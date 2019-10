Skoda Auto Deutschland GmbH

Rallye Spanien: Jan Kopecky und Kalle Rovanperä krönen Saison von SKODA mit vorzeitigem Titelgewinn in der WRC 2 Pro-Herstellerwertung

Bild-Infos

Download

2 weitere Medieninhalte

Salou (ots)

- Bei noch einem verbleibenden Lauf zur FIA Rallye-Weltmeisterschaft 2019 kann SKODA in der WRC 2 Pro-Herstellerwertung nicht mehr eingeholt werden* - In Spanien wurden Jan Kopecky/Jan Hlousek (SKODA FABIA R5 evo) Zweite vor den frisch gekürten WRC 2 Pro-Champions* Kalle Rovanperä/Jonne Halttunen - SKODA Motorsport Chef Michal Hrabánek: "Alle Titel in der WRC 2 Pro-Kategorie zu gewinnen, ist der verdiente Lohn für die Arbeit des gesamten Teams!" - In der WRC 2-Kategorie für Privatfahrer fällt die Meisterschaftsentscheidung beim Saisonfinale in Australien zwischen zwei SKODA Teams

Mission erfüllt: Bei der Rallye Spanien (24. bis 27. Oktober 2019) kamen Jan Kopecky/Jan Hlousek (CZE/CZE) und ihre SKODA FABIA R5 evo Kollegen Kalle Rovanperä/Jonne Halttunen (FIN/FIN) als Zweite und Dritte der WRC 2 Pro-Kategorie ins Ziel. Mit diesem Ergebnis sicherten sie SKODA Motorsport bereits eine Rallye vor dem Saisonfinale den Titel in der WRC 2 Pro-Herstellerwertung der FIA Rallye-Weltmeisterschaft 2019. In drei Wochen wird in Australien nur noch das Titelrennen in der WRC 2-Kategorie entschieden, und zwar zwischen den SKODA Piloten Pierre-Louis Loubet (FRA) und Benito Guerra (MEX).

Eine lange Saison hat für SKODA Motorsport vorzeitig ein überaus erfolgreiches Ende gefunden. Nachdem Kalle Rovanperä und Jonne Halttunen schon vor drei Wochen bei der Rallye Großbritannien die Fahrertitel in der WRC 2 Pro-Kategorie gewonnen haben, sicherte sich SKODA Motorsport bei der Rallye Spanien ebenfalls vorzeitig den Titel in der WRC 2 Pro-Herstellerwertung der FIA Rallye-Weltmeisterschaft 2019. Rovanperä/Halttunen mit Rang drei in der WRC 2 Pro und ihre zweitplatzierten Teamkollegen Jan Kopecky/Jan Hlousek stockten das Punktekonto von SKODA soweit auf, dass die tschechische Marke beim Saisonfinale in Australien in drei Wochen nicht mehr eingeholt werden kann.

Im Verlauf der zweiten von drei Etappen lag Kalle Rovanperä zunächst an zweiter Stelle und konnte mit schnellen Zeiten den Abstand zum Führenden in der WRC 2 Pro-Kategorie, Citroën-Pilot Mads Ostberg, um mehr als 30 auf nur noch 9,8 Sekunden verkürzen. Aber auf der letzten Prüfung des Tages in Salou traf er eine Betonbarriere, beschädigte die hintere linke Aufhängung und fiel auf Rang drei zurück. Teamkollege Jan Kopecky kletterte dadurch auf Rang zwei in der Kategorie. Am finalen Sonntag mit vier Wertungsprüfungen, die noch einmal über 74,14 Kilometer führten, hielten sich beide SKODA Werksteams klar an die Anweisungen von SKODA Motorsport Chef Michal Hrabánek. Sie gingen keine unnötigen Risiken mehr ein, erreichten nach einer fehlerfreien Fahrt das Ziel in Salou und machten Hrabánek zu einem glücklichen Mann.

"Nun kann ich sagen: Auftrag ausgeführt - wir haben jedes unserer Saisonziele erreicht. Wir haben den neuen SKODA FABIA R5 evo erfolgreich auf den Markt gebracht, Kalle und Jonne haben die Fahrer- und Beifahrertitel in der WRC 2 Pro* geholt, außerdem haben sie und die beiden Jans zusammen die nötigen Punkte geholt, um SKODA vorzeitig die Herstellerwertung der WRC 2 Pro-Kategorie* zu sichern", freute sich SKODA Motorsport Direktor Michal Hrabánek und ergänzte: "Dieser Erfolg war nur durch die starke Unterstützung durch unseren Vorstand sowie das tolle Engagement der Ingenieure, der Mechaniker und aller SKODA Mitarbeiter möglich, die mit uns zusammen den Motorsport zum erfolgreichen Bestandteil der DNA von SKODA machen. Ich freue mich außerdem, dass unsere Kunden so erfolgreich sind. Beim finalen WM-Lauf in Australien fällt die Entscheidung in der WRC 2-Kategorie für Privatfahrer nur noch zwischen zwei SKODA Teams. Unsere Kunden gehen bei Rallyes in aller Welt erfolgreich an den Start, wir haben mittlerweile 311 Fahrzeuge verkauft. Das bringt eine große Verantwortung gegenüber unseren Kunden für uns mit sich. Wir konzentrieren uns nun darauf, die nächste Saison bestmöglich vorzubereiten."

