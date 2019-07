Skoda Auto Deutschland GmbH

SKODA SUPERB mit noch mehr Sicherheit und frischem Design - erstmals auch als SCOUT

Weiterstadt

- Aufgefrischter SUPERB erhält als erstes SKODA Serienmodell Voll-LED-Matrix-Scheinwerfer und dynamische Lichtfunktionen - Attraktives Design: neuer Frontstoßfänger, LED-Nebelscheinwerfer und -Heckleuchten - Plus an Sicherheit: Premiere für neue Assistenzsysteme mit erweitertem Funktionsumfang - Multifunktionaler Lifestyle-Kombi: SUPERB SCOUT bereichert erstmals die SUPERB-Familie - SUPERB ist auch in der eleganten PREMIUM Edition und als dynamische SPORTLINE-Variante erhältlich

Der umfangreich überarbeitete SKODA SUPERB und der SUPERB COMBI präsentieren sich moderner und attraktiver denn je. Das Flaggschiff der Marke profitiert ab sofort von neuen und erweiterten Assistenzsystemen wie etwa dem vorausschauenden Adaptiven Abstandsasisstenten sowie einem rundum aufgefrischten Design. Als erstes SKODA Serienmodell verfügt der SUPERB auf Wunsch über innovative Voll-LED-Matrix-Scheinwerfer. Erstmals bietet SKODA den SUPERB auch in der robust designten SCOUT-Version an.

SKODA hat das Design des SUPERB und SUPERB COMBI gezielt verfeinert. Optische Glanzpunkte setzen die neue Frontschürze sowie der modifizierte Kühlergrill. Letzerer trägt jetzt Doppelrippen, ist größer und ragt weiter nach unten in die Frontschürze. Die flacher gezeichneten Scheinwerfer verfügen serienmäßig über LED-Technik für Abblend-, Fern-, Tagfahr- und Positionslicht und reichen nun bis an den Grill heran. Das Heck des SUPERB zieren der neue SKODA Schriftzug in Einzelbuchstaben sowie eine horizontale Chromleiste. Sie verbindet die Heckleuchten, die je nach Ausstattung in Kristallglasoptik und Voll-LED-Technologie erstrahlen.

Der Innenraum erfährt ebenfalls eine Aufwertung. Hierfür sorgen unter anderem neue Dekorleisten sowie clevere Details wie die Erweiterung des variablen Ladebodensystems und die vergrößerte Phonebox. Mit großzügigen Platzverhältnissen und einem Kofferraumvolumen von 625 Litern bei der Limousine respektive 660 Litern beim Kombi setzt der SUPERB nach wie vor Maßstäbe in seinem Segment.

Zu den technologischen Highlights des überarbeiteten SUPERB zählen die Voll-LED-Matrix-Scheinwerfer, die erstmals in einem Modell von SKODA zum Einsatz kommen. Die innovative Technologie erzeugt einen Lichtkegel aus mehreren individuell gesteuerten Segmenten. Vorteil: Trotz stets eingeschaltetem Fernlicht werden andere Verkehrsteilnehmer nicht geblendet. Mithilfe der Kamera an der Frontscheibe erkennt das System entgegenkommenden Verkehr sowie reflektierende Personen und Objekte und schaltet sofort einzelne Segmente des Lichtkegels aus.

Vorausschauender Fußgängerschutz und Systeme mit erweitertem Funktionsumfang

Der SUPERB überzeugt mit einer Fülle moderner Assistenzsysteme. Im Zuge des aktuellen Updates erweitert SKODA das Angebot um den Frontradarassistent mit vorausschauendem Fußgängerschutz. Dieser warnt den Fahrer optisch, akustisch und mithilfe einer leichten Betätigung der Bremse vor einer möglichen Kollision. Bei Bedarf leitet er automatisch eine Notbremsung ein.

Darüber hinaus bieten einige Assistenzsysteme im überarbeiteten SUPERB einen erweiterten Funktionsumfang. Bestes Beispiel: Der modifizierte Adaptive Abstandsassistent erkennt in seiner neuesten Variante sowohl Geschwindigkeitsbegrenzungen als auch Kurven und passt das Tempo automatisch vorausschauend an. Den ebenfalls verfügbaren Spurwechselassistent hat SKODA im überarbeiteten SUPERB noch weiter verbessert. Das System warnt jetzt schon vor Fahrzeugen, die sich in 70 Metern Entfernung annähern. Das heißt: Der Radar erkennt auch Autos, die zwar noch in weiter Ferne scheinen, sich aber mit hoher Geschwindigkeit nähern - ein großes Sicherheitsplus für das eigene Fahrzeug und andere Verkehrsteilnehmer. Zudem erscheint das optische Warnsignal nun im Außenspiegelgehäuse und ist somit für den Fahrer noch deutlicher zu sehen.

