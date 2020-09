Skoda Auto Deutschland GmbH

SKODA FABIA 1,0 TSI 70 kW (95 PS) jetzt auch mit Direktschaltgetriebe erhältlich

Weiterstadt

- SKODA FABIA 1,0 TSI DSG 70 kW (95 PS) ist ab 18.968 Euro bestellbar, Kombivariante beginnt bei 19.651 Euro

- Neue Motor-Getriebe-Kombination erfüllt die Abgasnorm Euro 6d-ISC-FCM (AP)

SKODA erweitert das Angebot an Motor-Getriebe-Kombinationen für den SKODA FABIA: Der 1,0 TSI mit 70 kW (95 PS)* kann jetzt auf Wunsch auch mit 7-Gang-Direktschaltgetriebe (DSG) bestellt werden. Das Aggregat entspricht der Abgasnorm Euro 6d-ISC-FCM (AP). In Verbindung mit dem 1,0 TSI DSG 70 kW (95 PS) startet der FABIA bei 18.968 Euro inklusive 16 Prozent Mehrwertsteuer, den FABIA COMBI gibt es ab 19.651 Euro.

Den 1,0 TSI inklusive 7-Gang-DSG bietet SKODA für den FABIA in den Ausstattungslinien Ambition, Style und MONTE CARLO(1) sowie für die umfangreich ausgestatteten Sondermodelle DRIVE 125 und DRIVE 125 BEST OF an. Beim FABIA COMBI steht zusätzlich die Variante SCOUTLINE zur Wahl. Die Preise für die neu erhältliche Motor-Getriebe-Kombination beginnen - inklusive 16 Prozent Mehrwertsteuer - bei 18.968 Euro für den FABIA Ambition, den FABIA COMBI Ambition bietet SKODA ab 19.651 Euro an.

Die Sondermodelle kombinieren umfangreiche Ausstattung mit attraktiven Preisvorteilen. Bis zu 2.000 Euro sparen Kunden beim SKODA FABIA DRIVE 125 gegenüber einem vergleichbar ausgestatteten Serienmodell. In dieser Variante verfügt der Kleinwagen etwa über die Klimaanlage Climatronic sowie Parksensoren vorn und hinten. In Verbindung mit Motorisierungen ab 70 kW (95 PS) - also auch bei der neuen Motor-Getriebe-Kombination - zählt zudem der Adaptive Abstandsassistent zur Mehrausstattung des Sondermodells.

Der SKODA FABIA COMBI DRIVE 125 BEST OF vereint noch mehr Highlights: Hier gehören zum Beispiel Spurwechsel- und Ausparkassistent sowie Fahrlicht- und Fernlichtassistent inklusive Regensensor zum Programm. Gegenüber einem vergleichbar ausgestatteten Serienmodell profitieren Käufer von bis zu 4.077 Euro Preisvorteil.

Neue Motor-Getriebe-Kombination und Preise: SKODA FABIA 1,0 TSI 70 kW (95 PS), 7-Gang-DSG

UVP inkl. 16 % MwSt. Ambition Style DRIVE 125 DRIVE 125 BEST OF MONTE CARLO 18.968 EUR 19.973 EUR 20.226 EUR 21.581 EUR 22.020 EUR

Neue Motor-Getriebe-Kombination und Preise: SKODA FABIA COMBI 1,0 TSI 70 kW (95 PS), 7-Gang-DSG

UVP inkl. 16 % MwSt. Ambition Style DRIVE 125 SCOUTLINE DRIVE 125 MONTE CARLO BEST OF 19.651 EUR 20.656 EUR 20.909 EUR 21.599 EUR 22.264 EUR 22.703 EUR

(1) Monte Carlo ist eine eingetragene Marke von Monaco Brands

Die angegebenen Verbrauchs- und Emissionswerte wurden nach den gesetzlich vorgeschriebenen Messverfahren ermittelt. Seit dem 1. September 2017 werden bestimmte Neuwagen bereits nach dem weltweit harmonisierten Prüfverfahren für Personenwagen und leichte Nutzfahrzeuge (Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure, WLTP), einem realistischeren Prüfverfahren zur Messung des Kraftstoffverbrauchs und der CO2-Emissionen, typgenehmigt. Seit dem 1. September 2018 ersetzt der neue WLTP (Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure) den bisherigen Fahrzyklus (NEFZ). Wegen der realistischeren Prüfbedingungen sind die nach dem WLTP gemessenen Kraftstoffverbrauchs- und CO2- Emissionswerte in vielen Fällen höher als die nach dem NEFZ gemessenen. Weitere Informationen zu den Unterschieden zwischen WLTP und NEFZ finden Sie unter www.skoda-auto.de/wltp.

Aktuell sind noch die NEFZ-Werte verpflichtend zu kommunizieren. Soweit es sich um Neuwagen handelt, die nach WLTP typgenehmigt sind, werden die NEFZ-Werte von den WLTP-Werten abgeleitet. Die zusätzliche Angabe der WLTP-Werte kann bis zu deren verpflichtender Verwendung freiwillig erfolgen. Soweit die NEFZ-Werte als Spannen angegeben werden, beziehen sie sich nicht auf ein einzelnes, individuelles Fahrzeug und sind nicht Bestandteil des Angebotes. Sie dienen allein Vergleichszwecken zwischen den verschiedenen Fahrzeugtypen. Zusatzausstattungen und Zubehör (Anbauteile, Reifenformat, usw.) können relevante Fahrzeugparameter, wie z. B. Gewicht, Rollwiderstand und Aerodynamik verändern und neben Witterungs- und Verkehrsbedingungen sowie dem individuellen Fahrverhalten den Kraftstoffverbrauch, den Stromverbrauch, die CO2-Emissionen und die Fahrleistungswerte eines Fahrzeugs beeinflussen.

