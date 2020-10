Skoda Auto Deutschland GmbH

Die nächste Abenteurer-Generation: SKODA OCTAVIA SCOUT feiert Bestellstart

Bild-Infos

Download

3 weitere Medieninhalte

Weiterstadt (ots)

- Typisch SCOUT: robuste Beplankung, Offroad-Flair und 15 mm erhöhte Bodenfreiheit

- Stärkster Seriendiesel in der Geschichte des OCTAVIA debütiert im SCOUT

- 2,0 TDI EVO 147 kW (200 PS) mit Allrad oder 1,5 TSI 110 kW (150 PS) mit Frontantrieb

- OCTAVIA SCOUT startet mit 1,5 TSI 110 kW (150 PS) ab 31.739 Euro

Der neue OCTAVIA SCOUT kann ab sofort geordert werden. Kunden haben zum Bestellstart die Wahl zwischen einem 110 kW (150 PS) starken 1,5 TSI* und einem 2,0 TDI der neuen EVO-Generation mit 147 kW (200 PS)*. Damit feiert der stärkste Diesel in der OCTAVIA-Geschichte sein Debüt in der Abenteurer-Variante des Bestsellers. Den Benziner kombiniert SKODA mit Frontantrieb, ebenfalls eine Premiere für ein SCOUT-Modell des Herstellers. Der Diesel setzt auf Allradantrieb. In Kombination mit dem TSI-Aggregat beginnen die Preise für den ausschließlich als Kombi erhältlichen OCTAVIA SCOUT inklusive 16 Prozent Mehrwertsteuer bei 31.739 Euro.

Mit der SCOUT-Version erweitert SKODA die vierte Generation der OCTAVIA-Familie um einen multifunktionalen Lifestyle-Kombi mit markanten Designmerkmalen und 15 Millimeter mehr Bodenfreiheit. Den beliebten Offroad-Look erzeugen spezifische Stoßfänger an Front und Heck, jeweils mit einem Unterfahrschutz in Aluminiumausführung, sowie zusätzliche schwarze Kunststoffverkleidungen an Radhäusern, Seitenschwellern und den unteren Türbereichen. Weitere Akzente setzen die 18 Zoll großen Leichtmetallfelgen Braga. Silberne Details an Front- und Heckdiffusor, Dachreling sowie Fensterrahmen und Außenspiegelgehäuse unterstreichen den attraktiven Auftritt.

Der OCTAVIA SCOUT verfügt über zahlreiche hochwertige Ausstattungs-Features. Dazu gehören zum Beispiel Matrix-LED-Scheinwerfer mit adaptiven Frontscheinwerfern, die Zwei-Zonen-Climatronic, das schlüssellose Zugangs- und Start-Stopp-System KESSY sowie Parksensoren vorn und hinten. Die Heckleuchten gestaltet SKODA in Kristallglasoptik mit animierten Blinkern. Ebenso an Bord: beheizbare Vordersitze, LED-Ambientebeleuchtung und ein beheizbares Multifunktionslenkrad - bei der 4x4-Version besitzt dieses zusätzlich Schaltwippen für das Direktschaltgetriebe. Die serienmäßige Fahrprofilauswahl weist bei der Dieselvariante zusätzlich einen Offroad-Modus auf.

Im Innenraum sorgt das überarbeitete Interieurkonzept des SKODA OCTAVIA für ein neues Raumgefühl und eine verbesserte, einfache Bedienbarkeit. Highlight der neu konzipierten Instrumententafel ist das zehn Zoll große, freistehende Zentraldisplay. Chromelemente zieren Mittelkonsole sowie die neuen Türverkleidungen und -griffe. SCOUT-spezifische Dekorleisten an der Instrumententafel und ThermoFlux-Sitzbezüge sowie SCOUT-Logos an den Vordersitzen setzen weitere Akzente.

Zwei Motoren zur Auswahl - stärkster Diesel der OCTAVIA-Geschichte

Bei der Motorisierung können sich Kunden zwischen zwei Varianten entscheiden. Den TSI mit 1,5 Liter Hubraum und 110 kW (150 PS) kombiniert der Hersteller mit Frontantrieb und 6-Gang-Schaltgetriebe. Auf Dieselseite feiert der stärkste Selbstzünder in der Geschichte des Bestsellers Premiere: Der 2,0 TDI der neuen EVO-Generation leistet 147 kW (200 PS) und erzielt ein maximales Drehmoment von 400 Nm. Im OCTAVIA SCOUT steht diese Motorisierung stets in Verbindung mit 4x4-Antrieb und 7-Gang-Direktschaltgetriebe (DSG) zur Verfügung. SKODA wird das Motorenangebot für den OCTAVIA SCOUT sukzessive erweitern.