Weiteres Novum: SKODA hat sein Zugangs- und Start-Stopp-System KESSY weiterentwickelt, das im SUPERB optional erhältlich ist - in den Versionen PREMIUM Edition, SPORTLINE, L&K sowie im SUPERB SCOUT ist dieses Merkmal bereits serienmäßig an Bord. Der Fahrzeugschlüssel verfügt nun über einen integrierten Bewegungsmelder. Wenn sich der Schlüssel nicht bewegt, sendet er auch keine Signale - Reichweitenverstärker haben somit keine Chance, Funksignale abzugreifen und so das Fahrzeug unbefugt zu öffnen.

Effiziente und kraftvolle Motoren

Zum Bestellstart werden SUPERB und SUPERB COMBI mit drei Motorisierungen erhältlich sein - zwei Benziner und ein Diesel. Als Basisbenziner fungiert zunächst der neue 2,0 TSI mit 140 kW (190 PS)*, den SKODA erstmals für den SUPERB anbietet. Alternativ steht für den überarbeiteten SUPERB auch der 2,0 TSI mit 200 kW (272 PS)* zur Wahl. Dieses Triebwerk ist auch im neuen SUPERB SCOUT verfügbar. Darüber hinaus ist der SUPERB mit dem 140 kW (190 PS)* starken Zweiliter-Diesel erhältlich. Auch dieses Aggregat steht bei der SCOUT-Variante zur Verfügung - hier immer mit 7-Gang-DSG und Allradantrieb kombiniert. Ab August rundet der 1,5 TSI ACT die Motorenpalette nach unten ab. Er leistet 110 kW (150 PS)* und wird sowohl mit manuellem 6-Gang-Getriebe als auch mit 7-Gang-DSG zur Wahl stehen.

Multifunktionaler Lifestyle-Kombi: SUPERB SCOUT ergänzt die SUPERB-Familie

Zum ersten Mal in der langjährigen Erfolgsgeschichte des SUPERB bietet SKODA sein Flaggschiff als robuste SCOUT-Version an. Das multifunktionale Lifestyle-Fahrzeug kombiniert das elegante Design und die großzügigen Platzverhältnisse des SUPERB COMBI mit den Tugenden und dem Flair eines Abenteurers. Der ausschließlich als Kombi und mit Allradantrieb erhältliche SUPERB SCOUT verfügt serienmäßig unter anderem über robuste Karosserieerweiterungen, 18 Zoll große Leichtmetallräder, ein Schlechtwegepaket mit einer um 15 Millimeter erhöhten Bodenfreiheit sowie die spezielle SCOUT-Optik im Innenraum. Der SUPERB SCOUT startet zu Preisen ab 46.150 Euro.

SKODA SUPERB auch als PREMIUM Edition und SPORTLINE

SKODA bietet den überarbeiteten SUPERB in zwei umfangreich ausgestatteten Versionen an. Die besonders edel ausgestattete PREMIUM Edition bietet Premium-Highlights in Serie. Hierzu zählen zum Beispiel das Musiksystem Bolero inklusive Sprachbedienung und 8-Zoll-Touchdisplay, das schlüssellose Zugangs- und Start-Stopp-System KESSY sowie die LED-Ambientebeleuchtung. Im Interieur kommen Fahrer und Passagiere in den Genuss der hochwertigen Lederausstattung GLAMOUR. Diese umfasst beheizbare Vordersitze mit Feinnappalederbezug inklusive Belüftung. Der Fahrersitz verfügt zusätzlich über eine Massagefunktion. Weiteres Komfortmerkmal ist die vollautomatische Dreizonen-Klimaanlage Climatronic. In Kombination mit einem Businesspaket bietet der SKODA SUPERB PREMIUM Edition einen attraktiven Preisvorteil von bis zu 2.300 Euro gegenüber einem vergleichbar ausgestatteten Serienmodell. Zum Bestellstart ist die Limousine ab 43.450 Euro erhältlich, die Kombiversion startet bei 44.450 Euro. Die Einstiegsmotorisierung für den SUPERB PREMIUM Edition wird später verfügbar sein.

