ŠKODA erzielt als beste Importmarke Top-Platzierung im YouGov Automotive Ranking

› Marktforschungsinstitut YouGov hat 27.000 Teilnehmer nach ihrer Meinung zu 36 Automarken befragt

› ŠKODA als bester Importeur einzige ausländische Marke in den Top 5 des Rankings

ŠKODA erreicht beim Automotive Ranking Germany 2021 mit dem fünften Rang eine Top-Platzierung. Damit gelang dem Autohersteller als einziger ausländischen Marke der Sprung in die Top 5. Für die renommierte Umfrage hat das Marktforschungsinstitut YouGov rund 27.000 Verbraucher nach ihrer Meinung gefragt.

Das Markt- und Meinungsforschungsinstitut hat für das YouGov Automotive Ranking Germany 2021 zwischen Februar 2020 und Ende Januar 2021 rund 27.000 Online-Interviews durchgeführt und dabei Verbrauchermeinungen zu 36 Automarken abgefragt. Der daraus erstellte YouGov BrandIndex bildet auf diese Weise die Einstellung der deutschen Bevölkerung ab einem Alter von 18 Jahren repräsentativ ab. Der Index-Wert einer Marke ist ein Durchschnitt aus den Kategorien ,Allgemeiner Eindruck‘, ,Qualität‘, ,Preis-Leistungs-Verhältnis‘, ,Kundenzufriedenheit‘, ,Arbeitgeberimage‘ und ,Weiterempfehlungsbereitschaft‘. Zur Auswertung stellt YouGov positive und negative Bewertungen gegeneinander und errechnet anschließend eine Punktetabelle. Mit 14,3 Zählern hat ŠKODA in diesem Jahr Platz fünf unter den Automarken in Deutschland erzielt – und sich damit als einziger Importeur einen Rang in den Top 5 gesichert.

Damit knüpft ŠKODA an Top-Ergebnisse aus den Vorjahren an. 2020 suchte das Marktforschungsinstitut gemeinsam mit dem Handelsblatt die ,Marke des Jahres 2020‘. Mit 25,3 Punkten erreichte ŠKODA Platz vier und war zeitgleich bester Importeur. Bei der Auszeichnung ,Marke des Jahres 2018‘ landete der Hersteller mit 24,6 Zählern auf Rang fünf.

Zu den vielen weiteren Erfolgen von ŠKODA zählt auch der Sieg bei der ,Auto Trophy 2020‘: Die Leser der Fachzeitschrift ,Autozeitung‘ kürten die Marke mit 13,4 Prozent aller Stimmen zum beliebtesten Hersteller unter 40 verschiedenen Importeuren. Diese renommierte Auszeichnung hat sich das Unternehmen mit Stammsitz in Mladà Boleslav seit 2014 zum siebten Mal hintereinander gesichert.