* Verbrauch nach Verordnung (EG) Nr. 715/2007; CO2-Emissionen und CO2-Effizienz nach Richtlinie 1999/94/EG. Weitere Informationen zum offiziellen Kraftstoffverbrauch und den offiziellen, spezifischen CO2-Emissionen neuer Personenkraftwagen können dem "Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch, die CO2-Emissionen und den Stromverbrauch neuer Personenkraftwagen" entnommen werden, der an allen Verkaufsstellen und bei der DAT Deutsche Automobil Treuhand GmbH, Hellmuth-Hirth-Str. 1, 73760 Ostfildern-Scharnhausen (www.dat.de), unentgeltlich erhältlich ist.

FABIA 1,0 TSI 70 kW (95 PS)

innerorts 5,7 l/100km, außerorts 4,0 - 3,9 l/100km, kombiniert 4,6 - 4,5 l/100km, CO2-Emissionen kombiniert 105 - 103 g/km, CO2-Effizienzklasse B

FABIA COMBI 1,0 TSI 70 kW (95 PS)

innerorts 5,7 l/100km, außerorts 3,8 l/100km, kombiniert 4,5 l/100km, CO2-Emissionen kombiniert 103 - 102 g/km, CO2-Effizienzklasse B

FABIA 1,0 TSI DSG 70 kW (95 PS)

innerorts 6,1 - 5,7 l/100km, außerorts 4,4 - 4,1 l/100km, kombiniert 5,0 - 4,7 l/100km, CO2-Emissionen kombiniert 115 - 108 g/km, CO2-Effizienzklasse C - B

FABIA MONTE CARLO 1,0 TSI DSG 70 kW (95 PS)

innerorts 6,1 - 5,7 l/100km, außerorts 4,4 - 4,1 l/100km, kombiniert 5,0 - 4,7 l/100km, CO2-Emissionen kombiniert 115 - 108 g/km, CO2-Effizienzklasse C - B

FABIA DRIVE 125 1,0 TSI DSG 70 kW (95 PS)

innerorts 6,1 - 5,7 l/100km, außerorts 4,4 - 4,1 l/100km, kombiniert 5,0 - 4,7 l/100km, CO2-Emissionen kombiniert 115 - 108 g/km, CO2-Effizienzklasse C - B

FABIA DRIVE 125 BEST OF 1,0 TSI DSG 70 kW (95 PS)

innerorts 6,1 - 5,7 l/100km, außerorts 4,4 - 4,1 l/100km, kombiniert 5,0 - 4,7 l/100km, CO2-Emissionen kombiniert 115 - 108 g/km, CO2-Effizienzklasse C - B

FABIA COMBI 1,0 TSI DSG 70 kW (95 PS)

innerorts 6,2 - 6,0 l/100km, außerorts 4,3 - 4,2 l/100km, kombiniert 5,0 - 4,9 l/100km, CO2-Emissionen kombiniert 113 - 111 g/km, CO2-Effizienzklasse B

FABIA COMBI DRIVE 125 1,0 TSI DSG 70 kW (95 PS)

innerorts 6,2 - 6,0 l/100km, außerorts 4,3 - 4,2 l/100km, kombiniert 5,0 - 4,9 l/100km, CO2-Emissionen kombiniert 113 - 111 g/km, CO2-Effizienzklasse B

FABIA COMBI DRIVE 125 BEST OF 1,0 TSI DSG 70 kW (95 PS)

innerorts 6,2 - 6,0 l/100km, außerorts 4,3 - 4,2 l/100km, kombiniert 5,0 - 4,9 l/100km, CO2-Emissionen kombiniert 113 - 111 g/km, CO2-Effizienzklasse B

FABIA COMBI MONTE CARLO 1,0 TSI DSG 70 kW (95 PS)

innerorts 6,2 - 6,0 l/100km, außerorts 4,3 - 4,2 l/100km, kombiniert 5,0 - 4,9 l/100km, CO2-Emissionen kombiniert 113 - 111 g/km, CO2-Effizienzklasse B

FABIA COMBI SCOUTLINE 1,0 TSI DSG 70 kW (95 PS)

innerorts 6,2 - 6,0 l/100km, außerorts 4,3 - 4,2 l/100km, kombiniert 5,0 - 4,9 l/100km, CO2-Emissionen kombiniert 113 - 111 g/km, CO2-Effizienzklasse B

Pressekontakt:

Ulrich Bethscheider-Kieser

Leiter Produkt- und Markenkommunikation

Telefon: +49 6150 133 121

E-Mail: ulrich.bethscheider-kieser@skoda-auto.de



Karel Müller

Media Relations

Telefon: +49 6150 133 115

E-Mail: Karel.Mueller@skoda-auto.de

