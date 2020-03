SKODA OCTAVIA RS iV: nachhaltig sportlich

Skoda Auto Deutschland GmbH

> Erstes Modell der sportlichen SKODA RS-Familie mit Plug-in-Hybridantrieb

> Systemleistung von 180 kW (245 PS) sowie RS-typisches Exterieur und Interieur

> Vier neue elektrifizierte OCTAVIA-Modelle in 2020: OCTAVIA RS iV, OCTAVIA iV und zwei OCTAVIA e-TEC-Modelle

> Video: Mit dem OCTAVIA RS iV bietet SKODA erstmals ein Modell seiner RS-Familie mit Plug-in-Hybridantrieb an.

SKODA bietet erstmals ein Modell seiner RS-Familie mit einem Plug-in-Hybridantrieb an. Beim neuen SKODA OCTAVIA RS iV* stellen ein 1,4-TSI-Benziner und ein 85-kW-Elektromotor eine Systemleistung von 180 kW (245 PS) zur Verfügung. Mit schwarzen Applikationen an der Karosserie ist der OCTAVIA RS iV auf den ersten Blick als sportliches Topmodell der vierten Generation des SKODA Bestsellers zu erkennen. Zusätzlich wird der tschechische Automobilhersteller dieses Jahr den neuen OCTAVIA in drei weiteren elektrifizierten Versionen anbieten. Der OCTAVIA iV* verfügt über einen Plug-in-Hybridantrieb mit 150 kW (204 PS) Systemleistung und ist in den Ausstattungslinien Ambition und Style erhältlich. Zwei e-TEC-Varianten mit 81 kW (110 PS)* und 110 kW (150 PS)* nutzen, erstmals bei SKODA, Mild-Hybrid-Technologie.

Christian Strube, SKODA Vorstand für Technische Entwicklung, sagt: "Mit dem OCTAVIA RS iV schlagen wir ein neues Kapitel in der Erfolgsstory unserer RS-Modelle auf. Zum ersten Mal setzen wir bei einem sportlichen Topmodell auf einen Plug-in-Hybridantrieb. Dieser verbindet beim neuen OCTAVIA RS iV eine Steigerung der Performance mit einer Reduzierung von Kraftstoffverbrauch und CO2-Emissionen."

SKODA kombiniert im OCTAVIA RS iV einen 1,4 Liter großen TSI-Benzinmotor mit 110 kW (150 PS) und einen 85-kW-Elektromotor. Gemeinsam stellen sie eine Systemleistung von 180 kW (245 PS) zur Verfügung, das maximale Drehmoment von 400 Nm wird über ein 6-Gang-DSG an die Vorderräder übertragen. Der CO2-Ausstoß liegt bei ca. 30 g/km im WLTP-Zyklus, das Fahrzeug erfüllt bereits jetzt die neue, strengere Abgasnorm EU6d, die ab 1. Januar 2021 für alle neu zugelassenen Fahrzeuge in der EU verpflichtend wird.

Die Lithium-Ionen-Hochspannungsbatterie mit einer Zellkapazität von 37 Ah und einem Energieinhalt von 13 kWh ermöglicht eine rein elektrische Reichweite von bis zu 60 Kilometern im WLTP Zyklus*. Die unmittelbar zur Verfügung stehenden 330 Nm des Elektromotors sorgen für ein kraftvolles Anfahren. Im Sport-Modus, der die volle Systemleistung bereitstellt, beschleunigt der OCTAVIA RS iV in 7,3 Sekunden von 0 auf 100 km/h. Die Höchstgeschwindigkeit liegt bei 225 km/h. Für ein dynamisches Fahrverhalten sorgen die serienmäßige Progressivlenkung und die charakteristisch-dynamische Abstimmung des Sportfahrwerks.

Sportliche schwarze Akzente als optisches Erkennungsmerkmal

Der SKODA OCTAVIA RS iV verfügt serienmäßig über spezifische LED-Nebelscheinwerfer und schwarze 18-Zoll-Leichtmetallräder, die Bremssättel sind als besonderer Blickfang in RS-typischem Rot lackiert. Auf Wunsch sind Leichtmetallräder in 19 Zoll erhältlich. In sportlichem Schwarz gehalten sind der SKODA Grill, Air Curtains, ein Diffusor an der RS-spezifischen Frontschürze, Aeroflaps, der Diffusor an der hinteren Schürze und die Fensterrahmen. Die Limousine trägt einen schwarzen RS-Heckspoiler; beim COMBI ist der Dachspoiler in Wagenfarbe ausgeführt.

Oliver Stefani, Leiter SKODA Design, erklärt: "Wir verhelfen der ohnehin schon dynamischen Form des neuen OCTAVIA mit den bekannten RS-Insignien zu einem noch sportlicheren Auftritt. Mit zahlreichen schwarzen Akzenten, etwa beim SKODA Grill, der Frontschürze, dem Heckdiffusor und den Leichtmetallrädern, ist das Fahrzeug sofort als Mitglied unserer RS-Familie zu erkennen."

Dynamisch desginter Innenraum im RS-Stil

Beim Blick in den OCTAVIA RS iV fällt der überwiegend in Schwarz gehaltene Innenraum auf. Das dreispeichige Leder-Multifunktions-Sportlenkrad trägt ein vRS-Logo sowie Schaltwippen für die Bedienung des DSG. Die vorderen Sportsitze sind mit schwarzem Stoff bezogen oder bieten optional als Ergo-Sitz einen Bezug aus Alcantara und Leder sowie eine Sitztiefenverstellung. Die Sitze tragen ein RS-Logo und farbige Ziernähte in Rot oder Silbergrau, die sich auch am Lederlenkrad, an den Armlehnen und an der mit Alcantara bezogenen Instrumententafel finden. Dekorleisten im RS-Look und Pedale im Aluminiumdesign runden den sportlichen Eindruck ab.

OCTAVIA iV mit Plug-in-Hybridantrieb und 204 PS Systemleistung

Neben dem OCTAVIA iV RS bietet SKODA den Plug-in-Hybridantrieb auch für die Ausstattungslinien Ambition und Style an. Im OCTAVIA iV stellen der 1,4-TSI-Benziner und der 85-kW-Elektromotor eine Systemleistung von 150 kW (204 PS) und ein maximales Drehmoment von 350 Nm bereit. Auch diese Plug-in-Hybridvariante ermöglicht eine elektrische Reichweite von bis zu 60 Kilometern im WLTP-Zyklus* und ist mit einem 6-Gang-DSG ausgerüstet, das über Shift-by-Wire bedient wird. Die CO2-Emissionen liegen bei ca. 30 g/km*. Der OCTAVIA iV erfüllt ebenfalls die Abgasnorm EU6d.

Die Lithium-Ionen-Hochspannungsbatterie der beiden iV-Modelle mit einer Zellkapazität von 37 Ah und einem Energieinhalt von 13 kWh lässt sich bequem zu Hause an einer haushaltsüblichen Steckdose oder einer Wallbox aufladen. Der Ladeanschluss verbirgt sich im vorderen Kotflügel auf der Fahrerseite. Eine reguläre 12-V-Batterie befindet sich im Kofferraum, der bei der Limousine ein Volumen von 450 Litern, beim OCTAVIA iV COMBI* von 490 Litern bietet. Der Benzintank fasst mit 40 Litern fünf Liter weniger als bei den OCTAVIA-Modellen mit reinen Verbrennungsmotoren.

Zwei e-TEC-Motoren mit Mild-Hybrid-Technologie

Eine Premiere bei SKODA sind die beiden e-TEC-Varianten des OCTAVIA, die über Mild-Hybrid-Technologie verfügen. In Kombination mit dem 7-Gang-DSG kommen beim Dreizylinder 1,0 TSI mit 81 kW (110 PS) und dem Vierzylinder 1,5 TSI mit 110 kW (150 PS) jeweils ein 48-V-Riemen-Startergenerator und eine unter dem Beifahrersitz platzierte 48-V-Lithium-Ionen-Batterie mit einem Energieinhalt von 0,6 kWh zum Einsatz. Beide Modelle kennzeichnet eine spezifische e-TEC-Plakette an der Heckklappe.

Die Mild-Hybrid-Technologie ermöglicht beim Bremsen die Rückgewinnung von Energie, um diese in der 48-V-Batterie zu speichern. Diese Energie wird genutzt, um den Verbrennungsmotor mit einem elektrischen Boost von bis zu 50 Nm zu unterstützen oder ihn je nach Fahrsituation komplett abzuschalten und das Fahrzeug ,segeln' zu lassen. Sobald wieder Motorleistung abgerufen wird, startet der Motor innerhalb von Sekundenbruchteilen neu. Auch die Start-Stopp-Funktion wird vom Riemen-Startergenerator schneller und komfortabler umgesetzt. Zudem startet der Motor geräusch- und schwingungsärmer und die 48-V-Batterie ist mithilfe eines Gleichspannungswandlers in der Lage, die reguläre 12-V-Batterie aufzuladen. Insgesamt sorgt die Mild-Hybrid-Technologie der beiden SKODA e-TEC-Motoren für eine Benzineinsparung von bis zu 0,4 Liter auf 100 Kilometer.