OCTAVIA SCOUT: vielseitiges Kraftpaket

Der SKODA OCTAVIA SCOUT ist das perfekte Fahrzeug für viele Anforderungen. Mit serienmäßigem Schlechtwegepaket inklusive Unterfahrschutz und der um 15 Millimeter erhöhten Bodenfreiheit eignet er sich auch für Ausflüge abseits befestigter Straßen oder dient als Zugfahrzeug für Wohnwagen, Pferde- oder Bootsanhänger. In Kombination mit dem 147 kW (200 PS) starken 2,0 TDI-Motor darf er sogar einen gebremsten Trailer mit einem Gewicht von bis zu 2.000 Kilogramm ziehen. Wie seine OCTAVIA-Geschwister bietet auch der in der Länge um 16 Millimeter auf 4.703 Millimeter und in der Breite um 15 Millimeter auf 1.829 Millimeter gewachsene OCTAVIA SCOUT nochmals großzügigere Platzverhältnisse als sein Vorgänger. Das größte Kofferraumvolumen der Klasse hat um weitere 30 Liter auf jetzt 640 Liter zugelegt.

Alle Details zu Preisen und Ausstattungsoptionen stehen unter www.skoda-media.de bereit.

SKODA OCTAVIA SCOUT - Motorisierungen und Preise inkl. 16 % Mehrwertsteuer

Motorisierung Antrieb Getriebe SCOUT 1,5 TSI 110 kW (150 PS) Front 6-Gang manuell 31.739 2,0 TDI 147 kW (200 PS) Allrad 7-Gang-DSG 39.946

Die angegebenen Verbrauchs- und Emissionswerte wurden nach den gesetzlich vorgeschriebenen Messverfahren ermittelt. Seit dem 1. September 2017 werden bestimmte Neuwagen bereits nach dem weltweit harmonisierten Prüfverfahren für Personenwagen und leichte Nutzfahrzeuge (Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure, WLTP), einem realistischeren Prüfverfahren zur Messung des Kraftstoffverbrauchs und der CO2-Emissionen, typgenehmigt. Seit dem 1. September 2018 ersetzt der neue WLTP (Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure) den bisherigen Fahrzyklus (NEFZ). Wegen der realistischeren Prüfbedingungen sind die nach dem WLTP gemessenen Kraftstoffverbrauchs- und CO2- Emissionswerte in vielen Fällen höher als die nach dem NEFZ gemessenen. Weitere Informationen zu den Unterschieden zwischen WLTP und NEFZ finden Sie unter www.skoda-auto.de/wltp.

Aktuell sind noch die NEFZ-Werte verpflichtend zu kommunizieren. Soweit es sich um Neuwagen handelt, die nach WLTP typgenehmigt sind, werden die NEFZ-Werte von den WLTP-Werten abgeleitet. Die zusätzliche Angabe der WLTP-Werte kann bis zu deren verpflichtender Verwendung freiwillig erfolgen. Soweit die NEFZ-Werte als Spannen angegeben werden, beziehen sie sich nicht auf ein einzelnes, individuelles Fahrzeug und sind nicht Bestandteil des Angebotes. Sie dienen allein Vergleichszwecken zwischen den verschiedenen Fahrzeugtypen. Zusatzausstattungen und Zubehör (Anbauteile, Reifenformat, usw.) können relevante Fahrzeugparameter, wie z. B. Gewicht, Rollwiderstand und Aerodynamik verändern und neben Witterungs- und Verkehrsbedingungen sowie dem individuellen Fahrverhalten den Kraftstoffverbrauch, den Stromverbrauch, die CO2-Emissionen und die Fahrleistungswerte eines Fahrzeugs beeinflussen.

* Verbrauch nach Verordnung (EG) Nr. 715/2007; CO2-Emissionen und CO2-Effizienz nach Richtlinie 1999/94/EG. Weitere Informationen zum offiziellen Kraftstoffverbrauch und den offiziellen, spezifischen CO2-Emissionen neuer Personenkraftwagen können dem "Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch, die CO2-Emissionen und den Stromverbrauch neuer Personenkraftwagen" entnommen werden, der an allen Verkaufsstellen und bei der DAT Deutsche Automobil Treuhand GmbH, Hellmuth-Hirth-Str. 1, 73760 Ostfildern-Scharnhausen (www.dat.de), unentgeltlich erhältlich ist.

OCTAVIA SCOUT 1,5 TSI 110 kW (150 PS)

innerorts 6,4 - 6,3 l/100km, außerorts 4,2 - 4,0 l/100km, kombiniert 5,0 - 4,9 l/100km, CO2-Emissionen kombiniert 115 - 112 g/km, CO2-Effizienzklasse A

OCTAVIA SCOUT 2,0 TDI EVO DSG 4x4 147 kW (200 PS)

innerorts 6,4 l/100km, außerorts 4,3 l/100km, kombiniert 5,1 l/100km, CO2-Emissionen kombiniert 135 g/km, CO2-Effizienzklasse B

Pressekontakt:

Ulrich Bethscheider-Kieser

Leiter Produkt- und Markenkommunikation

Telefon: +49 6150 133 121

E-Mail: ulrich.bethscheider-kieser@skoda-auto.de



Karel Müller

Media Relations

Telefon: +49 6150 133 115

E-Mail: Karel.Mueller@skoda-auto.de

Original-Content von: Skoda Auto Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuell