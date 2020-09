Skoda Auto Deutschland GmbH

SKODA elektrifiziert sein sportliches Topmodell: OCTAVIA RS iV mit Plug-in-Hybridantrieb bestellbar

Bild-Infos

Download

3 weitere Medieninhalte

Weiterstadt (ots)

- OCTAVIA RS iV setzt Plug-in-Hybridtechnologie in nachhaltige Sportlichkeit um

- Preis für den 180 kW (245 PS) starken Alltagssportler startet bei 42.267 Euro, OCTAVIA COMBI RS iV ab 42.949 Euro bestellbar

- SKODA bietet den elektrifizierten Kompaktsportler zum Bestellstart als Sondermodell FIRST EDITION mit 1.374 Euro Preisvorteil gegenüber der Serienversion an

Für die sportliche SKODA RS-Familie beginnt eine neue Ära: Ab sofort ist der SKODA OCTAVIA RS iV* mit Plug-in-Hybridantrieb bei den SKODA Händlern in Deutschland bestellbar. Die Preise für das nachhaltig sportliche Topmodell starten bei 42.267 Euro inklusive 16 Prozent Mehrwertsteuer, der OCTAVIA COMBI RS iV* ist ab 42.949 Euro erhältlich. Zum Bestellstart können Kunden zum selben Preis das Sondermodell FIRST EDITION* ordern, das mit seiner erweiterten Ausstattung einen Preisvorteil von 1.375 Euro gegenüber einem serienmäßigen OCTAVIA RS iV bietet.

Im OCTAVIA RS iV bündeln ein 1,4 TSI-Benziner mit 110 kW (150 PS) Leistung und ein 85 kW (115 PS) starker Elektromotor ihre Power zu einer Systemleistung von 180 kW (245 PS). Das maximale Drehmoment erreicht in dieser Konfiguration einen beeindruckenden Wert von 400 Nm. Der Kompaktsportler mit Plug-in-Hybridantrieb realisiert den Sprint von 0 auf 100 km/h in 7,3 Sekunden, die Höchstgeschwindigkeit liegt bei 225 km/h an. Diese dynamischen Fahrleistungen erzielen OCTAVIA RS iV und OCTAVIA COMBI RS iV auf besonders effiziente und saubere Weise: Der kombinierte Normverbrauch der coupéhaften Limousine beträgt lediglich 1,2 l/100 km (kombinierter Stromverbrauch 11,2 kWh/100 km), der großzügige Kombi begnügt sich mit 1,5 l/100 km (kombinierter Stromverbrauch 11,4 kWh/100 km) nach NEFZ. Die Emissionsnorm Euro 6d-ISC-FCM (AP) erfüllen beide iV-Varianten des sportlichen Topmodells.

Markante Eigenschaft des elektrifizierten, ab 42.267 Euro bestellbaren OCTAVIA RS iV ist seine Systemleistung von 180 kW (245 PS) - entsprechend sportlich gibt sich sein Exterieur: Front- und Heckschürzen im RS-Design, zahlreiche schwarze Akzente in Schwarz wie Grill, Diffusor, Air Curtains an der vorderen Schürze, Außenspiegelkappen, Fensterrahmen und beim Kombi die Dachreling kennzeichnen die Performance-Variante. Serienmäßig rollt der RS iV auf schwarzen 18-Zoll-Leichtmetallrädern im Design Comet Schwarz, hinter denen die Bremssättel in RS-typischem Rot die Blicke auf sich ziehen. Innovative Matrix-LED-Hauptscheinwerfer mit Adaptivem Fernlicht AFS runden den sportlichen Eindruck ab. Das Thema Schwarz prägt auch den dynamisch designten Innenraum. Die beheizbaren vorderen Sportsitze mit integrierter Kopfstütze sind mit schwarzem Stoff bezogen oder bieten optional als ergonomischer Sitz einen Bezug aus Alcantara® und Leder sowie eine herausziehbare Beinauflage und Massagefunktion. Die Sitze tragen ein RS-Logo und farbige Ziernähte in Rot oder Silbergrau, die sich auch am Lederlenkrad, an den Armlehnen und an der mit Alcantara® bezogenen Instrumententafel finden. Dekorleisten in Carbonoptik und Pedale im Edelstahldesign setzen wirkungsvolle Akzente.

