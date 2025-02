Skoda Auto Deutschland GmbH

Škoda Auto nimmt Produktion des neuen Enyaq und Enyaq Coupé auf

Mladá Boleslav (ots)

› Im Werk Mladá Boleslav hat Škoda Auto mit der Fertigung der neuen elektrischen Enyaq-Familie begonnen

› Batterieelektrischer Enyaq entsteht auf derselben Produktionslinie wie Škoda Elroq und Škoda Octavia; dies ermöglicht schnelle Anpassung an wechselnde Nachfrage

› Neue Enyaq-Modellfamilie zeichnet sich durch neues Tech-Deck Face, erweiterte Serienausstattung sowie innovative und nachhaltige Materialien aus

› Vom Vorgänger lieferte Škoda weltweit mehr als 250.000 Exemplare an Kunden aus, in mehreren europäischen Märkten lag der Enyaq an der Spitze der E-Auto-Absätze

Das Erfolgsmodell Škoda Enyaq, das im vergangenen Jahr auf Platz drei der meistverkauften Elektroautos Europas lag, geht in die Produktion: Im Stammwerk Mladá Boleslav hat Škoda Auto mit der Fertigung der neuen Enyaq-Modellfamilie begonnen. Nach dem komplett neuen Kompaktmodell Elroq erscheint die neue Enyaq-Familie als zweites Serienmodell des tschechischen Automobilherstellers in der Designsprache Modern Solid, die Robustheit, Funktionalität und Authentizität in sich vereint. Zudem zeichnet sich der neue Enyaq durch eine optimierte Aerodynamik für eine größere Reichweite sowie durch nachhaltige Materialien im Innenraum und neue digitale Features aus. Die Kapazität der Produktionsstraße liegt bei bis zu 300 Enyaq-Exemplaren pro Tag.

Andreas Dick, Škoda Auto Vorstand für Produktion und Logistik, erklärt: „Der Produktionsstart der neuen Enyaq-Familie ist ein ganz besonderer Moment für unsere Teams in der Fertigung. Als erstes Škoda Modell auf der MEB-Plattform markierte der Vorgänger einen außergewöhnlichen Meilenstein in der Produktion. Mit ihm haben wir die Grundlagen für Prozesse gelegt, von denen wir heute profitieren. Wir haben unsere Produktionsanlagen aufwändig angepasst, sodass wir nun sowohl beide Elektromodelle als auch den Octavia auf ein und derselben Fertigungslinie bauen können. Dass wir die neue Enyaq-Familie in unserem Hauptwerk Mladá Boleslav herstellen, unterstreicht unser Bekenntnis zur Tschechischen Republik. Wir bekräftigen damit unser Engagement für die langfristige Sicherung der Zukunft unserer Standorte und nehmen gleichzeitig unsere Verantwortung für die weitere Stärkung des Landes als Schlüsselstandort für die europäische Automobilindustrie wahr.“

Flexible Produktion in Mladá Boleslav

Der auf dem Modularen Elektrifizierungsbaukasten MEB basierende neue Enyaq rollt auf der hochmodernen Fertigungslinie in Halle M13 des Škoda Auto Werks Mladá Boleslav vom Band – genau wie der Octavia und das komplett neue batterieelektrische Kompakt-SUV Elroq. Als erste Produktionsanlage des Volkswagen Konzerns in Europa erlaubt diese Montagelinie den Bau von Modellen mit Verbrennungsmotoren und solchen mit Elektroantrieb im flexiblen Wechsel. Dadurch kann Škoda sehr schnell auf Schwankungen in der Kundennachfrage reagieren.

Neben der Produktion des neuen Elroq und des neuen Enyaq fertigt Škoda Auto im Werk Mladá Boleslav auch Batteriesysteme für diese MEB-basierten Modelle. Die hier montierten Traktionsbatterien kommen auch in Elektromodellen weiterer Marken des Volkswagen Konzerns zum Einsatz.

