Skoda Auto Deutschland GmbH

Rallye Schweden: Oliver Solberg startet im Škoda Fabia RS Rally2 seine WRC2-Titeljagd

Mladá Boleslav (ots)

› Im Škoda Fabia RS Rally2 von Toksport WRT wollen Oliver Solberg/Elliott Edmondson beim einzigen Schnee-Event der FIA Rallye-WM den WRC2-Vorjahresieg wiederholen

› Das finnische Duo Lauri Joona/Janni Hussi in einem weiteren Škoda Fabia RS Rally2 zählt ebenfalls zu den Anwärtern auf ein Topresultat

› Von den 20 Crews, die in Schweden für die WRC2-Wertung genannt haben, vertrauen neun auf eine Rallye-Version des Škoda Fabia

Nach den überwiegend trockenen Asphaltprüfungen der Rallye Monte Carlo zum Auftakt der FIA Rallye-Weltmeisterschaft 2024 stehen beim WM-Lauf in Schweden vom 15. bis 18. Februar nun winterlich verschneite Waldwege auf dem Programm. Rund um Umeå starten Oliver Solberg (SWE) und Beifahrer Elliott Edmondson (GBR) in dem von Škoda Motorsport unterstützten Team Toksport WRT ihre Titeljagd in der WRC2-Kategorie. Ihre eindeutige Zielsetzung: Sie wollen ihren WRC2-Vorjahressieg wiederholen.

In Schweden sind 20 Starter mit Fahrzeugen von fünf verschiedenen Herstellern für die WRC2-Wertung eingeschrieben. Neun davon vertrauen auf eine Rallye-Version des Škoda Fabia. An der Spitze dieses Aufgebots: der WRC2-Vorjahressieger Oliver Solberg aus Schweden und sein britischer Beifahrer Elliott Edmondson. Sie steuern einen Škoda Fabia RS Rally2 in dem von Škoda Motorsport unterstützten Team Toksport WRT. „Die Konkurrenz dürfte noch stärker sein als voriges Jahr. Aber ich sitze im richtigen Auto, um auf diesen fantastischen Schnee- und Eispisten wieder um den Sieg zu kämpfen“, zeigt sich Solberg optimistisch.

Die beiden Erstplatzierten in der WRC2-Kategorie bei der Rallye Monte Carlo, Yohan Rossel und der für Mapo Motorsport in einem Škoda Fabia RS Rally2 startende Pepe López, gehen in Schweden nicht an den Start. Hintergrund ist das sportliche Reglement der WRC2-Serie: Meisterschaftspunkte für die Fahrerwertung können die eingeschriebenen Crews nur bei sieben der 13 WM-Läufe sammeln – damit können sie sich individuell auf bestimmte Rallyes konzentrieren.

In den vergangenen Jahren standen fast immer Besatzungen aus nordeuropäischen Ländern ganz oben auf dem WRC2-Siegerpodest der Rallye Schweden. Wenn es nach dieser Regel geht, zählen in diesem Jahr die Lokalmatadoren Isak Reiersen/Lucas Karlsson, die Finnen Lauri Joona/Janni Hussi sowie Gregor Jeets/Timo Taniel aus Estland zu den vielversprechendsten Kandidaten auf die Podest- und Punkteränge. Sie rollen jeweils mit einem Škoda Fabia RS Rally2 über die Startrampe.

Dabei zieht die spezielle Charakteristik des einzigen WM-Laufs, der durchgehend auf Schnee ausgetragen wird, auch Škoda Crews aus anderen Teilen der Welt an – selbst solche, die auf eine Einschreibung in die WRC2-Wertung verzichtet haben. Fabrizio Zaldivar aus Paraguay stellt sich gemeinsam mit seinem argentinischen Beifahrer Marcelo Der Ohannesian der Herausforderung. Der schon oft bei der Rallye Schweden vertretene Rakan Al-Rashed aus Saudi-Arabien lässt sich den Aufschrieb vom Portugiesen Hugo Magalhães vorlesen. Mit Alejandro Mauro/Ricardo Triviño wagt sich auch eine Besatzung aus Mexiko in den Norden Europas. Sie alle setzen auf Rallye-Fahrzeuge von Škoda.

Seit 2022 befindet sich das Zentrum der Rallye Schweden in der Ostseestadt Umeå. Der zweite Saisonlauf beginnt am Donnerstagabend, den 15. Februar, mit einer 5,16 Kilometer kurzen Zuschauerprüfung in der ,Red Barn‘-Arena nahe der Innenstadt. Am 16. Februar stehen sieben Wertungsprüfungen (WP) über zusammen 108,78 Kilometer an. Weitere sieben WP über zusammen 126,74 Kilometer warten auf der Samstagsetappe. Drei WP, die sich auf 61,08 Kilometer summieren, bilden am Sonntag den Abschluss. Insgesamt geht das Feld der Rallye Schweden auf 18 Wertungsprüfungen mit einer Gesamtlänge von 301,76 Kilometern auf Zeitenjagd.

Wussten Sie, dass …

… der Vorgänger der heutigen Rallye Schweden erstmals 1950 ausgetragen wurde und das mitten im Sommer? Die Veranstaltung trug ursprünglich den Namen ,Rallye der Mitternachtssonne‘ und wurde erst 1965 auf ihr aus heutiger Sicht traditionelles Winterdatum verlegt.

... die Fahrzeuge auf Reifen fahren, die auf WM-Ebene ausschließlich bei der Rallye Schweden zum Einsatz kommen? Die Pirelli-Reifen des Škoda Fabia RS Rally2 tragen jeweils 384 aus Wolfram gefertigte Spikes. Grundlage für diese Anzahl liefert das Reglement: Dieses erlaubt maximal 20 Spikes pro Quadratdezimeter Reifenoberfläche. Die Spikes dürfen maximal 20 Millimeter lang und vier Gramm schwer, müssen zylindrisch geformt und von außen angebracht sein.

... während der ersten Rallye Schweden im Rahmen der ersten Rallye-Weltmeisterschaft 1973 nur Winterreifen ohne Spikes zugelassen waren? Der schwedische Lokalmatador und spätere Škoda Werksfahrer Stig Blomqvist sicherte sich damals den Sieg – und dass, obwohl er aufgrund eines Problems mit der Kraftstoffpumpe einen Zehn-Minuten-Rückstand aufholen musste.

… dass 1993 das Duo Pavel Sibera/Petr Gross mit einem Škoda Favorit 136L die Klasse A5 gewinnen konnte?

Top 3 WRC2/Fahrer (nach einer von insgesamt 13 Rallyes)

1. Yohan Rossel (FRA), Citroën, 25 Punkte

2. Pepe López (ESP), Škoda, 18 Punkte

3. Nikolay Gryazin (BGR), Citroën, 15 Punkte

Top 3 WRC2 Challenger (nach einer von insgesamt 13 Rallyes)

1. Pepe López (ESP), Škoda, 25 Punkte

2. Nikolay Gryazin (BGR), Citroën, 18 Punkte

3. Nicolas Ciamin (FRA), Hyundai, 15 Punkte

Top 3 WRC Masters Cup (nach einer von insgesamt 13 Rallyes)

1. Mauro Miele (ITA), Škoda, 25 Punkte

2. Eamonn Boland (IRL), Ford, 18 Punkte

3. Jourdan Serdiridis (GRC), VW, 15 Punkte

Die FIA Rallye-Weltmeisterschaft 2024

Rallye Monte Carlo 25. bis 28. Januar

Rallye Schweden 15. bis 18. Februar

Safari-Rallye Kenia 28. bis 31. März

Rallye Kroatien 18. bis 21. April

Rallye Portugal 9. bis 12. Mai

Rallye Italien-Sardinien 30. Mai bis 2. Juni

Rallye Polen 27. bis 30. Juni

Rallye Lettland 18. bis 21. Juli

Rallye Finnland 1. bis 4. August

Akropolis-Rallye Griechenland 5. bis 8. September

Rallye Chile 26. bis 29. September

Rallye Zentraleuropa (CZ/AUT/D) 31. Oktober bis 3. November

Rallye Japan 21. bis 24. November