Für ein dynamisches Fahrverhalten sorgen die serienmäßige Progressivlenkung, ein RS-typisch abgestimmtes Sportfahrwerk und die elektronische Quer-Differenzialsperre XDS+. Der Soundgenerator im Innenraum setzt den sportlichen Charakter des OCTAVIA RS iV akustisch in Szene. Das serienmäßige digitale Kombiinstrument bietet eine zusätzliche Sport-Ansicht. Komfort und Konnektivität an Bord kennzeichnen Zweizonen-Climatronic, Musiksystem Bolero mit kapazitivem 10-Zoll-Farbdisplay, Wireless SmartLink und SKODA Connect(1). Eine Multifunktionskamera liefert Daten für Assistenzsysteme wie Spurhalteassistent und Frontradarassistent inklusive City-Notbremsfunktion und Personen- und Radfahrererkennung. Auch Ausweichassistent, Speedlimiter, Geschwindigkeitsregelanlage sowie Parksensoren vorn und hinten unterstützen Fahrerin oder Fahrer.

Zum Start des sportlichen Topmodells bietet SKODA den OCTAVIA RS iV zudem für ebenfalls 42.267 Euro als Sondermodell FIRST EDITION an, das sich vor allem durch das Navigations-Infotainment-Topsystem Columbus auszeichnet. Käufer der FIRST EDITION genießen so einen Preisvorteil von 1.374 Euro gegenüber einem vergleichbar ausgestatteten OCTAVIA RS iV.

Das Sondermodell FIRST EDITION wird zuerst an Kunden ausgeliefert, weitere Versionen folgen zu einem späteren Zeitpunkt. Alle Details zu Preisen und Ausstattungsoptionen sowie weitere Informationen und Bilder stehen unter www.skoda-media.de bereit.

Motorisierung und Preise: SKODA OCTAVIA RS iV und OCTAVIA COMBI RS iV 1,4 TSI 110 kW (150 PS), Elektromotor 85 kW (115 PS), Systemleistung 180 kW (245 PS), 6-Gang-DSG, Frontantrieb

UVP inkl. 16 % MwSt. Style FIRST EDITION OCTAVIA RS iV 42.267 EUR 42.267 EUR OCTAVIA COMBI RS iV 42.949 EUR 42.949 EUR

(1) Unter SKODA Connect sind für dieses Modell Funktionen von Infotainment Online und Care Connect erhältlich. Die Dienste sind teilweise kostenpflichtig und ihre Verfügbarkeit ist abhängig vom Land und vom Mobilfunkempfang. Registrierung bei der SKODA AUTO a.s. erforderlich, außer für eCall. Nutzung von Infotainment Online nur mit SKODA Navigationssystem. Care Connect (Remote Access) wird mit der SKODA Connect App gesteuert, wofür ein Smartphone (iOS oder Android) mit Internetzugang benötigt wird. Nähere Informationen zu SKODA Connect erhalten Sie bei Ihrem SKODA Partner und unter www.skoda-auto.de/connect.

Die angegebenen Verbrauchs- und Emissionswerte wurden nach den gesetzlich vorgeschriebenen Messverfahren ermittelt. Seit dem 1. September 2017 werden bestimmte Neuwagen bereits nach dem weltweit harmonisierten Prüfverfahren für Personenwagen und leichte Nutzfahrzeuge (Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure, WLTP), einem realistischeren Prüfverfahren zur Messung des Kraftstoffverbrauchs und der CO2-Emissionen, typgenehmigt. Seit dem 1. September 2018 ersetzt der neue WLTP (Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure) den bisherigen Fahrzyklus (NEFZ). Wegen der realistischeren Prüfbedingungen sind die nach dem WLTP gemessenen Kraftstoffverbrauchs- und CO2- Emissionswerte in vielen Fällen höher als die nach dem NEFZ gemessenen. Weitere Informationen zu den Unterschieden zwischen WLTP und NEFZ finden Sie unter www.skoda-auto.de/wltp.