In der Privatfahrern vorbehaltenen Kategorie WRC 2 hatten die Meisterschaftsführenden Pierre-Louis Loubet/Vincent Landais zunächst die Spitze übernommen. Am Schlusstag der Rallye Spanien mussten die beiden Franzosen allerdings einen Schreckmoment überstehen. Während der zweiten Wertungsprüfung des Sonntags rutschte ihr SKODA FABIA R5 in einen Graben. Loubet/Landais konnten die Fahrt zwar fortsetzen. Der Zeitverlust warf sie allerdings auf Rang fünf in der Kategorie zurück. Dadurch bleibt die Meisterschaftsentscheidung in dieser Klasse bis zum Saisonfinale in Australien offen. Die WRC 2-Champions werden auf jeden Fall einen SKODA fahren - in Frage kommen nur noch Loubet/Landais oder die Mexikaner Benito Guerra/Daniel Cué, die bei der Rallye Spanien ausfielen.

*vorbehaltlich der Veröffentlichung der finalen Ergebnisse durch die FIA

Endergebnis Rallye Spanien (WRC 2 Pro/WRC 2)

1. Ostberg/Eriksen (NOR/NOR), Citroën C3 R5, 3:16.04,2 Stunden* 2. Camilli/Veillas (FRA/FRA), Citroën C3 R5, +22,6 Sekunden 3. Kopecky/Hlousek (CZE/CZE), SKODA FABIA R5 evo, +54,7 Sekunden* 4. Rovanperä/Halttunen (FIN/FIN), SKODA FABIA R5 evo, +1.29,1 Minuten* 5. Lindholm/Korhonen (FIN/FIN), VW Polo GTI R5, +2.03,1 Minuten 6. Kajetanovicz/Szcepaniak (POL/POL), VW Polo GTI R5, +2.19,1 Minuten

* von Herstellern nominierte Teams, die in der WRC 2 Pro-Kategorie punkteberechtigt sind

Zwischenstand WRC 2 Pro/Fahrer (nach 13 von 14 Läufen)

1. Kalle Rovanperä (FIN), SKODA, 176 Punkte 2. Mads Ostberg (NOR), Citroën, 145 Punkte 3. Gus Greensmith (GBR), Ford, 137 Punkte 1. Jan Kopecky (CZE), SKODA, 115 Punkte

Zwischenstand WRC 2 Pro/Hersteller (nach 13 von 14 Läufen)

1. SKODA, 333 Punkte 2. Ford, 259 Punkte 3. Citroën, 145 Punkte

Zahl des Tages: 3

SKODA hat alle drei Titel in der Kategorie WRC 2 Pro der FIA Rallye-Weltmeisterschaft gewonnen. Kalle Rovanperä und Jonne Halttunen wurden Meister bei Fahrern beziehungsweise Beifahrern und SKODA sicherte sich die WM-Krone in der Herstellerwertung*.

*vorbehaltlich der Veröffentlichung der finalen Ergebnisse durch die FIA

Der Kalender 2019 der FIA Rallye-Weltmeisterschaft (WRC 2 Pro)

Veranstaltung Datum Rallye Monte Carlo 24.01.-27.01.2019 Rallye Schweden 14.02.-17.02.2019 Rallye Mexiko 07.03.-10.03.2019 Rallye Frankreich 28.03.-31.03.2019 Rallye Argentinien 25.04.-28.04.2019 Rallye Chile 09.05.-12.05.2019 Rallye Portugal 30.05.-02.06.2019 Rallye Italien 13.06.-16.06.2019 Rallye Finnland 01.08.-04.08.2019 Rallye Deutschland 22.08.-25.08.2019 Rallye Türkei 12.09.-15.09.2019 Rallye Großbritannien 03.10.-06.10.2019 Rallye Spanien 24.10.-27.10.2019 Rallye Australien 14.11.-17.11.2019

Pressekontakt:

Andreas Leue

Teamleiter Motorsport und Tradition

Telefon: +49 6150-133 126

E-Mail: andreas.leue@skoda-auto.de



Ulrich Bethscheider-Kieser

Leiter Produkt- und Markenkommunikation

Telefon: +49 6150 133 121

E-Mail: ulrich.bethscheider-kieser@skoda-auto.de

Original-Content von: Skoda Auto Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuell