ŠKODA AUTO produziert zweimillionstes SUV

Mladá Boleslav (ots)

› Zweimillionstes ŠKODA SUV ist gleichzeitig der 250.000ste produzierte ŠKODA KAMIQ

› SUV-Modelle sind eine tragende Säule des Modellportfolios von ŠKODA AUTO

› Jubiläumsfahrzeug ŠKODA KAMIQ rollte im Stammwerk Mladá Boleslav vom Band

Bei ŠKODA AUTO ist heute im Stammwerk Mladá Boleslav das zweimillionste Sports Utility Vehicle (SUV) vom Band gerollt. Das Jubiläumsfahrzeug war gleichzeitig der 250.000ste ŠKODA KAMIQ. Den großen Erfolg der aktuellen ŠKODA SUV-Modellreihen verdeutlicht auch der Blick auf die Fahrzeugauslieferungen des Automobilherstellers im Jahr 2020: Insgesamt machten ŠKODA KODIAQ, KAROQ und KAMIQ rund 40 Prozent aller weltweit produzierten Modelle des Automobilherstellers aus.

Michael Oeljeklaus, ŠKODA AUTO Vorstand für Produktion und Logistik, erläutert: „Die Marke von zwei Millionen produzierten SUV ,made by ŠKODA‘ ist ein toller Beleg für den großen persönlichen Einsatz und die Fähigkeiten unserer Mannschaft. Das Jubiläumsfahrzeug ist gleichzeitig der 250.000ste ŠKODA KAMIQ – das macht dieses Produktionsjubiläum für uns zu einem ganz besonderen Meilenstein.“

Mit der Weltpremiere des ŠKODA YETI legte der Automobilhersteller 2009 den Grundstein für seinen Erfolg im SUV-Segment. Bis zum Ende der Produktion im Jahr 2017 liefen 685.500 Einheiten des beliebten Modells vom Band. Zum Auftakt seiner SUV-Offensive präsentierte ŠKODA im gleichen Jahr den KODIAQ und den KAROQ. Mit den klassischen ŠKODA Tugenden – emotionalem Design, einem großzügigen Platzangebot und hoher Praktikabilität – knüpften beide nahtlos an den Erfolg des ŠKODA YETI an: Bis heute hat ŠKODA insgesamt rund 593.600 Einheiten des ŠKODA KODIAQ gefertigt und 454.800 ŠKODA KAROQ produziert.

Seit 2019 ergänzt der ŠKODA KAMIQ das Modellportfolio des Herstellers, er rundet die ŠKODA SUV-Palette nach unten ab. Im dynamisch wachsenden Segment der Crossover verbindet er die typischen Vorzüge des SUV-Segments wie etwa eine größere Bodenfreiheit oder eine erhöhte Sitzposition mit der Agilität eines Kompaktfahrzeugs und markentypisch emotionalem Design. Diese Eigenschaften kommen bei den Kunden weltweit hervorragend an und so ist das zweimillionste gefertigte ŠKODA SUV gleichzeitig auch der 250.000ste ŠKODA KAMIQ. Neben den Ausstattungslinien Active, Ambition und Style bietet ŠKODA den ŠKODA KAMIQ MONTE CARLO(1) an, der mit seinem sportlichen Design Akzente setzt. Seit Anfang 2020 rundet der ŠKODA KAMIQ SCOUTLINE mit robusten Offroad-Anleihen das Angebot ab.

Im September 2020 feierte ein ganz besonderes SUV-Modell seine Weltpremiere: Der rein batterieelektrische ŠKODA ENYAQ iV basiert als erstes Modell des tschechischen Automobilherstellers auf dem Modularen Elektrifizierungsbaukasten aus dem Volkswagen Konzern. Mit ihm macht ŠKODA einen wichtigen Schritt bei der Umsetzung seiner Elektromobilitäts-Strategie. Zudem ist der ENYAQ iV das einzige Fahrzeug auf Basis des Modularen Elektrifizierungsbaukastens (MEB), das in Europa an einem Standort außerhalb Deutschlands entsteht. Neben Heck- oder Allradantrieb stehen drei verschiedene Akkugrößen und fünf Leistungsstufen von 109 bis 225 kW (148 bis 306 PS) für eine voll alltagstaugliche Reichweite von mehr als 520 Kilometern(2) zur Auswahl. Bisher hat ŠKODA im Werk Mladá Boleslav rund 1.100 Einheiten des ENYAQ iV gefertigt.

In Tschechien produziert ŠKODA AUTO seine SUV-Modelle an den Standorten Mladá Boleslav und Kvasiny. Am Stammsitz des Unternehmens in Mladá Boleslav entstehen neben dem ŠKODA KAMIQ auch der ŠKODA ENYAQ iV und der ŠKODA KAROQ. Dieses Modell fertigt ŠKODA zusätzlich im Werk Kvasiny, hier rollt außerdem der ŠKODA KODIAQ vom Band. Außerhalb seines Heimatlandes Tschechien baut der Automobilhersteller seine SUV-Modelle in China, Russland und Indien sowie in der Ukraine und der Slowakei. Auf seinem weltweit größten Einzelmarkt China bietet ŠKODA mit dem KAMIQ GT und dem KODIAQ GT zusätzlich spezifische Derivate an. Damit ist China der einzige Markt, auf dem das aktuelle ŠKODA Modellportfolio insgesamt fünf SUV-Modelle umfasst. In Indien feiert ŠKODA noch diesen Monat die Weltpremiere des ŠKODA KUSHAQ. Er ist das erste Serienmodell des Herstellers, das auf der von ŠKODA AUTO speziell für den dortigen Markt angepassten MQB-A0-IN-Version des Modularen Querbaukastens basiert. Als erstes von mehreren Kompaktmodellen im Rahmen des Projekts INDIA 2.0 markiert der ŠKODA KUSHAQ für das Unternehmen in Indien den Aufbruch in eine neue Ära. Die Weltpremiere des neuen ŠKODA KUSHAQ findet am 18. März 2021 statt.

Zwei Millionen ŠKODA SUV in Zahlen (jeweils produzierte Einheiten):

YETI: 684.500

KODIAQ: 593.600

KAROQ: 454.800

KAMIQ: 266.000 (inklusive KAMIQ GT in China)

ENYAQ iV: 1.100

(1) Monte Carlo ist eine eingetragene Marke von Monaco Brands

(2) Angaben vorläufig

