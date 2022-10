Verband Deutscher Mineralbrunnen (VDM)

7. Oktober 2022 - Tag des Mineralwassers

Mineralwasser mit deutlich steigendem Absatz

Die Menschen in Deutschland trinken wieder mehr Mineralwasser. Nach aktuellen Zahlen des Verbands Deutscher Mineralbrunnen (VDM) ist der Absatz von Mineralwasser im Zeitraum von Januar bis August 2022 mit einem deutlichen Plus von 7,5 Prozent gegenüber des Vorjahreszeitraums gestiegen. Die Nachfrage der Verbraucherinnen und Verbraucher nach Mineralwasser mit Kohlensäure wächst um 6,8 Prozent, Mineralwasser ohne Kohlensäure sogar um 15,3 Prozent. Um auf die große Bedeutung von Mineralwasser für die Versorgung der Menschen aufmerksam zu machen, findet am 7. Oktober 2022 erstmals der "Tag des Mineralwassers" statt. Schirmherrin ist die Weitsprung-Olympiasiegerin Malaika Mihambo. Das Naturprodukt Mineralwasser aus 500 Quellen in Deutschland und seine besonderen Eigenschaften stehen an diesem Tag im Vordergrund.

"Mit wachsender Nachfrage insbesondere in der Gastronomie und angesichts des schönen Wetters ist der Absatz von Mineralwasser deutlich gestiegen. Für Menschen, die Wert auf Natürlichkeit, gesunde Ernährung und guten Geschmack legen, gehört Mineralwasser ganz selbstverständlich zum Leben dazu", so Jürgen Reichle, Geschäftsführer des VDM. "Deutschland ist das Land des Mineralwassers - das Naturprodukt ist ein fester Bestandteil unserer Trinkkultur."

Am Tag des Mineralwassers am 7. Oktober 2022 möchte die Mineralbrunnenbranche bundesweit mit verschiedenen Aktionen und Events auf die besonderen Werte und hohe Qualität von Mineralwasser aufmerksam machen. Das Motto: "111 Jahre ursprüngliche Reinheit und geschützte Qualität." Schon 1911 wurde in den "Bad Nauheimer Beschlüssen", dem Vorläufer der heutigen Mineral- und Tafelwasserverordnung, festgelegt, dass nur Wässer von ursprünglicher Reinheit und mit einer konstanten Zusammensetzung das Prädikat "natürliches Mineralwasser" tragen dürfen.

Auch Weltmeisterin und Mineralwasser-Botschafterin Malaika Mihambo schätzt diese einzigartigen Eigenschaften von Mineralwasser: "Besonders für mich als Leistungssportlerin hat natürliches Mineralwasser einen hohen Stellenwert: Denn nur mit einem ausgeglichenen Flüssigkeitshaushalt kann ich meine Leistungsfähigkeit erhalten", so die 28-Jährige. "Mineralwasser verknüpfe ich wie kein anderes Produkt mit einem natürlichen und gesunden Lebensstil."

Mit mehr als 500 aktiven Quellen ist Deutschland das Land des Mineralwassers. Dabei ist natürliches Mineralwasser das einzige Lebensmittel in Deutschland, das eine amtliche Anerkennung erhält. Verbraucherinnen und Verbraucher wissen die Einzigartigkeit des Naturprodukts und den besonderen Wert für eine gesunde Ernährung zu schätzen.