Neue Enyaq-Modellfamilie: umfangreiche Aufwertung für eines der meistverkauften Elektroautos Europas

Der Nachfolger des ersten direkt mit batterieelektrischem Antrieb entwickelten Serienmodells von Škoda steht mit zwei Batteriegrößen und drei Antriebsoptionen mit Leistungen von 150 kW(1) (Škoda Enyaq 60 150 kW (204 PS): Stromverbrauch (kombiniert): 15,5 – 16,7 kWh/100 km; CO2-Emissionen (kombiniert): 0 – 0 g/km; CO2-Klasse: A – A) bis 210 kW(1) (Škoda Enyaq 85 210 kW (286 PS): Stromverbrauch (kombiniert): 14,9 – 16,0 kWh/100 km; CO2-Emissionen (kombiniert): 0 – 0 g/km; CO2-Klasse: A – A; Škoda Enyaq 85x 210 kW (286 PS): Stromverbrauch (kombiniert): 15,7 – 16,8 kWh/100 km; CO2-Emissionen (kombiniert): 0 – 0 g/km; CO2-Klasse: A – A) zur Wahl. Enyaq 60 und Enyaq 85 setzen auf einen Motor und Heckantrieb, der Enyaq 85x besitzt durch einen weiteren Motor an der Vorderachse Allradantrieb.

Škoda hat die neue Enyaq-Familie durch zahlreiche Detailänderungen – beispielsweise geänderte Air Curtains, neu gestaltete Räder und einen abgedichteten Übergang zwischen Kühler und Grill – aerodynamisch optimiert. So erzielt der neue Enyaq einen eindrucksvoll niedrigen Luftwiderstandsbeiwert von 0,245, das Enyaq Coupé kommt sogar auf 0,225. Dadurch steigt die maximale Reichweite im WLTP-Zyklus auf mehr als 590 Kilometer2 für das neue Enyaq Coupé und mehr als 580 Kilometer2 für den neuen Enyaq.

Gleichzeig überzeugt die neue Enyaq-Familie durch eine noch reichhaltigere Serienausstattung: Beheizbare Vordersitze, das schlüssellose Zugangs- und Start-Stopp-System KESSY inklusive Annäherungs- und Walkaway-Funktion, eine Dreizonen-Klimaanlage Climatronic, Spurwechsel- und Ausparkassistent sowie Ausstiegswarner (Side Assist), der Prädiktive Adaptive Abstandsassistent (pACC) und Stauassistent sind ab Werk an Bord. Mit dem Intelligenten Parkassistent und fernbedientem Parken (Remote Park Assist) sowie dem fernbedienten trainierten Parken (Trained Park Assist) stehen zwei neue Systeme zur Verfügung. Im Innenraum können Kunden zwischen sechs Design Selections wählen, die sich alle durch die Verwendung von innovativen, nachhaltigen und haltbaren Materialien auszeichnen. Umfangreiche Informationen zu den Vorteilen der Elektromobilität stehen auf ‚Enter Electric!‘ bereit, dem Info-Hub E-Mobilität des Volkswagen Konzerns.

(1) Die Verfügbarkeit der, gemäß UN-GTR.21 ermittelten, elektrischen Maximalleistung erfordert eine Temperatur der Hochvoltbatterie zwischen 23 und 50 °C und einen höchstmöglichen Batterieladezustand. Die verfügbare Leistung kann begrenzt sein, variiert je nach Fahrsituation und wird von Faktoren wie der Umgebungstemperatur, Temperatur-, Lade- und Konditionierungszustand sowie Alter der Hochvoltbatterie beeinflusst.

(2) Die im Text angegebenen Reichweiten wurden im WLTP-Messverfahren ermittelt. Die tatsächliche Reichweite ist abhängig von Faktoren wie persönliche Fahrweise, Streckenbeschaffenheit, Außentemperatur, Witterungsverhältnisse, Nutzung von Heizung und Klimaanlage, Vortemperierung, Anzahl der Mitfahrer.