Aktuell sind noch die NEFZ-Werte verpflichtend zu kommunizieren. Soweit es sich um Neuwagen handelt, die nach WLTP typgenehmigt sind, werden die NEFZ-Werte von den WLTP-Werten abgeleitet. Die zusätzliche Angabe der WLTP-Werte kann bis zu deren verpflichtender Verwendung freiwillig erfolgen. Soweit die NEFZ-Werte als Spannen angegeben werden, beziehen sie sich nicht auf ein einzelnes, individuelles Fahrzeug und sind nicht Bestandteil des Angebotes. Sie dienen allein Vergleichszwecken zwischen den verschiedenen Fahrzeugtypen. Zusatzausstattungen und Zubehör (Anbauteile, Reifenformat, usw.) können relevante Fahrzeugparameter, wie z. B. Gewicht, Rollwiderstand und Aerodynamik verändern und neben Witterungs- und Verkehrsbedingungen sowie dem individuellen Fahrverhalten den Kraftstoffverbrauch, den Stromverbrauch, die CO2-Emissionen und die Fahrleistungswerte eines Fahrzeugs beeinflussen.

* Verbrauch nach Verordnung (EG) Nr. 715/2007; CO2-Emissionen und CO2-Effizienz nach Richtlinie 1999/94/EG. Weitere Informationen zum offiziellen Kraftstoffverbrauch und den offiziellen, spezifischen CO2-Emissionen neuer Personenkraftwagen können dem "Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch, die CO2-Emissionen und den Stromverbrauch neuer Personenkraftwagen" entnommen werden, der an allen Verkaufsstellen und bei der DAT Deutsche Automobil Treuhand GmbH, Hellmuth-Hirth-Str. 1, 73760 Ostfildern-Scharnhausen (www.dat.de), unentgeltlich erhältlich ist.

OCTAVIA RS iV (Plug-in-Hybrid)

Kraftstoffverbrauch kombiniert 1,5 l/100km, Stromverbrauch kombiniert 11,2 kWh/100km, CO2-Emissionen kombiniert 33 g/km, CO2-Effizienzklasse A+

OCTAVIA COMBI RS iV (Plug-in-Hybrid)

Kraftstoffverbrauch kombiniert 1,5 l/100km, Stromverbrauch kombiniert 11,4 kWh/100km, CO2-Emissionen kombiniert 34 g/km, CO2-Effizienzklasse A+

OCTAVIA RS iV FIRST EDITION (Plug-in-Hybrid)

Kraftstoffverbrauch kombiniert 1,5 l/100km, Stromverbrauch kombiniert 11,2 kWh/100km, CO2-Emissionen kombiniert 33 g/km, CO2-Effizienzklasse A+

OCTAVIA COMBI RS iV FIRST EDITION (Plug-in-Hybrid)

Kraftstoffverbrauch kombiniert 1,5 l/100km, Stromverbrauch kombiniert 11,4 kWh/100km, CO2-Emissionen kombiniert 34 g/km, CO2-Effizienzklasse A+

Pressekontakt:

Ulrich Bethscheider-Kieser

Leiter Produkt- und Markenkommunikation

Telefon: +49 6150 133 121

E-Mail: ulrich.bethscheider-kieser@skoda-auto.de



Karel Müller

Media Relations

Telefon: +49 6150 133 115

E-Mail: Karel.Mueller@skoda-auto.de

Original-Content von: Skoda Auto Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuell