Neuer SKODA SCALA ab sofort bestellbar

- Neues Kompaktmodell wird in den Ausstattungslinien Active, Ambition und Style angeboten - Einstiegsvariante SKODA SCALA 1,0 TSI 70kW (95 PS) Active zum Preis von 17.350 EUR ab Sommer 2019 erhältlich - Zum Bestellstart stehen zwei Benziner und ein Dieselmotor mit Leistungen von 85 kW (115 PS) bis 110 kW (150 PS) zur Wahl - Moderne Assistenzsysteme und starke Konnektivitätsfeatures wie die mobilen Online-Dienste SKODA Connect gehören zum Serienumfang - Mit dem größten virtuellen Cockpit setzt der SKODA SCALA Maßstäbe in seinem Segment

Der komplett neu entwickelte SKODA SCALA kann ab sofort bestellt werden. Das Kompaktmodell punktet mit beliebten SKODA Qualitäten wie hoher aktiver und passiver Sicherheit, attraktivem Design, viel Platz für Gepäck und Passagiere sowie zahlreichen Simply Clever-Ideen. Darüber hinaus setzt der SCALA mit modernen Assistenzsystemen und starken Infotainmentfeatures, die sonst nur aus höheren Fahrzeugklassen bekannt sind, Maßstäbe in seinem Segment. Zum Start steht der SKODA SCALA mit drei Motorisierungen zur Wahl. Im Laufe des Jahres 2019 folgt die Basismotorisierung 1,0 TSI 70 kW (95 PS)* zum Preis von 17.350 Euro. Alle Motoren sind Direkteinspritzer mit Turboaufladung, verfügen über Start-Stopp-Automatik sowie Bremsenergierückgewinnung und erfüllen die Abgasnorm Euro 6d-TEMP.

Neue skulpturale Formen, dynamische Linien und präzise gestaltete Details - der SKODA SCALA ist das erste Modell der Marke, das die neue emotionale Exterieur- und Interieur-Designsprache ins Kompaktsegment transportiert. Zudem trägt er als erstes Serienmodell in Europa anstelle des SKODA Logos den SKODA Schriftzug in Einzelbuchstaben an der Heckklappe. Bei kompakten Abmessungen überzeugt der neue SCALA durch großzügige Platzverhältnisse im Innenraum und beim Gepäckvolumen: Markentypisch verfügt der SKODA SCALA über einen der größten Kofferräume seiner Klasse und bietet 467 Liter Stauvolumen. Bei umgeklappter Rückbank erhöht sich das Fassungsvermögen auf 1.410 Liter. Wie alle SKODA Modelle erhält der SCALA mit zahlreichen Simply Clever-Features weitere praktische Vorzüge, die den Autofahreralltag erleichtern. Hierzu zählen der Eiskratzer im Tankdeckel, ein Regenschirm in einem speziellen Fach in der Fahrertür (Serie ab Ambition), die elektrische Heckklappe und eine schwenkbare Anhängerkupplung mit elektrischer Entriegelung.

Der SKODA SCALA setzt auch in puncto Konnektivität und Infotainment Maßstäbe. So ist das online-fähige SKODA Connect inklusive Fahrzeugfernzugriff ab Werk an Bord. Auf Wunsch ist das flexibel konfigurierbare Virtual Cockpit mit einer Bildschirmdiagonale von 10,25 Zoll erhältlich - dem größten Cockpitdisplay in der Kompaktklasse. Die Bildschirme der Infotainmentsysteme messen in der Diagonale bis zu 9,2 Zoll - ebenfalls ein Bestwert in diesem Fahrzeugsegment.

SKODA SCALA zum Bestellstart mit drei modernen Motoren

Der SKODA SCALA startet mit zwei Benzinmotoren und einem Dieselaggregat. Die sparsamen, turboaufgeladenen Direkteinspritzer verfügen über Start-Stopp-Technologie und Bremsenergierückgewinnung. Sie erfüllen ausnahmslos die aktuelle Abgasnorm Euro 6d-TEMP. Alle Motoren leiten ihre Kraft an die Vorderräder weiter. Den Einstieg in die SCALA-Welt macht der Dreizylinder 1,0 TSI mit 85 kW (115 PS)* mit manuellem 6-Gang-Getriebe. Der stärkere TSI-Vierzylinder mit 1,5 Liter Hubraum hält 110 kW (150 PS)* bereit und ist mit einem 7-Gang-Direktschaltgetriebe (DSG) kombiniert. Der 1,6 TDI mobilisiert 85 kW (115 PS)* und stemmt ein Drehmoment von 250 Nm auf die Kurbelwelle - Kunden können sich zwischen manuellem 6-Gang-Getriebe und 7-Gang-DSG entscheiden. Ein SCR-Katalysator mit AdBlue-Einspritzung sowie Dieselpartikelfilter gehören zum Serienumfang.

In der Ausstattung Active steht der SKODA SCALA mit 1,6 TDI und 6-Gang-Schaltgetriebe ab 21.500 Euro zur Verfügung. Auf Wunsch steht ein 7-Gang-DSG im Programm. Teil-LED-Hauptscheinwerfer und -Heckleuchten sowie elektrisch einstell- und beheizbare Außenspiegel, die in Wagenfarbe lackiert sind, gehören zum Serienumfang. Ebenfalls ab Werk an Bord: Fahrlicht- und Spurhalteassistent, Speedlimiter sowie Frontradarassistent inklusive City-Notbremsfunktion. Bei Infotainment und Konnektivität drängt der SCALA in die Topregionen seines Segments. Serienmäßig ist er mit dem Infotainmentsystem Swing inklusive kapazitivem Multi-Touch-Display im 6,5-Zoll-Format, zwei USB-C-Anschlüssen und einem SD-Karten-Slot ausgestattet. Ebenfalls Serie: die neueste Generation der mobilen Online-Dienste von SKODA Connect. Per Smartphone-App können Nutzer den Standort des Fahrzeugs ermitteln, es ver- und entriegeln sowie nützliche Informationen wie Kraftstoffstand, Restreichweite oder den nächsten Service-Termin abrufen. Ein weiterer Pluspunkt: die serienmäßige Notruffunktion eCall. Wird bei einem Unfall ein Rückhaltesystem ausgelöst, alarmiert das System automatisch die Notrufzentrale. Bei leichten Unfällen wird eine automatische Unfallmeldung abgesetzt.

In der Ausstattungslinie Ambition fährt der SKODA SCALA mit 16 Zoll großen Leichtmetallfelgen vor. Nebelscheinwerfer im Frontstoßfänger verbessert die Sicht bei trüben Wetterbedingungen. Den Komfort an Bord steigern eine Klimaanlage, Mittelarmlehne vorne inklusive Ablagefach, Telefonfreisprecheinrichtung mit Bluetooth-Funktion, ein Multifunktionslederlenkrad sowie Lederelemente an Schalt- und Handbremshebel und Parksensoren hinten.

Der SKODA SCALA Style tritt mit 17-Zoll-Leichtmetallfelgen im Design Stratos besonders dynamisch auf. Regensensor und automatische Innenspiegelabblendung gehören ebenso zum Serienumfang wie Nebelscheinwerfer im Stoßfänger mit Abbiegelicht und Heckleuchten in Voll-LED-Technik. Die animierten Blinker setzen mit einem einzigartigen Lichtschauspiel eindrucksvolle Akzente. Zu den Komfortfeatures im Interieur des SKODA SCALA Style zählen unter anderem die beheizbaren Vordersitze und die Zwei-Zonen-Klimaanlage Climatronic inklusive klimatisierbarem Handschuhfach. Die Dekorelemente um die Mittelkonsole in Piano-Black verleihen dem SCALA Style eine besonders elegante Note. Das Infotainmentsystem Bolero besitzt ein kapazitives Multi-Touch-Display im 8-Zoll-Format, umfasst acht Lautsprecher und verfügt über SmartLink+. So kann der Fahrer sein Smartphone über die Standards Apple CarPlay, Android Auto und MirrorLink[TM] mit dem Fahrzeug verbinden. In Kombination mit dem später erhältlichen Navigationssystem Amundsen spielt der SKODA SCALA weiter Stärken seiner Infotainment- und Digitalfeatures aus. So ist zur Aktualisierung der Infotainment- und Navigationssoftware kein Besuch im Autohaus notwendig. Die eingebaute eSIM stellt per LTE eine Hochgeschwindigkeits-Internetverbindung her - so dass keine zusätzliche SIM-Karte oder Tethering-Verbindung per Smartphone erforderlich sind - und lädt die neueste Softwarefunktion auf Wunsch herunter.

SKODA SCALA - Motorisierungen und Preise

Motorisierung Leistung Getriebe UVP in Euro Active Ambition Style 1,0 TSI 70 kW (95 PS) 5-Gang 17.350 1,0 TSI 85 kW (115 PS) 6-Gang 21.450 23.400 1,5 TSI 110 kW (150 PS) 7-Gang-DSG 25.200 27.200 1,6 TDI 85 kW (115 PS) 6-Gang 21.500 24.350 26.350 1,6 TDI 85 kW (115 PS) 7-Gang-DSG 23.300 26.150 28.150

Die angegebenen Verbrauchs- und Emissionswerte wurden nach den gesetzlich vorgeschriebenen Messverfahren ermittelt. Seit dem 1. September 2017 werden bestimmte Neuwagen bereits nach dem weltweit harmonisierten Prüfverfahren für Personenwagen und leichte Nutzfahrzeuge (Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure, WLTP), einem realistischeren Prüfverfahren zur Messung des Kraftstoffverbrauchs und der CO2-Emissionen, typgenehmigt. Ab dem 1. September 2018 wird der WLTP den neuen europäischen Fahrzyklus (NEFZ) ersetzen. Wegen der realistischeren Prüfbedingungen sind die nach dem WLTP gemessenen Kraftstoffverbrauchs- und CO2- Emissionswerte in vielen Fällen höher als die nach dem NEFZ gemessenen. Weitere Informationen zu den Unterschieden zwischen WLTP und NEFZ finden Sie unter www.skoda-auto.de/wltp.

Aktuell sind noch die NEFZ-Werte verpflichtend zu kommunizieren. Soweit es sich um Neuwagen handelt, die nach WLTP typgenehmigt sind, werden die NEFZ-Werte von den WLTP-Werten abgeleitet. Die zusätzliche Angabe der WLTP-Werte kann bis zu deren verpflichtender Verwendung freiwillig erfolgen. Soweit die NEFZ-Werte als Spannen angegeben werden, beziehen sie sich nicht auf ein einzelnes, individuelles Fahrzeug und sind nicht Bestandteil des Angebotes. Sie dienen allein Vergleichszwecken zwischen den verschiedenen Fahrzeugtypen. Zusatzausstattungen und Zubehör (Anbauteile, Reifenformat, usw.) können relevante Fahrzeugparameter, wie z. B. Gewicht, Rollwiderstand und Aerodynamik verändern und neben Witterungs- und Verkehrsbedingungen sowie dem individuellen Fahrverhalten den Kraftstoffverbrauch, den Stromverbrauch, die CO2-Emissionen und die Fahrleistungswerte eines Fahrzeugs beeinflussen.

* Verbrauch nach Verordnung (EG) Nr. 715/2007; CO2-Emissionen und CO2-Effizienz nach Richtlinie 1999/94/EG. Weitere Informationen zum offiziellen Kraftstoffverbrauch und den offiziellen, spezifischen CO2-Emissionen neuer Personenkraftwagen können dem "Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch, die CO2-Emissionen und den Stromverbrauch neuer Personenkraftwagen" entnommen werden, der an allen Verkaufsstellen und bei der DAT Deutsche Automobil Treuhand GmbH, Hellmuth-Hirth-Str. 1, 73760 Ostfildern-Scharnhausen (www.dat.de), unentgeltlich erhältlich ist.

SCALA 1,0 TSI 70 kW (95 PS) Die Verbrauchsangaben zum offiziellen Kraftstoffverbrauch innerorts, außerorts und kombiniert sowie zu den CO2-Emissionen liegen derzeit noch nicht vor, da das Fahrzeug noch nicht zum Verkauf angeboten wird und daher nicht der Richtlinie 1999/94 EG unterliegt.

SCALA 1,0 TSI 85 kW (115 PS) innerorts 6,4 l/100km, außerorts 4,2 l/100km, kombiniert 5,0 l/100km, CO2-Emissionen kombiniert 113 g/km, CO2-Effizienzklasse B

SCALA 1,5 TSI DSG 110 kW (150 PS) innerorts 6,4 l/100km, außerorts 4,2 l/100km, kombiniert 5,0 l/100km, CO2-Emissionen kombiniert 113 g/km, CO2-Effizienzklasse B

SCALA 1,6 TDI 85 kW (115 PS) innerorts 5,1 l/100km, außerorts 3,6 l/100km, kombiniert 4,2 l/100km, CO2-Emissionen kombiniert 108 g/km, CO2-Effizienzklasse A

SCALA 1,6 TDI DSG 85 kW (115 PS) innerorts 4,9 l/100km, außerorts 3,7 l/100km, kombiniert 4,1 l/100km, CO2-Emissionen kombiniert 108 g/km, CO2-Effizienzklasse A

