung, müssen die Planungssicherheit herstellen, die Unternehmen für eine nachhaltige Entwicklung benötigen. Denn es geht um viel, gerade wenn wir an den Klimawandel denken."

Auch in diesem Jahr will Kneipp deshalb die nächsten Schritte gehen und seiner Verantwortung als produzierendes Unternehmen gerecht werden. Die Nachhaltigkeitsstrategie umfasst ambitionierte Ziele, wie die lokale Klimaneutralität in Scope 1 und 2 ohne Kompensation, ausschließlich durch die Reduktion der CO2-Emissionen, das Senken der Emissionen in der Lieferkette, die verstärkte Nutzung von Rohstoffen aus Bio-Anbau sowie der zunehmende Verzicht auf erdölbasiertes Plastik in Verpackungen.

Weitere Informationen zum Kneipp Nachhaltigkeitsengagement: https://kneipp.world/nachhaltigkeit/

Über Kneipp

Die Traditionsmarke Kneipp® steht seit mehr als 130 Jahren für wirksame, innovative und natürliche Produkte für Wohlbefinden und Gesundheit auf Basis der ganzheitlichen Lehre Sebastian Kneipps. Naturheilkundliche Kompetenz und pharmazeutische Erfahrung, modernste Produktionsverfahren und sorgfältige wissenschaftliche Kontrollen bürgen für die seit Generationen bewährte Qualität der Kneipp Produkte. Die Kneipp Gruppe mit Sitz in Würzburg ist in Europa, Nordamerika und Asien aktiv und beschäftigt rund 700 Mitarbeiter, davon über 500 in Deutschland. Kneipp ist eine 100-prozentige Tochter der PAUL HARTMANN AG, Heidenheim.

Original-Content von: Kneipp GmbH, übermittelt durch news aktuell