Die Rolle des dynamischen Sportlers übernimmt der SKODA SUPERB SPORTLINE. Seinen athletischen Auftritt unterstreichen in Schwarz gehaltene Details wie der Rahmen des neu gestalteten, ebenfalls schwarzen Kühlergrills oder die neue horizontale hochglänzende Leiste zwischen den serienmäßigen Voll LED Rückleuchten. Die Voll LED Matrix-Scheinwerfer und dynamische Blinker hinten gehören ebenso zur Serienausstattung wie das Adaptive Fahrwerk DCC und 19-Zoll-Leichtmetallräder Vega in Anthrazit. Weitere SPORTLINE Highlights sind Alcantara® Leder Sportsitze mit Kontrastnähten und integrierten Kopfstützen, das Dreispeichen Lederlenkrad mit Kontrastnaht, Dekorleisten in schwarzer Karbonoptik und verchromte Zierelemente. Der SUPERB SPORTLINE ist zum Bestellstart zu Preisen ab 42.390 Euro, als SUPERB COMBI SPORTLINE ab 43.490 Euro erhältlich. Weitere Motor-Getriebe-Kombinationen werden später verfügbar sein.

SKODA SUPERB - Motorisierungen und Preise in Euro

Motorisierung Getriebe Ambition Style L&K 2,0 TSI DSG 140 kW (190 PS)* 7-Gang-DSG 35.850 39.150 42.550 2,0 TSI DSG 4x4 200 kW (272 PS)* 7-Gang-DSG 45.050 48.450 2,0 TDI DSG 140 kW (190 PS)* 7-Gang-DSG 38.350 41.650 45.050 2,0 TDI DSG 4x4 140 kW (190 PS)* 7-Gang-DSG 40.450 43.750 47.150

SKODA SUPERB COMBI - Motorisierungen und Preise in Euro

Motorisierung Getriebe Ambition Style L&K SCOUT 2,0 TSI DSG 140 kW (190 PS)* 7-Gang-DSG 36.850 40.150 43.550 2,0 TSI DSG 4x4 200 kW (272 PS)* 7-Gang-DSG 46.050 49.450 47.450 2,0 TDI DSG 140 kW (190 PS)* 7-Gang-DSG 39.350 42.650 46.050 2,0 TDI DSG 4x4 140 kW (190 PS)* 7-Gang-DSG 41.450 44.750 48.150 46.150

Alle Informationen zu den Motor-Getriebe-Optionen sowie zu Ausstattungsdetails und Preisen des aufgewerteten SKODA SUPERB stehen auf dem SKODA Online-Medienportal www.skoda-media.de zur Verfügung.

Die angegebenen Verbrauchs- und Emissionswerte wurden nach den gesetzlich vorgeschriebenen Messverfahren ermittelt. Seit dem 1. September 2017 werden bestimmte Neuwagen bereits nach dem weltweit harmonisierten Prüfverfahren für Personenwagen und leichte Nutzfahrzeuge (Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure, WLTP), einem realistischeren Prüfverfahren zur Messung des Kraftstoffverbrauchs und der CO2-Emissionen, typgenehmigt. Seit dem 1. September 2018 ersetzt der neue WLTP (Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure) den bisherigen Fahrzyklus (NEFZ). Wegen der realistischeren Prüfbedingungen sind die nach dem WLTP gemessenen Kraftstoffverbrauchs- und CO2- Emissionswerte in vielen Fällen höher als die nach dem NEFZ gemessenen. Weitere Informationen zu den Unterschieden zwischen WLTP und NEFZ finden Sie unter www.skoda-auto.de/wltp.

Aktuell sind noch die NEFZ-Werte verpflichtend zu kommunizieren. Soweit es sich um Neuwagen handelt, die nach WLTP typgenehmigt sind, werden die NEFZ-Werte von den WLTP-Werten abgeleitet. Die zusätzliche Angabe der WLTP-Werte kann bis zu deren verpflichtender Verwendung freiwillig erfolgen. Soweit die NEFZ-Werte als Spannen angegeben werden, beziehen sie sich nicht auf ein einzelnes, individuelles Fahrzeug und sind nicht Bestandteil des Angebotes. Sie dienen allein Vergleichszwecken zwischen den verschiedenen Fahrzeugtypen. Zusatzausstattungen und Zubehör (Anbauteile, Reifenformat, usw.) können relevante Fahrzeugparameter, wie z. B. Gewicht, Rollwiderstand und Aerodynamik verändern und neben Witterungs- und Verkehrsbedingungen sowie dem individuellen Fahrverhalten den Kraftstoffverbrauch, den Stromverbrauch, die CO2-Emissionen und die Fahrleistungswerte eines Fahrzeugs beeinflussen.

* Verbrauch nach Verordnung (EG) Nr. 715/2007; CO2-Emissionen und CO2-Effizienz nach Richtlinie 1999/94/EG. Weitere Informationen zum offiziellen Kraftstoffverbrauch und den offiziellen, spezifischen CO2-Emissionen neuer Personenkraftwagen können dem "Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch, die CO2-Emissionen und den Stromverbrauch neuer Personenkraftwagen" entnommen werden, der an allen Verkaufsstellen und bei der DAT Deutsche Automobil Treuhand GmbH, Hellmuth-Hirth-Str. 1, 73760 Ostfildern-Scharnhausen (www.dat.de), unentgeltlich erhältlich ist.

Überarbeiteter SUPERB 1,5 TSI ACT 110 kW (150 PS) Die Verbrauchsangaben zum offiziellen Kraftstoffverbrauch innerorts, außerorts und kombiniert sowie zu den CO2-Emissionen liegen derzeit noch nicht vor, da das Fahrzeug noch nicht zum Verkauf angeboten wird und daher nicht der Richtlinie 1999/94 EG unterliegt.

Überarbeiteter SUPERB 2,0 TSI DSG 140 kW (190 PS) innerorts 8,5 l/100km, außerorts 4,8 l/100km, kombiniert 6,2 l/100km, CO2-Emissionen kombiniert 139 g/km, CO2-Effizienzklasse B Überarbeiteter SUPERB 2,0 TSI DSG 4x4 200 kW (272 PS) innerorts 8,9 l/100km, außerorts 5,8 l/100km, kombiniert 7,0 l/100km, CO2-Emissionen kombiniert 159 g/km, CO2-Effizienzklasse C Überarbeiteter SUPERB 2,0 TDI SCR DSG 140 kW (190 PS) innerorts 5,3 l/100km, außerorts 3,9 l/100km, kombiniert 4,4 l/100km, CO2-Emissionen kombiniert 117 g/km, CO2-Effizienzklasse A Überarbeiteter SUPERB 2,0 TDI SCR DSG 4x4 140 kW (190 PS) innerorts 5,8 l/100km, außerorts 4,4 l/100km, kombiniert 4,9 l/100km, CO2-Emissionen kombiniert 129 g/km, CO2-Effizienzklasse A Überarbeiteter SUPERB COMBI 2,0 TSI DSG 140 kW (190 PS) innerorts 8,5 l/100km, außerorts 4,9 l/100km, kombiniert 6,2 l/100km, CO2-Emissionen kombiniert 141 g/km, CO2-Effizienzklasse B Überarbeiteter SUPERB COMBI 2,0 TSI DSG 4x4 200 kW (272 PS) innerorts 9,0 l/100km, außerorts 6,0 l/100km, kombiniert 7,1 l/100km, CO2-Emissionen kombiniert 161 g/km, CO2-Effizienzklasse C Überarbeiteter SUPERB COMBI 2,0 TDI SCR DSG 140 kW (190 PS) innerorts 5,3 l/100km, außerorts 4,0 l/100km, kombiniert 4,5 l/100km, CO2-Emissionen kombiniert 118 g/km, CO2-Effizienzklasse A Überarbeiteter SUPERB COMBI 2,0 TDI SCR DSG 4x4 140 kW (190 PS) innerorts 5,8 l/100km, außerorts 4,6 l/100km, kombiniert 5,0 l/100km, CO2-Emissionen kombiniert 132 g/km, CO2-Effizienzklasse A SUPERB SCOUT 2,0 TSI DSG 4x4 200 kW (272 PS) innerorts 9,0 l/100km, außerorts 6,0 l/100km, kombiniert 7,1 l/100km, CO2-Emissionen kombiniert 161 g/km, CO2-Effizienzklasse C SUPERB SCOUT 2,0 TDI SCR DSG 4x4 140 kW (190 PS) innerorts 5,8 l/100km, außerorts 4,6 l/100km, kombiniert 5,0 l/100km, CO2-Emissionen kombiniert 132 g/km, CO2-Effizienzklasse A Überarbeiteter SUPERB PREMIUM Edition 2,0 TDI SCR DSG 140 kW (190 PS) innerorts 5,3 l/100km, außerorts 3,9 l/100km, kombiniert 4,4 l/100km, CO2-Emissionen kombiniert 117 g/km, CO2-Effizienzklasse A Überarbeiteter SUPERB COMBI PREMIUM Edition 2,0 TDI SCR DSG 140 kW (190 PS) innerorts 5,3 l/100km, außerorts 4,0 l/100km, kombiniert 4,5 l/100km, CO2-Emissionen kombiniert 118 g/km, CO2-Effizienzklasse A Überarbeiteter SUPERB SPORTLINE 2,0 TSI DSG 140 kW (190 PS) innerorts 8,5 l/100km, außerorts 4,8 l/100km, kombiniert 6,2 l/100km, CO2-Emissionen kombiniert 140 g/km, CO2-Effizienzklasse B Überarbeiteter SUPERB COMBI SPORTLINE 2,0 TSI DSG 140 kW (190 PS) innerorts 8,5 l/100km, außerorts 4,9 l/100km, kombiniert 6,2 l/100km, CO2-Emissionen kombiniert 141 g/km, CO2-Effizienzklasse B

